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İmale ne demek, ne anlama gelir? İmale kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#İmale#Nedir
İmale ne demek, ne anlama gelir İmale kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Dilimize Arapçadan geçmiş olan imale kelimesi ''meyl'' sözcüğünden türetilmiştir. Meyl, eğiklik ve eğim manasına gelirken imale, yüzünü bir yere dönmek ve bir yere doğru eğilmek demektir. Manzum eserlerde dizeyi vezne uydurabilmek için kısa bir heceyi uzunmuş gibi okumaya da imale denir. Örneğin ''var'' kelimesi normalde kısa okunurken ''vâr'' şeklinde yazılırsa imale yapıldığı için sözcüğün uzun okunması gerekir. İmale ne demek, ne anlama gelir örnek kelimeler ve cümleler ile birlikte detaylı bir şekilde derledik.

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İmale kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Yönelme

2- Eğilme

3- Yüzünü Dönme

4- İlgilenme

5- Çevrilme

 İmale Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Yaklaşık olarak 6 asırdır kullanılmakta olan imale kelimesi, bir tarafa yönelme ve eğim kazanma demektir. Bu kelime mecazen bir şeye ilgi duymak ve merak etmek anlamında da kullanılır.

 Tahmis, methiye, gazel ve terkibi bent gibi manzum eserlerde kısa okunan hecelerin üstüne düzeltme işareti koymaya da imale denir. Bu kelimenin fiil hali ''temayül etmek'' şeklinde yazılır.

 İmale Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumuna göre İmale kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Bir yöne meyletme

 İkinci Anlamı: İlgi duymak

 İmale Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 Divan edebiyatında en fazla imale yapan şairlerin başında Şeyh Galip ve Fehim-i Kadim geliyor.

 

 

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#TDK#İmale#Nedir

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