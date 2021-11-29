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İmla kelimesinin eş anlamlısı nedir? İmlanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#İmla#Eş Anlamlısı
İmla kelimesinin eş anlamlısı nedir İmlanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Dilimize Arapçadan geçmiş olan imla kelimesi melv kökünden türetilmiştir. Melv söylemek ve dikte ettirmek anlamına gelirken, imla, kurallara uygun bir şekilde yazmak demektir. Cümleye büyük harfle başlanması ya da birleşik isimlerin bitişik, tamlamaların ayrı yazılması, imla kurallarına örnek olarak gösterilebilir. İmla kelimesinin eş anlamlısı nedir? İmla kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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İmla kelimesiyle örnek cümleler:

 1- Romandaki imla hatalarını düzelttikten sonra dosyayı yayınevlerine göndermeye başlayacağım.

 2- Günümüzde çoğu genç yazışırken imla kurallarına dikkat etmiyor.

 3- Öğretmen yazılıda imla kurallarına dikkat eden öğrencilere kanaat notu vereceğini söyledi.

 İmla Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Yazım

Yaklaşık 2 asırdan beri kullanılmakta olan yazım kelimesinin kökü ''yazmak'' fiilidir. Yazım kuralları örnekleri: 1- Ek olan -de -da'nın bitişik yazılması.

 2- Bağlaç olan -de -da'nın ayrı yazılması 3- Cümlenin neresinde kullanılırsa kullanılsın özel isimlerin ilk harfinin büyük yazılması

 2- Dikte:

 İmla kelimesinin yan anlamı diktedir. Dikte etmek, hem bir metni söyleyerek yazdırmak hem de bir isteği karşı tarafa zorla kabul ettirmek anlamına gelir.

 İmlanın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

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 1- Yazım kurallarına çok fazla dikkat etmediği için bazı cümlelerde anlam kayması olmuş.

 2- Bir roman ya da hikaye yazarken kelime bilgisi kadar yazım kuralları da önemlidir.

 3- Mektubu yirmi dakika içinde dikte ettim.

 

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#TDK#İmla#Eş Anlamlısı

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