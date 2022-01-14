İllaki nasıl yazılır? İllaki kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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İllaki sözcüğü en fazla yazım noktasında karıştırılan kelimeler arasında yerini almaktadır. Türk Dil Kurumuna (TDK) göre doğru yazılışı pek çok birey tarafından merak edilmektedir. TDK açısından bakıldığında illaki kelimesi bitişik olarak yazılmaktadır. Yani doğru yazılışı ‘illaki’ şeklinde tanımlanmaktadır.

İllaki Nasıl Yazılır?

İllaki kelimesinin anlamı ’ille de’ şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kelime aynı zamanda genel anlamı bakımından inatla biçiminde kullanmak mümkün olmaktadır. İllaki kelimesi diğer bir ifadeyle herhangi bir durum karşısında inat ederek onu yapmak isteme durumunu ifade eder. Bu bakımdan çok sık kullanılmakta ve nasıl yazıldığı merak edilmektedir.

- İllaki kelimesi " İllaki" biçiminde bitişik olarak yazılır.

İllaki Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

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Türkçe'de özellikle günlük hayatta çok sık kullanımı söz konusu olan "İllaki" kelimesinin Türk Dil Kurumu açısından ele alınması durumunda bu kelimenin doğru yazılışı ‘illaki’ biçiminde öne çıkmaktadır.

Kısaca TDK'ya göre : " İllaki " şeklinde yazılışı doğru olmaktadır.

İllaki kelimesinin doğru yazılışını daha iyi anlaşılması adına örnekler üzerinden anlatılması faydalı olacaktır. Buna göre:

‘" O arkadaş illaki ben de sinemaya gideceğim diye inat etti’

‘’İllaki büyük aşk arıyorum"