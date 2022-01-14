İllüzyon nasıl yazılır? İllüzyon kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Haberin Devamı

Fransızca kökenli bir kelime olan İllüzyon sözcüğü, aynı zamanda yanılsama olarak Türkçeye çevrilir. Her iki kelime de eş anlamlı olarak cümle içerisinde aynı anlam kapsamında kullanılır. Tabii İllüzyon kelimesi özellikle yazım hatası kapsamında öyle çıkıyor. Okunuşu ile beraber yazımı üzerinden cümle içerisinde veya tek başına çok fazla hata yapıldığını söylemek mümkün.

İllüzyon Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin Türkçe üzerinden doğru şekilde yazılışı illüzyon olarak bilinmektedir. Yanlış yazımı kapsamında doğal olarak okunuşu da yanlış öne çıkıyor. Bu hatayı yapmamak için kelime illüzyon olarak ele alınmalı ve cümle içerisinde kullanılmalıdır.

İllüzyon Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Türkçe olarak karşılığı yanılsama olan illüzyon kelimesi, genelde sihirbazların kullanmış olduğu bir sözcüktür. Aynı zamanda amaca bağlı olarak birçok değişik yerde kullanıldığını söylemek mümkündür. Bununla beraber yazım hatasının da çok fazla yapıldığı bir kelimedir. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman bu kelime illüzyon olarak yazılır.

Haberin Devamı

"Bunu gerçekten harika bir illüzyon olduğunu söylemem lazım.’’

Bu şekilde kullanılacak yere bağlı olarak taşıdığı anlam üzerinden değerlendirilir.