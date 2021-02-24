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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 24.02.2021 - 03:51 | Son Güncelleme:

İmam Osurursa Cemaat Sıçar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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İmam Osurursa Cemaat Sıçar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Her ne kadar biraz argo veya kaba kaçsa bile, imam osurursa cemaat sıçar atasözü doğru bir noktaya temas etmektedir. Bu sebepten dolayı gerekli noktalarda günümüzde kullanılan önemli atasözlerinden biridir. İşte imam osurursa cemaat sıçar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) konusunda merak edilenler.

Bir işyerini ya da bir toplumu ele alarak dile getirilmiş olan bu atasözü, her ne kadar yazılı şekilde çok kullanılmasa bile günlük hayatta önemli bir yere sahiptir.

 İmam Osurursa Cemaat Sıçar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Bir işyerinde ya da bir toplumdaki yöneticiler hata yaptığında, bu hata zaman içerisinde halka ya da çalışanlara da yansır. Hatta halka ve çalışanlar çok daha büyük hatalar ve olaylar sergileyebilirler.

 İmam Osurursa Cemaat Sıçar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 İmam osurursa cemaat sıçar atasözünü cümle içerisinde kullanabilir ya da tek başına amaca göre değerlendirebilirsiniz.

 ‘’Yönetimde olanlar davranışlarına çok dikkat etmelidir; çünkü İmam osurursa cemaat sıçar.’’

 Bu şekilde gündelik yaşamda birçok farklı yerde amaca uygun olarak kullanabilirsiniz.

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