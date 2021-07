İlo Nedir? İlo Açılımı Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütünün Hedefleri..

Merkezi Avrupa'da bulunan uluslararası örgütlerden bir tanesidir. İLO örgütü bir barış anlaşmasından sonra kurulmuştur. Yasal durumu etkin olarak kurulan örgütler arasındadır.

İLO Nedir?

İLO örgütü merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan bir uluslararası çalışma örgütü olarak bilinmektedir. İLO örgütünün başkanı da İngiliz başkan olan Guy Ryder'dır. İLO dünyada kurulmuş olan en eski örgütlerden bir tanesi olarak bilinmektedir. Dünyada kurulmuş olan uzman kuruluşlardan olan ilo örgütü 19934 yılında da milletler cemiyetine bağlanmıştır. İLO örgütü yasal durumu etkin olan bir örgüttür. İlo örgütünün bir takım kuruluş amaçları bulunmaktadır.

İLO örgütü Paris barış konferansı ile birlikte kurulmuş olan bir örgüttür. 1919 yılında Versay Barış Anlaşması uyarınca kurulmuştur. Bu örgütün kuruluşu Milletler cemiyetinin kuruluşu ile aynıdır. 1934 yılında da İLO örgütü milletler cemiyetine bağlanmıştır. 2. dünya savaşından sonra da milletler cemiyeti dağılınca birleşmiş milletler kurulmuştur. Birleşmiş milletlerin kurulması ile birlikte bu örgüt artık birleşmiş milletler bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır. İLO örgütü 1946 yılında da Birleşmiş milletlerin ilk uzman kuruluşu olma özelliği taşımaktadır. İLO örgütü sosyal adalet ilkeleri ve insan haklarını sayı çerçevesinde kurulmuş ve bu yönde faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır.

İLO örgütü uluslararası çalışma standartlarını arttırmak ve sözleşme kurmak amacı ile kurulmuştur. Bu örgüt sözleşmeler şartı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve aynı zamanda çalışma politikasını tekrardan düzenlemek amacı ile kurulan bu örgüt dünyanın en eski uzman kuruluşları arasında yer almaktadır. İLO örgütüne üye olan tüm ülkeler her yıl Haziran ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanırlar. Bu şekilde hükümet delegeleri ve her ülkenin çalışanları ve işverenleri temsilen burada bulunurlar. Her ülkenin 4 tane delegesi yer almaktadır. Ülkelerde bulunan çalışma hayatı ve ilgili bakanlıkların tespiti yapılmaktadır. Konferans bir olarak örgüt bütçesini de belirlerler. Aynı zamanda örgüte üye olan ülkeler yönetim kurullarını da seçerler.

Türkiye'de bu örgüte 1932 yılında dahil olmuştur. İlk olarak İLO'nun ülkemizde açtığı ofis ise İstanbul'da olmuştur. İstanbul'da iLO örgütü 1952 yılında bir ofis açmıştır. Faaliyetlerini buradan da sürdürmeye devam etmiştir. İLO örgütü yönetim kurulu yılda üç defa olmak üzere Cenevre'de toplanır ve burada politikaları üzerine adımlar atarlar. Tam olarak yönetim kurulu 28 hükümet yetkilileri ve 14 işverenden oluşmaktadır. Yönetim kurulunda 14 tane de işçi yer almaktadır.

İLO Açılımı Nedir?

İLO örgütünün açılımı İngilizcedir. İngilizce olarak International Labour Organization'dan gelmektedir. İLO örgütünün Türkçe açılımı ise Uluslararası Çalışma Örgütü'dür.

Uluslararası Çalışma Örgütünün Hedefleri

- Dünya genelinde bu örgüte üye olan ülkelerin çalışma ve yaşam standart ilkelerini geliştirmek ve arttırmak. Aynı zamanda geliştirilen bu yaşam standartlarının bir an önce hayata uygulanmasını sağlamak.

- Üç taraf olarak da sosyal diyaloğu geliştirmek ve güçlendirmek.

- Kadınların ve erkeklerin aynı şekilde insana yakışık bir şekilde çalışma hayatına kazandırılması ve kazanç elde edebilmeleri için de devlet tarafından gerekli fırsatların yaratılması.

- Örgüte üye olan ülkelerin vatandaşlarının sosyal koruma kapsamlarının geliştirilmesi ve sosyal etkinliğin arttırılmasını sağlamak.