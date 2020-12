İmalat Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

İmalat mühendisliği bölümü, endüstrinin ihtiyaçlarına paralel olarak teori ve uygulamaları yapacak profesyonel kişilerin eğitilmesini sağlar.

İmalat Mühendisliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

İmalat Mühendisliği, soyut ya da düşünce halinde bulunan tasarımın en düşük maliyetle en hızlı şekilde somut hale dönüştürülmesini amaçlayan bir bölümdür. Tüm bu sürecin farklı aşamalarında imalat mühendisleri rol alır.

İmalat Mühendisliği Nedir?

İmalat Mühendisliği, bir endüstriyel ürünün tasarım ve düşünsel açıdan soyut halden somut hale geçirilmesi süresince geçen tüm aşamalarında yer alır. Sanayinin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda imalat mühendisliği bölümüne ihtiyaç artmıştır.

İmalat Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

İmalat Mühendisliği Bölümü, sanayi alanında faaliyet gösteren kuruluşların, imalat konusunda tasarım ve üretimden imalat aşamasına geçiş sürecinde yaşanan tüm sorunların çözümünde profesyonel olarak görev yapacak kişilerin yetiştirilmesini amaçlar.

İmalat Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

İmalat Mühendisliği, makine mühendisliğinin bir alt dalı olarak kurulmuştur. İmalat mühendisleri, somut haldeki bir düşünceyi ya da tasarımı somut hale getirene kadar geçen her aşamada görev alır. Aynı zamanda üretim için kullanılacak her türlü teçhizatı ve tesisin kurulmasını imalat mühendisleri sağlar. İmalat mühendisleri, her alanda ihtiyaç duyulan profesyonel iş gücüdür. Bu kişilere pek çok alanda ihtiyaç olduğu için rahatlıkla iş bulabilirler.

İmalat Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

İmalat Mühendisliği, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölüm makine mühendisliğinin bir alt dalı olarak ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda bu bölümü okuyan kişiler tek bir konu üzerinde uzmanlaşma imkanı bulmuştur.

İmalat Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?

İmalat Mühendisliği Bölümü, Türkçe okutulan bir bölümdür. Aynı zamanda bazı üniversiteler öğrencilere hazırlık sınıfı okutuyor. Bu sayede eğitim süresi ise 5 yıla çıkıyor.

İmalat Mühendisliği Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

İmalat Mühendisliği Bölümü TYT sayısal puan türüne göre öğrenci alıyor. Bu bölüme yerleşmek isteyen kişilerin sayısal derslerde başarılı olması gerekir. Bölümde sayısal dersler ve mesleki dersler ağırlıklı olarak okutulur. Derslerde zorlanmamak için analitik ve hızlı düşünme becerinizin gelişmiş olması gerekir.

İmalat Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

İmalat Mühendisliği bölümünde ilk sene klasik mühendislik derslerine ek olarak atölye stajı da gösterilir. Bunun yanında malzeme ve teknik resim dersleri ile eğitim veriliyor. İlerleyen dönemlerde ise, makine Mühendisliği dersleri ile benzer olarak, ısı iletimi, makine elemanları, mukavemet, akışkanlar mekaniği ve termodinamik dersleri gösteriliyor.

Öğrencilere verilen endüstri Mühendisliği dersleri ise, imalat sistemleri, tesis planlama ve üretim planlama dersleridir. İmalat mühendisliğinin en temel Dersleri arasında yer alan imal usulleri dersi de öğrencilere gösteriliyor. Zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli dersler de öğrencilere bu bölümde okutuluyor.

İmalat Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

İmalat mühendisleri, endüstriyel üretimin olduğu pek çok alanda çalışma fırsatı bulur. Bu mühendisler, imalat planlama, oluşturma ve imalat süreçlerinde yaşanan sorunları çözme gibi pek çok alanda iletişim ve koordinasyon sağlama imalat mühendislerinin görevleri arasında yer alır. İmalat mühendisleri sanayinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda faaliyet gösterir.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

İmalat mühendisleri, sanayi ile ilgili pek çok alanda çalışma imkanı bulur. Beyaz eşya, tarım, otomotiv, üretim ve uçak gibi makine üretim sektörlerinde görev alırlar. Ülkemizde sanayi devriminden sonra imalat mühendislerine ihtiyaç artmıştır. Üretimde artan ihtiyacı karşılamak için makine mühendisliğinin bir alt dalı olarak da imalat Mühendisliği bölümü ortaya çıktı.

İmalat Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

İmalat mühendisleri kamu ve pek çok alanda sanayi kuruluşunda tasarımdan üretime kadar pek çok aşamada aktif rol oynar. Bu mühendisler genellikle sanayi, üretim merkezi ve fabrika gibi kapalı alanlarda çalışırlar.

İmalat Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

İmalat Mühendisliği bölümü olan üniversite ülkemizde oldukça azdır. Bu bölümden mezun olan kişi sayısı az olduğu için imalat mühendisliğinden mezun olanlar rahatlıkla iş bulabiliyor. İmalat mühendisliğinin olduğu üniversiteler ise;

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi