İmar Nedir Ve Nasıl Alınır? İmar Durumu Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır

İmar, hükümetlerin toprağın fiziksel gelişimini ve her bir mülkün kullanılabileceği kullanım türlerini kontrol etme şeklidir.

İmar Nedir ve Nasıl Alınır?

İmar yasaları, bir belediye içindeki arazinin kullanımını düzenler. Arazinin nasıl geliştirilebileceğini ve imarlı arazinin hangi amaçlara hizmet edebileceğini kontrol eder. İmar yasaları, maksimum bina yüksekliği, minimum arsa boyutu veya bir evin yoldan ne kadar uzakta olması gerektiği gibi daha spesifik inşaat ayrıntılarını da düzenleyebilir.

İmar, bir yerleşim bölgesi konutunu, ticari bir bölge ticaretini, endüstriyel bir bölge sanayisini tutan şeydir. İmar, bir belediye içindeki belirli bir alanda hangi tür mülklerin bir arada bulunabileceğini belirler. Örneğin, bazı alanlar kesinlikle tek ailelik evler için imar edilirken bazı karma kullanımlı veya geçiş imar bölgeleri belirli işletmelerin ve bazı tek ve çok aileli evlerin içinde bulunmasına izin verebilir. Yelpazenin diğer ucunda, ağır sanayi için kullanılan yapılar, kasıtlı olarak yerleşim bölgelerinden uzakta tutulan özel olarak imarlı alanlara gönderilecektir.

Şehirlerimizin ve kasabalarımızın yapılarını oluşturmaya ve şekillendirmeye yardımcı olan planlamacılar, çoğunlukla orada yaşayan insanlar için bölgede nasıl yaşadıkları ve hareket ettikleri açısından en mantıklı düzenler yaratmak istiyorlar. Bir şehrin imarına ilişkin kararlar alırken, planlamacılar genellikle belirli bir belediyenin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarının ve hedeflerinin ne olduğunu ortaya koyan kapsamlı bir belge olan şehrin "ana planına" danışırlar.

Ana plan, bir topluluğun ulaşım ihtiyaçlarını, ekonomisini, engellerini ve zorluklarını ve bu topluluğu oluşturan insanları, evleri, parkları ve işletmeleri hesaba katar. Bir master plan oluşturulduktan sonra, master planda ana hatlarıyla belirtilen hedefler ve ihtiyaçlar doğrultusunda bir imar yönetmeliği oluşturulabilir. İmar yönetmeliği, bir şehrin planlarını eyleme geçirmeye yardımcı olan şeydir; Arazinin nasıl kullanılacağını yöneten tüm düzenlemeleri ve yasaları listeleyen ve bölgenin farklı bölgelerinin sınırlarının tam olarak ne olduğunu belirleyen bir belgedir.

Kısaca, alınacak imar hangi belediyenin sınırları içerisinde ise imar durumu o belediyeden alınmaktadır. Yetkili belediyeye bir dilekçe yazmalı ve gerekli gördüğü evrakları sunmak gerekmektedir. Genel evraklar;

Gayrimenkul tapusunun aslı,

Çap,

Gayrimenkul sahibinin vekalet verdiği durumlarda vekaletnamedir.

Her bir bölgelendirme sınıflandırması için birden fazla alt kategorisi olması muhtemeldir. Örneğin, bazı iş bölgeleri yerleşim bölgelerine bitişik olarak var olabilirken (bölgelerdeki işletmelerin türüne bağlı olarak), diğerlerinin daha uzakta inşa edilmesi gerekecektir. Bazı konut alt kategorileri, bu alanların içinde veya yakınında inşa edilebilen konut dışı yapı türleri için daha fazla esneklik sağlayabilir.

İmar Durumu Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

İmar yasaları şehirden şehre değişir, bu nedenle, bölgelemenin sizi nasıl etkilediğini öğrenmek istiyorsanız, yerel yönetiminize danışabilirsiniz. İmar yasaları, mülkünüzle ne yapmanıza izin verildiğini etkileyebilir. Tipik olarak çok kısıtlayıcı olmasalar da, bir tavuk sürüsüne sahip olmak veya garajınızda bir iş yapmak gibi biraz sıra dışı bir şey yapmak istiyorsanız, öncelikle yerel yönetiminize danışarak emin olmalısınız.

Ayrıca, mülkünüze herhangi bir ekleme yapmak isterseniz, yerel imar yönetmeliğiniz size ne olduğunuzu ve ne yapmanıza izin verilmediğini söyleyebilir. Yerel imar yasalarınızla ilgili bilgileri bulunduğunuz yere göre değişebilir, ancak yerel hükümet dairenize ulaşarak başlayabilirsiniz. Şehriniz bu bilgileri çevrimiçi olarak da sunabilir, böylece imar haritaları ve şehrinizin imar yönetmeliği gibi şeylere belediyenin resmi web sitesinden kolayca ve hızlı bir şekilde erişebilirsiniz.

İmar durumu sorgulama işlemi için “TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” sayfasına girerek, sorgulama işlemi yapabilirsiniz: https://e-plan.gov.tr/imar