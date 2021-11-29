İmla kelimesinin eş anlamlısı nedir? İmlanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

İmla kelimesiyle örnek cümleler:
1- Romandaki imla hatalarını düzelttikten sonra dosyayı yayınevlerine göndermeye başlayacağım.
2- Günümüzde çoğu genç yazışırken imla kurallarına dikkat etmiyor.
3- Öğretmen yazılıda imla kurallarına dikkat eden öğrencilere kanaat notu vereceğini söyledi.
İmla Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Yazım
Yaklaşık 2 asırdan beri kullanılmakta olan yazım kelimesinin kökü ''yazmak'' fiilidir. Yazım kuralları örnekleri: 1- Ek olan -de -da'nın bitişik yazılması.
2- Bağlaç olan -de -da'nın ayrı yazılması 3- Cümlenin neresinde kullanılırsa kullanılsın özel isimlerin ilk harfinin büyük yazılması
2- Dikte:
İmla kelimesinin yan anlamı diktedir. Dikte etmek, hem bir metni söyleyerek yazdırmak hem de bir isteği karşı tarafa zorla kabul ettirmek anlamına gelir.
İmlanın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Yazım kurallarına çok fazla dikkat etmediği için bazı cümlelerde anlam kayması olmuş.
2- Bir roman ya da hikaye yazarken kelime bilgisi kadar yazım kuralları da önemlidir.
3- Mektubu yirmi dakika içinde dikte ettim.