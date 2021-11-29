İmla kelimesinin eş anlamlısı nedir? İmlanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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İmla kelimesiyle örnek cümleler:

1- Romandaki imla hatalarını düzelttikten sonra dosyayı yayınevlerine göndermeye başlayacağım.

2- Günümüzde çoğu genç yazışırken imla kurallarına dikkat etmiyor.

3- Öğretmen yazılıda imla kurallarına dikkat eden öğrencilere kanaat notu vereceğini söyledi.

İmla Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Yazım

Yaklaşık 2 asırdan beri kullanılmakta olan yazım kelimesinin kökü ''yazmak'' fiilidir. Yazım kuralları örnekleri: 1- Ek olan -de -da'nın bitişik yazılması.

2- Bağlaç olan -de -da'nın ayrı yazılması 3- Cümlenin neresinde kullanılırsa kullanılsın özel isimlerin ilk harfinin büyük yazılması

2- Dikte:

İmla kelimesinin yan anlamı diktedir. Dikte etmek, hem bir metni söyleyerek yazdırmak hem de bir isteği karşı tarafa zorla kabul ettirmek anlamına gelir.

İmlanın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

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1- Yazım kurallarına çok fazla dikkat etmediği için bazı cümlelerde anlam kayması olmuş.

2- Bir roman ya da hikaye yazarken kelime bilgisi kadar yazım kuralları da önemlidir.

3- Mektubu yirmi dakika içinde dikte ettim.