İllüstratör nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? İllüstratör olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Çizim üzerine bir meslek dalı olarak öne çıkan illüstratör, oldukça farklı alanlarda iş yapma imkanı sunan mesleklerden biri haline geldi. Özellikle de teknolojinin gelişmesi ile beraber artık birçok farklı alanda daha geniş bir yelpazede çalışma alanı sunuluyor. Bu sebepten dolayı pek çok genç böyle bir mesleğin kriterlerinin ne olduğunu öğrenmek için internet üzerinden araştırma yapmaktadır.

İllüstratör Nedir?

İllüstratör aynı zamanda Türkçe anlamıyla çizer olarak bilinmektedir. Özellikle günümüzde çizimleri bilgisayar ortamında sağlayan kişi olarak da biliniyor. Alınan temel sanat eğitimi ile beraber bu konuda yeteneği olan kişiler, yaptığı çizimleri bilgisayar ortamına aktarmaktadır. Böylece birçok farklı alanda çalışma imkanı sağlanıyor.

İllüstratör Ne İş Yapar?

Aldığı temel sanat eğitimi ile beraber illüstratör çizgi, doku ve renk ile beraber biçim üzerinden pek çok şekli hayat vermektedir. Özellikle duygu ve düşünceleri figürler üzerinden ifade etme şeklinde de öne çıkıyor. Bu doğrultuda teknolojinin desteği ile beraber farklı alanlarda pek çok farklı iş yapabilen kişiler olarak öne çıkmaktadır.

İllüstratör Nasıl Olunur?

İllüstratör alabilmek için üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olmak gerekmektedir. Özellikle grafik tasarım ve benzeri bölümlerden mezun olmak suretiyle, çizer olarak bu mesleği gerçekleştirmekte mümkün. Aynı zamanda özel olarak bazı kurumların verdiği eğitim kapsamında, sertifika alarak da farklı alanlarda bu meslek gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle günümüz teknolojisi ile beraber programları öğrenme süreci ile yetenek ve beceri üzerinden mesleği herkes icra edebilir.

İllüstratör Olma Şartları Nelerdir?

İllüstratör olmak için öncelikle belli bir eğitim almak gerekir. Bu eğitim Güzel Sanatlar Fakültesi ile beraber sertifika veren kurslar üzerinden ya da grafik tasarım mezunları kapsamında da ön plana çıkıyor. Tabii bunların ötesinde mutlaka belli bir yetenek ve beceriye sahip olmak önemlidir. Yaratıcı, mizansen ve Karakter oluşturma becerileri büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda hayal gücü, ekip çalışması, esnek çalışma saatleri ile beraber Photoshop ve illüstrasyon gibi programları iyi bilmek gerekir.

İlllüstratörün Görevleri Nelerdir?

Farklı hizmet doğrultusunda farklı alanlarda illüstratörün değişik görevleri bulunur. Bu doğrultuda aldığı eğitim ve edindiği tecrübe üzerinden, bilgisayar programlarını kullanmak suretiyle çizim gerçekleştirir.

- Duygularını ön plana çıkarmak suretiyle karakalem üzerinden çalışmaları başlatır.

- Renklendirme aşamasına geldiği zaman kendi becerileri üzerinden teknik yöntemleri kullanır.

- Sipariş üzerine isteye bağlı olarak illüstrasyon gerçekleştirir.

- Arzu edilen ifade ve mesajları çizim üzerinden ortaya döker.

- Bulunduğu ve çalıştığı sektöre bağlı olarak farklı grafikler, renk ve biçimler ile beraber yaratıcı çizimler ortaya çıkarır.

İllüstratör Maaşları Ne Kadar?

Genel olarak özel sektörde çalıştığı için illüstratör maaşları farklılık yaratabilmektedir. Bu durumda 3500 TL gibi bir maaş ile beraber 6000 TL arasında maaşlar değişkenlik gösterebilir. Ancak ele alınan ortalama maaş söz konusu olduğu zaman, bunu 4000 TL gibi bir miktarı kapsadığını söylemek mümkün.

İllüstratör İş İmkanları Nelerdir?

İllüstratör pek çok farklı sektörde grafik tasarım hizmeti verebilmektedir. Reklam sektörü, tanıtım, video tasarım ile beraber daha pek çok alanda görev alabiliyor. Çalışacağı alına bağlı olarak farklı firmalar üzerinden görevlerini yerine getirir.