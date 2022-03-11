İlmihal nedir, nasıl öğrenilir? İlmihal kitabı nasıl okunur, dersi nasıl yapılır?

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İlmihal, çok sık duyduğumuz kelimeler arasında yer alıyor. Bu nedenle de ilmihal ile ilgili pek çok bilgi araştırılıyor.

İlmihal Nedir?

İlim ve hal kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşan bir isim tamlamasıdır. Aynı zamanda bu kelime sözlükte durum bilgisi anlamına gelir. Bütün Müslümanların dinî uygulama ve bilgi bakımından gerek duyduğu, başka bir açıdan Müslüman olmanın ve Müslümanlığın gereklerini yerine getirmenin ön şartı olan temel bilgiler ilmihal olarak açıklanır.

İlmihal Nasıl Öğrenilir?

İlim, bir alinden öğrenilir. Bir işim öğrenmek için yıllarca bir alimden ders almak gerekir. Fakat ilmihal öğrenmek için günde sadece 5 dakikanızı ayırmanız yeterlidir. İlmihali öğrenebilmek için güvenilir kitapları tercih etmeniz gerekir. İlmihal kitaplarının temelini oluşturan fetva kitaplarında fıkhın genel bir özeti ve sık karşılaşılan fıkhî sorunların çözüm örnekleri veriliyor. Geniş çaplı ilmihal kitaplarında ise ahlak, inanç, ibadet ve helal ve haramın yanı sıra peygamberler tarihi, Hz. Muhammed'in örnek ahlâkı ve hayatı ile aile hukuku (münâkehât) bölümleri de bulunur. Çünkü bu konularda her Müslümanın öncelikle bilmesi gereken bilgiler, hem de ferdi hayatında devamlı olarak yüz yüze kaldığı soruların cevabı bulunur.

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İlmihal Kitabı Nasıl Okunur?

Günümüzde pek çok bilgi kirliliği bulunuyor. Bu nedenle de ilmihal kitabı okurken dikkatli olmak gerekir. Kitabın içindeki bilgilerin güvenilirliğinden emin olmak gerekir. Asgariden farz ibadetlerinizi yerine getirerek helal ve haramlara dikkat ettiğiniz zaman yardımı Allah’tan istemeniz gerekir. Aynı zamanda bir Kur'an tefsiri okumanız gerekir. Elinizin altında da bir Kur'an meali bulunması kitapların içeriğinin doğru olup olmadığını anlamanıza yardımcı olur. Aynı zamanda Peygamberimizin hayatını anlatan siyer kitaplarından ve çeşitli eserlerden de yararlanabilirsiniz. Sünneti anlamanız ve Asr-ı saadeti bilmeniz de çok önemlidir. Bunun yanında Hazret-i Âdem’den Hazret-i İsa’ya kadar olan tüm peygamberlerin tarihi kitaplarını okumanız da, tefekkür ve ufkunuzu açar.

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İlmihal Dersi Nasıl Yapılır?

Kur'an okumayı daha sonra da okuduğunuzu anlamayı öğrenmeniz gerekir. İnternet ortamında artık bu işleri kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Hiç bilmeyen birisi, günde bir saatini bu iş için ayırırsa kabiliyetine göre bazen bir haftada, en fazla da bir ayda Kur'an okumayı öğrenebilir. Niyetiniz halis ise, mutlaka Allah da size yardım eder. Aynı zamanda ilmihal öğrenirken sürekliliğe dikkat etmeniz gerekir. Sıkılsanız bile ara vermeden ve vazgeçmeden okumaya devam ederek kısa bir süre içinde ilmihal öğrenebilirsiniz. Bazen not alarak bazen de altını çizerek daha kolay öğrenebilirsiniz. Kendinize bir hedef belirleyerek bir saat ya da yarım saat kadar her gün düzenli olarak çalışmaya özen göstermeniz çok önemlidir.