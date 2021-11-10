İmale ne demek, ne anlama gelir? İmale kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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İmale kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Yönelme

2- Eğilme

3- Yüzünü Dönme

4- İlgilenme

5- Çevrilme

İmale Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yaklaşık olarak 6 asırdır kullanılmakta olan imale kelimesi, bir tarafa yönelme ve eğim kazanma demektir. Bu kelime mecazen bir şeye ilgi duymak ve merak etmek anlamında da kullanılır.

Tahmis, methiye, gazel ve terkibi bent gibi manzum eserlerde kısa okunan hecelerin üstüne düzeltme işareti koymaya da imale denir. Bu kelimenin fiil hali ''temayül etmek'' şeklinde yazılır.

İmale Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre İmale kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Bir yöne meyletme

İkinci Anlamı: İlgi duymak

İmale Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Divan edebiyatında en fazla imale yapan şairlerin başında Şeyh Galip ve Fehim-i Kadim geliyor.