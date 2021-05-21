İlluminati nedir? İlluminati kurucusu ve tarihçesi hakkında bilgiler ile efsaneler

Illuminati, zamanın birçok etkili entelektüelinden ve özgür düşünürlerinden oluşan 18. yüzyıldan kalma gizli bir topluluktur.

İlluminati Nedir?

Gizli cemiyetlerinin perdesinin arkasına gizlenmiş olan İlluminati günümüzde hala büyük ilgi görmekte, merak edilmekte ve beğeni toplamaktadır. Fransız Devrimi'nin arkasındaki ateşleyici güç ve 11 Eylül saldırılarının arkasındaki gerçek beyin olmak gibi akla gelebilecek her konuda ön plana çıktılar.

Hatta Amerika Birleşik Devletleri başkanları olan Lincoln ve Kennedy suikastlarının baş sorumlusu olarak ilan edildiler. Bunun nedeni ise İlluminati’nin benimsediği düşünce tarzıydı. Sözde komplo teorisyenleri, tek dünya hükümeti, tek bir dünya ordusu kurmak ve her ulusun egemenliğini yok etmekten oluşan yeni dünya düzenlerini başlatmak isteyen İlluminati’nin kararlılığını öne sürdüler.

Bu örgüt aynı zamanda Bavyera İlluminati olarak da bilinmektedir. Roma Katolik Kilisesi'nin felsefe ve bilim üzerindeki kontrolüne karşı Adam Weishaupt tarafından kurulmuştur. İlk zamanlarda kadın haklarını korumak adına eğitimi ve insan eşitliğini savunmuşlardır. Ayrıca insanların zihinlerine ilham vermeye ve onları batıl inançlardan ve önyargılardan kurtarmaya çalışmıştır.

İlluminati Nasıl Kuruldu?

Adam Weishaupt, o zamanlar Ingolstadt Üniversitesi'nin yanı sıra Bavyera'nın siyaseti ve hükümeti üzerinde güçlü bir etkiye sahip olan kilisenin "hoşgörüsüzlüğü ve bağnazlığı" nedeniyle eleştirmekteydi. Eleştirisi Cizvitler ile bir çatışmaya neden oldu. Böylece Weisopter, "akıl düşmanlarını" yenmek için gizli bir özgür düşünür örgütüne ihtiyaç olduğu sonucuna vardı.

Başlangıçta bir Mason locasına katılmaya çalıştı. Ancak bunu yapacak parası yoktu. 1 Mayıs 1776'da Illuminati'yi diğer dört üyeyle birlikte kurdu. İlluminati hızla büyüdü; Fransa, Polonya, Macaristan ve İtalya gibi Avrupa ülkelerine yayıldı. Hızlı genişleme, büyük ölçüde ünlü Alman diplomat Baron Adolf Franz Friederich Knigge'nin, Illuminati'nin yayılmasına yardımcı olmasıyla başladı.

İlluminati’nin Çöküşü

Illuminati zaman içerisine gizlilikten tamamen çıktı. Hal böyle olunca çökmesi de kaçınılmazdı. 1784 yılının Haziran ayında, Bavyera hükümdarı Carl Theodore tüm gizli toplulukları yasakladı. 1785 yılının Mart ayında ise Illuminati'yi, bilinen bir yasadışı örgüt olan Masonluğun şubelerinden biri olarak ilan etti.

Hükümet, Weishaupt'un Bavyera'dan kaçmasını ve Areopagites denilen tarikatın liderleriyle yazılı yazışmaları öne sürerek Illuminati üyelerini kökten kurutmaya başladı. 1786 yılının Ekim ayında ise yetkililer, önde gelen bir Areopagite'in evini aradılar. Weishaupt ile Illuminati liderleri arasında tarikatın en samimi işlerini detaylandıran kitaplara, belgelere ve 200'den fazla mektuba el koydular.

Hükümet, bir dizi Illuminati üyesinin isimlerinin bulunduğu belgeleri hızla gazetelerde yayınladı. 1787 yılının Ağustos ayında Bavyera Dükü Karl Theodore Dalberg, örgütün bir parçası olduğu tespit edilen herhangi biri için ölüm cezası da dahil olmak üzere daha sert ve caydırıcı cezalar benimsedi. Bu durum Illuminati'ye son bir darbe indirdi. Sonuç olarak İlluminati varlığını yitirdi…

Günümüzde İlluminati

Illuminati'nin tarihte iki farklı yüzü vardır. Semboller (baykuşlar gibi) kullanırlar, kimlikten kaçınmak için takma adlar kullanırlar ve bunları sınıflandırmak için karmaşık hiyerarşik yapılara sahiptirler.bu denli dikkat çekmelerinin ve günümüze kadar popülerliklerini korumalarının sebebi karmaşık olan yapılarıydı.

Pek çok kişi hala İlluminati’nin varlığına inanıyor. Hatta özellikle ünlü isimler varlığını kanıtlayacak nitelikteki delilleri bir bakıma hareketlerle, şarkılarla, yazdıkları ya da çizdikleri ederlerle sunuyor. İlluminati’nin benimsemiş olduğu “Yenidünya düzeni” günümüzdeki siyasetçilerin dahi dilinden düşmüyor. Fakat bu tip benzer inanışlar ve düşünce tarzları dışında İlluminati’nin hala varlığını koruduğuna dair net bir kanıt bulunamıyor.