Imf Nedir Ve Ne Zaman Kurulmuştur? Imf Ve Açılımı Hakkında Bilgi

IMF dünya ülkelerine parasal fon sağlayan en büyük örgütlerden bir tanesidir. Direkt olarak finansal bir örgüt olarak da lanse edilebilir. IMF merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde bulunan bir örgüttür. Finansal düzeni takip etmek ve döviz kurları ile ilgili birçok çalışma yapmaktadır. Dünya'da ki bütün ülkeler IMF ile yakından ilişkilidir. IMF merkezi binası Amerika'da yer almaktadır. IMF başkanı ise bir Bulgar asıllı olan Kristalina Georgieva'dır.

IMF Nedir?

IMF uluslararası para fonu sağlayan uluslararası bir örgüttür. IMF 1944 yılında kurulmuş olan bir örgüttür. Dünya'nın en büyük parasal fon örgütlerinden olan IMF merkezi Amerika'da yer almaktadır. IMF yasal durumu halen daha aktif olan bir ülkedir. IMF'nin birçok kuruluş amacı yer almaktadır. Ülkeler arası ticareti dengeli bir şekilde sürdürmek amacı ile IMF kurulmuştur. Dünya tarihinde IMF örgütünden borç alan ülkelerin sayısı ir hayli fazladır. IMF 190 üye ülkeden oluşan bir örgüttür.

IMF Dünya'da ki en büyük örgütlerden bir tanesidir. Bundan dolayı tarihi açıdan önemli bir örgüttür. IMF özellikle birinci ve ikinci dünya savaşından sonra iyice önemi artmış bir örgüttür. Ülkelere finansal destek sağlayan IMF kredi ile para aktarmaktadır. Ekonomik buhrandan dolayı IMF üzerinden kredi çeken ülkelerin sayısı bir hayli fazladır.

IMF Ne Zaman Kurulmuştur?

IMF 1944 yılında kurulmuştur. IMF kurulduktan tam 3 yıl sonra yani 1947 yılında resmi olarak faaliyetlerine başlamıştır.

IMF ve Açılımı Hakkında Bilgi

IMF İngilizce kelimelerden kısaltılmıştır. İngilizce olarak International Monetary Fund şeklinde uzun açılımı bulunmaktadır. Kısaca dünya genelinde IMF olarak bilinmektedir. Türkçe karşılığı ise uluslararası para fonudur.