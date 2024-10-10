İmmünoloji Federasyonu’na ilk Türk başkan

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İmmünoloji yani bir diğer adıyla bağışıklık bilimi ve alerji ile ilgili alanlarda çalışan yaklaşık 14 bin araştırmacıyı birbirine bağlayan Avrupa İmmünoloji Dernekleri Federasyonu, 1975 yılında Amsterdam’da kuruldu. Toplamda 36 ulusal immünoloji derneğini bir araya getiren ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan federasyon, immünolojik araştırma ve eğitimi desteklemenin yanı sıra üyeleri arasındaki bilimsel etkileşimi güçlendirmeyi de hedefliyor. Ayrıca federasyon, özellikle kariyerinin başındaki araştırmacıları, immünolojiyle ilgili toplantılara burslar ve seyahat hibeleri yoluyla desteklemeye odaklanıyor. Bu zamana kadar Almanya, Hollanda, İtalya, Fransa, İngiltere, Avusturya gibi ülkelerdeki bilim insanlarının başkanlık görevini yürüttüğü federasyonda bu yıl ilk kez Türkiye’den Prof. Dr. Günnur Deniz başkan olarak seçildi.

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BAŞKAN OLARAK GÖREVE 2027’DE BAŞLAYACAĞIM

Yaklaşık 13 yıl Türk İmmünoloji Derneği’nde başkanlık görevini yürütmüş olan ve aynı zamanda şu an derneğin onursal başkanı olan Prof. Dr. Deniz, derneğin EFIS’e üye olduğunu belirterek şunları söyledi:

Avrupa İmmünoloji Dernekleri Federasyonu tarafından 3 yılda bir düzenlenen Avrupa İmmünoloji Kongresi, bu yıl 1-4 Eylül tarihlerinde İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlendi. 7’ncisi düzenlenen kongre sırasında da federasyonun gelecek dönem başkanı olarak seçildim. Yani federasyonda 2025-2027 yılları arasında ‘gelecek başkan’ unvanıyla görevlendirileceğim. 2027 yılında Floransa’da Avrupa İmmünoloji Kongresi yapılacak. Orada düzenlenecek törenle başkanlığı alacağım ve 2027 ile 2030 yılları arasında başkan olarak görev yapacağım. 2030 yılından sonra ise ‘geçmiş başkan’ unvanını alarak yönetim kurulunda görev yapmayı sürdüreceğim.

SEÇİLMEMDE ÇABAM VE HIRSIM ETKİLİ OLDU

Uzun yıllardır Türk İmmünoloji Derneği’nde çalışıyorum ve Avrupa İmmünoloji Kongrelerinin Türkiye’de yapılması için de ekip arkadaşlarımla birlikte büyük bir uğraş verdim. Kongrelerin Türkiye’de de düzenlenmesini sağlamam 11 yılı aldı. 1-4 Eylül 2021 tarihinde yani pandemi döneminde ilk online kongrenin Türkiye’de yapılmasını sağladım. Başkan olarak seçilmemde uzun zamandır verdiğim uğraşlarımın, çabamın ve hırsımın etkili olduğunu düşünüyorum.

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SÜREÇLERİ TÜRKİYE’DEN YÖNETECEĞİM

Adaylık daveti federasyondan geldi. Geçtiğimiz aralık ayında federasyon, ‘Senin başkan olmanı isteriz’ dedi. Teklifin ardından 2 gün bu işi nasıl yapabileceğimi düşündüm. Ardından bir Türk hem de bir kadın olarak başkan olmamın oldukça gurur verici olacağını düşündüm ve teklifi kabul ettim. Şu an oldukça mutlu ve gururluyum. Geçtiğimiz Eylül ayında başkan olduğum açıklandı. Görevimle ilgili süreçleri Türkiye’den yürüteceğim ancak yönetim kurulu toplantıları için farklı ülkelere gitmem gerekecek.

ÖNE ÇIKACAK İŞLER YAPMAK İSTİYORUM

Federasyonun benden beklediği süregelen sistemin düzenli bir şekilde devam etmesini sağlamam. Özellikle ‘gelecek başkan’ olarak görev alacağım yıllarda, başkan olduğumda beni nelerin beklediğini daha net bir şekilde görebileceğim. Bu süre bana örnek olacak. Ardından başkan olarak göreve başladığım sırada birtakım yenilikler yapmam gerekecek. Planladığım çalışmaları şimdiden dile getirmem doğru olmaz ancak elimden geleni yapacağımı söyleyebilirim. Hem ülkemiz hem üniversitem hem de kadınlarımız adına öne çıkacak, güzel işler yapmak istiyorum.”