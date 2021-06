İmmobilizer nedir ve ne işe yarar? Arabada İmmobilizer nasıl çalışır

İmmobilizer motorun çalışmasını engelleyen elektronik bir sistemdir. Temelde motor ECU'sunda bulunan ve doğru transponder anahtarı olmadığı sürece aracınızın motorunun çalışmasını engelleyen bir güvenlik sistemi olarak tarif edilir.

İmmobilizer Nedir ve Ne İşe Yarar?

Araç güvenliği; akıllı kilit sistemi, GPS izleme, akıllı ev teknolojisini bir araya getirecek şekilde geliştirilmiştir. Yeni nesil araçların çoğu uzaktan kontrol edilebilen üst düzey güvenlik özellikleriyle donatılmıştır. Yeni güvenlik teknolojilerinden biri de, araçlarda immobilizer kullanılmasıdır.

İmmobilizer elektronik bir güvenlik cihazı niteliğindedir. Araçların yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasını önlemek amacıyla araç donanımında kullanılır. Uyumsuz bir transponder marş anahtarı kullanıldığında otomobil motorunun çalışmasını tamamen engeller. Motor yalnızca doğru anahtar ve transponder sinyali alındığında çalışacaktır. Sıcak kablolamayı önleyerek araba hırsızlığının önüne geçen bir sistemdir.

Arabada İmmobilizer Nasıl Çalışır?

İmmobilizer, aracın hareketine yardımcı olan üç bileşenin ikisini ya da tümünü devre dışı bırakacak şekilde çalışır. Bu parçalar; yakıt sistemi, ateşleme ve marş motorudur. Motor ancak tüm parçalar çalışır durumda olduğunda çalışabilir. İmmobilizer olası hırsızlık durumlarında, birden fazlasını devre dışı bırakır ve bu da aracı tamamen felç eder.

İmmobilizer sistemi, dijital olarak kodlanmış transponder çipli bir anahtar kullanır. Çip, güvenlik kodunu saklar. Böylece herhangi bir uyumsuzluk söz konusu olduğunda, motor kontrol ünitesi yakıt sistemini kapatır. Ayrıca kontak, aracın çalışmasını da engeller. Buna karşılık, transponder yongası, aracın çalıştırılmasına izin vermek için immobilizer kodlarını saklayan araç ECU ile iletişim kurar. Kullanıcı anahtarı taktığında, sinyalleri motor yönetim sistemine iletilir. Doğru anahtar kullanılırsa, kod eşleşir ve böylece motor çalışır.

Günümüzde yapılan son teknolojik gelişmeler, sistemi daha da güvenli hale getiren kod değiştirme ya da yuvarlanma sistemine sahip immobilizatörler üretmektedir. Daha yeni araçlar, iki aşamalı güvenlik içeren çok daha karmaşık motor immobilizer sistemlerine sahiptir. Bu sistemin tek bir kalıcı kişisel kodu ve değişen bir ikinci kodu bulunmaktadır.

Araç sahibi anahtarı kontağa her taktığında, immobilizer sistemi ikinci kodu değiştirir ve anahtara kaydeder. Ardından, sürücü kontağı her açtığında, immobilizer sistemi ilk kişisel kodu okur ve ardından ikinci yuvarlanma kodunu ister. Bu kodların her ikisi de aynı anda doğru değilse, motor çalışmayacak ve immobilizatörü başlatacaktır.

İmmobilizatör Türleri Nelerdir?

Günümüzde üreticiler, farklı araçlarda kullanım olanaklarını genişleten birçok tipte immobilizatör üretmektedir. Bunlar;

OEM Sabitleyiciler,

Ek İmmobilizatörler,

Kod İmmobilizatörler,

Kontak Anahtarlı İmmobilizatörler,

Parmak İzi Taramalı İmmobilizatörler,

Temassız İmmobilizatörler’dir.

İmmobilizatör Ne Kadar Güvenli?

İmmobilizatörün bir avantajı, araç sahibi tarafından etkinleştirilmesine gerek olmamasıdır. Otomatik olarak çalışır. Ayrıca aracın bilgisayar kumandası herhangi bir yanlış kodu ve anahtarın olmadığını algılar. Fakat immobilizatörlerin bazı güvenlik açıkları vardır. Fabrikalar araçlarda immobilizatör sistemi olarak, kırılabilen Megamos çip sistemi kullanılmaktadır. Yeni bir anahtar programlamak, özellikle modern otomobillerde mevcut bir anahtarı kopyalamaya çalışmaktan daha basittir.

Buna nazaran immobilizer çok önemli bir cihazdır. Pek çok Avrupa ülkesinde bir arabanın immobilizere sahip olması zorunlu hale getirilmiştir. Yakın zamanda yapılan araştırmalarda, immobilizatörler dünya çapında genel araba hırsızlığı oranını azaltmıştır. Yine bu araştırmaya göre, araba hırsızlığında, immobilizer kullanımına başlandığı 1995 ile 2008 yılları arasında % 40 oranında düşüş görülmüştür.