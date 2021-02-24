İmam Osurursa Cemaat Sıçar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bir işyerini ya da bir toplumu ele alarak dile getirilmiş olan bu atasözü, her ne kadar yazılı şekilde çok kullanılmasa bile günlük hayatta önemli bir yere sahiptir.

İmam Osurursa Cemaat Sıçar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir işyerinde ya da bir toplumdaki yöneticiler hata yaptığında, bu hata zaman içerisinde halka ya da çalışanlara da yansır. Hatta halka ve çalışanlar çok daha büyük hatalar ve olaylar sergileyebilirler.

İmam Osurursa Cemaat Sıçar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

İmam osurursa cemaat sıçar atasözünü cümle içerisinde kullanabilir ya da tek başına amaca göre değerlendirebilirsiniz.

‘’Yönetimde olanlar davranışlarına çok dikkat etmelidir; çünkü İmam osurursa cemaat sıçar.’’

Bu şekilde gündelik yaşamda birçok farklı yerde amaca uygun olarak kullanabilirsiniz.