İmbik nedir, ne işe yarar? İmbik ne zaman bulundu, nasıl çalışır?

Damıtmak kısaca, saf olmayan bir karışımı saf hale getirmek anlamına gelir. Bu sıvı bitene kadar da, termometre hep aynı sıcaklığı gösterir.

İmbik Nedir Ne İşe Yarar?

İmbik, damıtmak için kullanılan bir araçtır. Bir sıvıyı damıtmak için kullanılan bu aracın içinde ise, bir adet soğutucu, bir kazan ve bir ocak bulunur. Damıtılmak istenen sıvı önce kazanın içinde iyice kaynatılır ve daha sonra da bir boru aracılığı ile soğutucuya gönderilir. Buhar yeniden yoğunlaştığı zaman ise sıvı hale gelir. Bu sayede saf olmayan bir sıvı saf hale getirilir. Sıvı bitene kadar ise, termometre hep aynı sıcaklığı gösterir.

İmbik Ne Zaman Bulundu?

Günümüzde damıtma laboratuvarlarında hala sıkça kullanılan damıtıcı imbiğini ilk defa geliştiren 8.yüzyılda Cabir bin Hayyan'dır. İlk ve en çok bilinen damıtma uygulaması gül suyu ve esans üretiminde yapılır. Cabir Bin Hayyan alkolün damıtılması için uygulanabilen bir soğutma tekniğini açıklar. Hidrolik ve Sülfirik gibi asitleri de ilk kez keşfeden Cabir Bin Hayyan oldu. Damıtma sürecinde ise, ihtiyaç duyulan sıvıları soğutmak için yoğunlaştırılan imbiğin adı, kimya terminolojisinin pek çoğunda da olduğu gibi, Arapça ise, "damıtıcının başlığı" manasına gelen el-imbik kelimesinden türemiştir.

İmbik kelimesini ilk defa kullanan kişi, simyacı Farabidir. Farabi, alkol islami açıdan uygun olmadığından dolayı esans üretimine önem verdi. Cabir bin Hayyan ın 'Şarap, tuz ve faydasız olduğu düşünülen güzel özelliklere sahip olan benzer maddeler kaynadığı zaman şişelerin ağzından ateş çıkar. Bunlar ise, bu bilimlerde çok önemli bir yere sahiptir. Bu sayede bir nevi kullanım kılavuzu oluşmuştur. Şarap ve tuzdan yanıcı buhar çıkması da fenomenini ayrıntılı bir şekilde açıklar.

İmbik Nasıl Çalışır?

Sıvı bittikten sonra ise, termometre yavaş yavaş yükselmeye başlar. Bu sıcaklık yükselmesi, ikinci sıvının kaynama noktasına ulaşıncaya kadar devam eder ve sıvı da tamamen buharlaşıncaya kadar da sıcaklık sabit kalır. Bu sayede maddelerin kaynama noktalarının farklı oluşundan yararlanarak imbikleme işlemi yapılır. Bunun sonucunda da karışımlar saflaştırılmış olur. Sanayide, taş kömüründen kok kömürü ve hava gazı elde edilmesinde; ergitilmiş cevherlerden ya da amalgamadan istenilen metalin buharlaştırılarak saflaştırılması işleminde büyük imbikleme kazanları kullanılır. Bu kazanlar ise, ekseriya kilden ya da metal yapılmışlardır.

Sanayide, taş kömüründen kok kömürü ve hava gazı üretilmesi için; ergitilmiş cevherlerden ya da amalgamadan istenilen metalin buharlaştırılarak saflaştırılması için büyük imbikleme kazanlarının kullanılması gerekir. Ham petrolü işleyerek petrol, asfalt, gaz yağı ve plastik üretiminde de kullanılır. Eczacılık sektöründe de sıkça imbik kullanılır. Aynı zamanda parfüm boya ve esans üretiminde imbik kullanılır.

Damıtma yapıldığı sırada çıkan buhar başlık, yani kazanın kapağından çıkarak bir deve boynundan geçer. Bunun sonucunda ise, bir soğutucu içinde toplanır. Soğutucu, bir su dolaşım sistemini içerir ve sactan bir kap içine yerleştirilmiş olan bir serpantinden meydana gelir. Buldukları bitki ve bitki örneklerini de o dönemlerde bilimsel bir yöntemin temellerini attılar. Bunun için deneysel teknikler kullanıyor, pek çok tıbbi malzemeyi saptıyor ve tanımlıyordu. Gerçek gözlemler ve deneyler sonucunda ulaşılan bilgilerle doğrulanmamış olan bilgileri ayrı ayrı kategorize ediyordu. Daha sonra imbikle ilaç üretimi başladı.