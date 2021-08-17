İlksan nedir, ne işe yarar? İlksan kesintileri ve doğum yardımı ne zaman başladı?

Eşlerin her birinin sandık üyesi olması halinde doğum yardımından ayrı ayrı faydalanmaları mümkün olmaktadır. Doğum yardımı başvuruları e-devlet üzerinden ya da üye bilgi sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Evrak gönderimi yapmaya gerek kalmadan SMS onayı ile başvurular yapılabilmektedir.

İlksan Nedir, Ne İşe Yarar?

İlksan vakıf, dernek ya da bir sendika kuruluşu değildir. Burası, kuruluş kanununda adı geçen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel olarak kurulmuş üyelerine sosyal yardım amacı ile kurulmuş tüzel kişiliği olan bir kamu kurumu olarak görev yapmaktadır.

İlksan ticaret yapmak amacı ile kurulmamıştır. Bunun yanında kar elde etmek ve bu karı üyelerine dağıtmak için kurulmuş olan bir kuruluş da değildir. İlksan, parafiksal gelirler ile toplanan fonlardan Kanun ile Ana Statüsünde yazılı olan karşılıklı ya da karşılıksız yardım yapmak ile mükellef olan bir sosyal güvenlik kurumu olma özelliğine sahiptir.

İlksan üyeliği, Türk Medeni Kanununda tanımlanmış üyelik ile ilgili değildir. İlksan üyeliği, Emekli Sandığı gibi olan memuriyete giriş ile eş zamanlı bir şekilde kazanılan bir hak ve yükümlülüklerin bütünüdür.

Dünya genelinde İlksan ile aynı nedenlerle kurulmuş pek çok sandık bulunur. Özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa'da bu tarz kuruluşlar bulunmaktadır. Dünyada bulunan 300 büyük emekli fonundan 13'ü öğretmen sandığı olarak görev yapmaktadır.

Karşılıksız Sosyal Yardım kurumlarında kar zarar hesabı yapılmaz. Bunun yerine gelir fazlası ile gider fazlası hesabı yapılması gerekmektedir. İlksan özellikle son 10 yılda sürekli gelir fazlalığı olmuştur. Bu gelir fazlalıkları da sandığın sermayesine eklenmektedir. Sermayeye gelen ek gelirler karşılıklı ya da karşılıksız olarak sosyal yardımlar açısından bir kaynak görevi görmektedir.

İlksan ülkemizde ve dünyada benzer sandık ve ikincil emekli fonları içerisinde sosyal yardım çeşitliliği bakımından en çok yardım yapan kurumlar arasında yer almaktadır. İlksan, ülkemizde Emekli Sandığından sonra en çok sosyal yardım ödemesi yapan bir sandıktır. Yalnızca 2020 yılında 25.819 üyeye nakit sosyal yardım ödemesi gerçekleştirilmiştir.

İlksan, üyelerinden topladığı aidatlar ve aidat dışı gelirler ile üyelerine ölüm, evlilik, doğum, maluliyet, Afet, cenaze, şehitlik, terör, sağlık destek, emeklilik gibi sosyal yardımlar gerçekleştirmektedir.

İlksan'da meydana gelen gelir artışları neticesinde yapılan yardımlar da artırılmıştır. Bu bağlamda Cenaze, doğum ve sağlık destek gibi yardımlar da eklenmiştir. Son 4 yıl içerisinde pek çok üye bu yardımlardan faydalanmıştır. Bunun yanında kanser sağlık akit desteği de son aşamada olup sonraki yıllarda uygulamaya alınması açısından çalışmalar yapılmaktadır.

İlksan Kesintileri ve Doğum Yardımı Ne Zaman Başladı?

İlksan, sandık üyelerine yapmış olduğu doğum yardımları ile de bilinmektedir. Bu yardım eğer eşlerden ikisi de sandığa üye ise ayrı ayrı yapılmaktadır. Doğum yardımı almak isteyen üyelerin e-devlet üzerinden Mebbis ya da üye bilgi sistemi üzerinden yapılmaktadır. Üyelerin başvuru yapmak için evraklar ile uğraşmasına gerek yoktur. Bu işlemler SMS onayı ile kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Doğum yardımı sandık üyelerine bir defalık yapılmaktadır. Doğum yardımının ne kadar yapılacağı ise Sandık Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. 2017 yılının Ekim ayında Doğum yardımı, Evlenme yardımının %50'si kadar yapılmaktadır. 01.01.2021 yılından itibaren ise doğum yardımı 375 TL olarak belirlenmiştir.