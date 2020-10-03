İllüstrasyon ne demek? İllüstrasyon çalışmaları nasıl yapılır?

Uzun süre sabit kalmayan illüstrasyon örnekleri yeni tasarımları grafik tasarım dünyasına yön veriyor. Bu alanda örnekler sunan yeni kalemler her dönem farklı ve birbirinden güzel işler çıkarıyor. Bu alanda kişinin karakterine bakarak bile neler çizebileceğini tahmin etmeniz nerede ise imkansız olmaktadır.

İllüstrasyon Ne Demek?

İllüstrasyon Fransızca kökenli bir kelimedir. Gözle görülenlerin abartılı bir şekilde hatta tamamen hayal gücünün sınırlarını zorlayarak resmedilmesidir. Mağaralara çizilen ilk illüstrasyon örneklerinden bu güne kadar sürekli kendini geliştirerek gelen bu akım, önceki dönemlerde anıları resmetmek için kullanılmıştı. Günümüzde ise hayali evlerin oluşturulduğu bu akım özel mesajlar vermek için kullanılan bir sanat haline gelmiştir.

Konu anlatan resim anlamına gelen illüstrasyon çizimden çok nesneye dikkat çekme amacı ile hazırlanır. Çizim, fotoğraf, resim gibi sanat dalları ile yapılabilir. Bu akımda sanat kaygısı olmaz. İtalya’da çok büyük ilgi gören bu sanat daha çok siyasi amaçlarla yapılıyor. Aynı zamanda illüstrasyon için grafik sanatlarının bir kolu denilebilir.

İllüstrasyon Çalışmaları Nasıl Yapılır?

İllüstrasyon yapmak için geniş bir hayal gücüne ihtiyacınız olacaktır. Bunun dışında illüstrasyon yapmak için:

* Hazırlanacak eserin kafanızda tasarlanması ve kurgulanması ilk aşamadır.

* Resim olarak hazırlanacak ise eskiz çizerek ikinci adımı atabilirsiniz.

* Bilgisayarda yapacaklar ise önce bu alanda kullanılabilecek bir program indirmelidir.

* Yeni başlayanların öncelikle teknik açıdan kendini geliştirmesi için resim kursuna gitmesi önerilir. Bundan sonrası ise tamamen hayal gücünüzün sınırları ile alakalıdır.

İllüstrasyon Örnekleri

- Babylon Sahil İllüstrasyon: Renk seçimleri, kullanılan çizgiler ile denizi ve eğlenceyi sonuna kadar hissetmenizi sağlayan bu örneğe bağımsız olarak bakıldığında tüm duyguyu hissedebilirsiniz.

- 1 Sinop 20 çocuk: Basit çizgiler kullanılarak hazırlanan bu eserde pek çok şeyler anlatılıyor.

- Zorbalık İllüstrasyon: Detayların oldukça fazla yer aldığı bu eserde çizim tekniği çok başarılı bulunmuştur. Renklerdeki ferahlık ise gözlerden kaçmayan bir detay olmuştur.

- Yaratıcılık bulaşıcıdır: Canlı renklerle hazırlanan bu eserde hayal gücünün sınırlarının nasıl zorlanması gerektiği işleniyor.

- Hello From Adana ve İzmir Letterpress Kart: Adana ve İzmir’in şık ve sade çizgilerle anlatılmış bir illüstrasyonudur. Otantik havası ile de çok beğenilmiştir.