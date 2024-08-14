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İlkokullara sınav hatırlatması

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#MEB#İlkokullara Sınav Hatırlatması#İlkokul
İlkokullara sınav hatırlatması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 15:38

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim öğretim yılına hazırlık işlemleri çerçevesinde il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine genelge gönderdi. Genelgede ilkokullarda sınav yapılmadığı hatırlatılarak bu yıl da sınav saati uygulamasının olmayacağı belirtildi.

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MEB tarafından hazırlanan 14 Ağustos tarihli genelgede ilkokullardaki sınav uygulamasına ilişkin şu cümleler yer aldı:

“İlkokullarda sınav saati uygulaması kaldırılmış olup öğrencilere çoktan seçmeli soruların yer aldığı kısa süreli, hazır bulunuşluk, tarama ve benzeri adlar altında hiçbir sınav uygulanmayacaktır. Sonuç odaklı ölçme ve değerlendirme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenerek öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimleri sürekli takip edilecek ve bu doğrultuda dersin içeriğine uygun değerlendirme araçları kullanılacaktır. Öğrencilerin süreç boyunca takip edilebilmesi amacıyla eksik veya yanlış öğrenmeleri konusunda geri bildirim verilecek ve öğrenme ya da öğretme süreçleri bu doğrultuda yönetilecektir.”

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Ayrıca genelgede velilere, Bakanlığın dağıttığı ücretsiz kitapların dışında başka kaynak ya da materyal aldırılmasından kaçınılması gerektiği belirterek, “Bakanlıkça ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışındaki materyallerin okullarda veya kurumlarda reklam ve tanıtımının yapılmaması, öğrencilerimize aldırılmaması ve velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması hususunda Valiliklerce gerekli tedbirler alınacaktır” denildi.

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#MEB#İlkokullara Sınav Hatırlatması#İlkokul

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