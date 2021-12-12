İlmihal nedir, ne anlatır? İlmihal kitapları ne işe yarar, ilmihali kim yazar?

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Mızraklı İlmihal dışında, hem Türkiye'de hem de diğer İslam ülkelerinde en çok okunan ilmihal kitapları şunlardır: 1- Ömer Nasuhi Bilmen - Büyük İslam İlmihali

2- Seyyit Sadık - Ayet ve Hadislerle İslam İlmihali

3- Cahit Eriş - İslam'da İman ve İbadetler

4- Ahmet Bayraktar- Yeni İlmihal

5- Se'adet- i Ebediyye - Tam İlmihal

İlmihal Nedir, Ne Anlatır?

Dinin gereklerini, helal ile haramın neler olduğunu ve İslam'ın şartlarını anlatan eserlere ilmihal denir. İlmihallerde anlatılan konular şu şekilde sıralanabilir.

A) İbadet ile İlgili Konular

1- Abdestin farzları

2- Namazın rekatları

3- Teyemmüm abdesti

4- Haccın farzları ve vacipleri

5- Orucun geçerlilik şartları

6- Zekat, infak ve sadaka arasındaki farklar

B) İlmihallerde Anlatılan Temel Kavramlar

1- Hadis

2- Sünnet

3- Kelam

4- Fıkıh

5- Esma-i Hüsna

6- Allah'ın sıfatları ve anlamları

7- Melekler ve görevleri

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8- Tahrif edilen diğer semavi kitaplar hakkında bilgiler

C) Büyük Günahlar ile İlgili Konular

1- Şirk

2- Zina

3- Hırsızlık

4- Kul Hakkı Yemek

5- İftira

6- Savaştan Kaçmak

7- Gıybet

8- Fitne

9- Haksız Yere Birini Öldürmek

10- Yalancı Tanıklık

11- Kibir

12- Zulüm

13- İsraf

14- Açgözlülük

15- İyiliği Başa Kakmak

D) İlmihallerde Anlatılan İtikadi Konular

1- Taklid-i İman

2- Tahkik-i İman

3- Ahiret - Cennet - Cehennem - Araf

4- Kabir Azabı

5- Peygamberlere İman

6- Fütüvvet

7- İhsan

8- İmanın Şartları

E) Müslümanların Görevleri ile İlgili Konular

1- İslam'ı Yaymak

2- Fitneyi Engellemek

3- Cihat

4- Yardımlaşmak

5- Fakiri ve Yetimi Doyurmak

İlmihal Kitapları Ne İşe Yarar?

İlmihal kitaplarında dinimizin temel kurallarını, ibadetlerin farz ve vaciplerini, Müslüman'ın günlük hayatında dikkat etmesi gereken hususlar anlatılır. İlmihallerde ''Abdest nasıl alınır'', ''Namazda hangi dualar okunur'' gibi soruların yanıtları da yer alır.

İlmihali Kim Yazar?

İlmihali din alimleri, müfessirler ve müçtehitler yazar. Bazı ilmihaller ise kolektif olup birkaç kişi tarafından yazılır.