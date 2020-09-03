İltimas Ne Demek? İltimas Geçmek Nedir? İltimas Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

İltimas kelimesi Türkçeye Arapça üzerinden geçmiş ve yerleşmiş sözcüklerden biridir. Bu kelimenin Türk Dil Kurumu açısından anlamı, ‘Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma’ şeklinde ifade ediliyor.

İltimas Ne Demek?

İltimas kelimesi anlamı ile beraber hoş karşılanmayan sözcükler içerisinde yer almaktadır. Daha çok insanlar için kullanılan bu kelime TDK açısından, ‘Yasa ve kurallara uymadan, haksız yere birilerini kayırma veya arka çıkma’ biçiminde değerlendirilmektedir.

Daha genel bir ifadeyle herhangi bir konu hakkında birilerini haksız yere öne çıkarmak ve başkaları mağdur etmek üzerinden de ele alınabilir.

‘’Onun için buraya kabul edilişimde bir iltimas seziyordum, buysa beni yerin dibine geçiriyordu.’’ O. Kemal

İltimas kelimesi aynı zamanda, ‘İltimas geçmek’ şeklinde de ifade edilmektedir. Aslında ortak şekilde aynı anlama gelir. Yani herhangi birini yine herhangi bir yerde kayırmak ve haksız yere arka çıkmak olarak tanımlanmaktadır. Bu durum yasa ve kurallara uymaksızın yapıldığında geçerli olur.

Özellikle bu kelime günümüzde edebi eserlerde ve yazılı kaynaklarda daha fazla öne çıkmaktadır. Ancak gündelik yaşamda da hala geçerliliğini koruyan ve kullanılan kelimeler içerisinde yer alıyor.