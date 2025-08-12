İlkokullara kayıtlar başladı

Haberin Devamı

Okulların açılmasına artık sadece haftalar kaldı. 8 Eylül itibarıyla Türkiye genelindeki 1 milyon 200 bin öğretmen ve 20 milyona yakın öğrenci yeniden ders başı yapacak. 2025-2026 eğitim öğretim dönemi öncesinde birçok öğrenci ve veli heyecan içindeyken, bu yıl eğitim yaşantısına ilk adımlarını atacak olanları da kayıt telaşı sardı. Ancak süreç adrese dayalı kayıt sistemine göre ilerliyor. Bu kapsamda 1’inci sınıfa kaydı yapılacak öğrencilerin, hangi okula kaydının düştüğü bilgisi temmuz ayı itibarıyla e-Devlet Kapısı ‘İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)’ hizmeti üzerinden ilan edildi ve okullar da bu doğrultuda kayıtları almaya başladı.

ŞUBE VE ÖĞRETMENLER OTOMATİK BELİRLENİYOR

Türkiye’de bulunan 22 bin 462 ilkokula bu yıl yaklaşık 1 milyon 340 bin 1’inci sınıf öğrencisinin kaydını yaptırması bekleniyor. Kayıtlar adrese dayalı olarak otomatik yapılsa da okul müdürlükleri, gerçek dışı adres beyanlarına yönelik kontrolün sağlanabilmesi adına ihtiyaç duyulması halinde velilerden su, elektrik veya doğalgaz kullanımına ait fatura isteyebiliyor. Öğrencilerin şube ve öğretmenleri de yine e-Okul üzerinden otomatik olarak belirleniyor.

OKUL KIYAFETİ UYGULAMASI BAŞLIYOR

Resmi Gazete’de 6 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan karara göre, okullarda serbest kıyafet uygulaması sona erdi. Yapılan düzenlemeye göre bu yıl, İlkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti; her okul için okul-aile birliği yönetim kurulunun ve öğretmenlerin görüşü alınarak belirlenecek. Kıyafetlerde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyecek. Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak. 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek olan formaların ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olması gerekiyor. Öte yandan kararda, özel sağlık durumu bulunan öğrencilerin uygun kıyafet giymesine izin verileceği belirtildi.

EKSTRA MADDİ KÜLFET OLSUN İSTEMİYORUZ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde katıldığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sınıf Öğretmenliği Eğitici Eğitimi’nde serbest kıyafet uygulamasının kaldırıldığına dikkat çekerek, “Velilerimizin üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesinden rahatsızız. Bunun olmasını istemiyoruz. Eğitim öğretim süreçleriyle ilgili aldığımız kararları tanımlayan genelgeleri hazırlamaya başlamıştık. Bununla ilgili genelgemizde, ilgili yönetmelik hükümlerini hatırlatan ve uygulamayla ilgili nasıl davranılması gerektiğini belirten ifadeler olacak. Bu yılki genelgemizi de yakın zamanda yayınlamış olacağız” demişti.