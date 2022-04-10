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İmdb Ne Demek Ve Açılımı Nedir? İmdb Neyin Kısaltması

İmdb Ne Demek Ve Açılımı Nedir İmdb Neyin Kısaltması

İMDB sıklıkla kullanılan kısaltmalardan biridir. Özellikle kullanım alanının oldukça fazla olması nedeniyle merak edilen kelimeler arasındadır. Bu bakımdan İMDB kelimesinin açılımını öğrenebilir ve buna göre rahat ve doğru bir şekilde kullanabilirsiniz. Sizin için İMDB ne demek ve açılımı nedir? İMDB neyin kısaltması detaylarıyla derledik.

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İMDB Internet Movie Database anlamına gelen bir kelimedir. İMDB Türkçe anlamı ise İnternet Film Veri Tabanıdır. İMDB açılımının bilinmesi doğru kullanımı için önemlidir. 

 İMDB Ne Demek ve Açılımı Nedir? 

 İMDB kısaltmasının açılımı Internet Movie Database olarak bilinmektedir. Türkçeye İnternet Film Veri tabanı olarak çevrilmiştir. İMDB dünya üzerinde yapılmış tüm filmlerin internet veri tabanı üzerinde bulunduğu bir platformdur. İMDB 1990 senesinde Col Needhan tarafından kurulmuştur. 1998 senesinde ise Amazon tarafından İMDB satın alınmıştır ve dünyadaki en büyük film değerlendirme sitesi olmaktadır. 

 İMDB üzerinde kullanıcılar ne beğendikleri filmlerin sıralaması bulunmaktadır. Kullanıcılar filmlere puan vererek değerlendirme yaparlar ve filmler beğenilere göre bir sıralamaya koyulur. Birçok sinemasever İMDB üzerinden filmlerin puanları takip ederek bu filmleri izlemektedir. Gelişmiş puanlama tekniği sayesinde filmler İMDB üzerinden puanlanmakta ve en sevilen, beğenilen filmler ortaya çıkmaktadır. 

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 İMDB Neyin Kısaltması? 

 İMDB Internet Movie Database kısaltmasıdır. Türkçeye İnternet Film Veri Tabanı olarak çevrilen İMDB üzerinden kullanıcılar dünya üzerinde yapımı tamamlanmış olan tüm filmleri değerlendirmektedir. Bu nedenle İMDB dünyanın en büyük ve gelişmiş film değerlendirme platformu olarak bilinmektedir. 

 

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