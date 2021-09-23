İmam nedir, ne iş yapar ve nasıl plunur? İmam olma şartları ve maaşları

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İmam camide görev yapan devlet görevlileridir. İmamlık mesleği Türkiye'de oldukça yaygın olan bir meslektir.

İmam Nedir?

İslam dinine mensup olan kişilere ibadet yapmasında öncülük eden kişiye imam denilmektedir. İmam kısaca İslam dininin görevlisi olarak da bilinmektedir. Kelime anlamı itibari ile önder lider ya da devlet başkanı anlamına gelmektedir. İslami bir terim olarak bilinen İmam terimi günümüzde İslam dini görevlisi olarak bilinir.

İmam Ne İş Yapar?

İmam olan bir kişi görevli olduğu camide günde 5 vakit olmak üzere insanlara dini ibadetlerde öncülük yapmaktadır. Namaz kıldırır ve buna öncülük eder. Aynı zamanda imam ölmüş kişilerin cemaat ile birlikte toplu cenaze namazını da kıldırır. Ölmüş bir kişinin başında dua eder ve onu sonsuzluğa uğurlar. İmam caminin bütün işleyişinden sorumludur. Camide ki her türlü eksikliği tespit eder ve bunu ilgili yerlere bildirir. İmam aynı zamanda cuma günleri toplu olarak tilavet vererek Müslümanları bilgilendirir. Kur'an-ı Kerim okur ve okumasına öncülük eder.

İmam Nasıl Olunur?

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İmam olmak için ülkemizde iki farklı yol bulunmaktadır. İlk olarak imam hatip lisesi yani düz lise olarak da adlandırılan bu liseden mezun olmak gerekmektedir. Günümüzde imamlık mesleğini yalnızca erkekler yapabilmektedir. İmam hatip lisesinden mezun olduktan sonra devlet memuru olarak çalışabilir. Devlet memuru olmak için de KPSS sınavına girmesi ve buradan imamlık için belirlenmiş taban puanı almış olması gerekmektedir. Taban puanı aldıktan sonra tercih yapar ve diyanet tarafından ataması yapılmaktadır.

Dört yıllık bir ilahiyat fakültesi mezunu da yine aynı şekilde imamlık mesleğini icra edebilir. Bunun için de yine KPSS sınavına girmesi ve yeterli derecede taban puanını almış olması gerekmektedir. Taban puanı aldıktan sonra Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ataması yapılır.

İmam Olma Şartları ve Maaşları

2021 yılında diyanet tarafından belirlenen şartlara göre bir kişi imam olması için en az lise mezunu olması gerekmektedir. Liseden ayrı olarak da ön lisans veya lisans mezunu olması gerekmektedir. Bitirmiş olduğu lisans bölümleri ilahiyat olması gerekir. Aynı zamanda bu kişilerde KPSS ve DHBT şartları da aranmaktadır. İmam olmak isteyen bir kişi mutlaka en az lise mezunu olması gerekir. İmamlık bir kamu hizmeti olduğundan dolayı özel sektörde çalışma şansı olmayan bir kamu görevlisi olurlar. Günümüzde bütün camiler devlet kontrolü altında ve devlete bağlı olduğundan dolayı imam olan bir kişi özel sektörde çalışamaz.

İmam olmak isteyen bir kişi yine KPSS sınavından belirlenmiş olan en az 50 puanı almak durumundadır. 50 puanı aldıktan sonra KPSS için mülakata girer ve mülakatta da başarılı olması durumunda imamlık mesleğini icra edebilir. İmam olmak için mutlaka erkek olunması gerekir. Kadınlar bu mesleği icra edemez. Aynı zamanda imamlık mesleğini icra etmek için belirlenmiş olan Kur'an ezberi olması da gerekir. Çünkü namaz esnasında okunacak olan sureler bulunmaktadır. İmam olacak kişilerde herhangi bir şekilde zihinsel ya da fiziksel özür bulunmaması gerekir. En başta İmam olacak kişilerde Müslüman olma şartları aranır.