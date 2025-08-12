×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimİlkokullara kayıtlar başladı

İlkokullara kayıtlar başladı

Güncelleme Tarihi:

#İlkokul#Kıyafet#Öğrenci
İlkokullara kayıtlar başladı
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 07:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar bu yıl 8 Eylül’de açılacak. Bu kapsamda eğitim öğretime başlayacak 1’inci sınıflar için de kayıtlar ağustos ayı itibarıyla alınmaya başlandı. Öte yandan bu yıl öğrenciler, önceki senelerden farklı olarak okullarının belirlediği kıyafet ile eğitim öğretime başlayacak.

Haberin Devamı

Okulların açılmasına artık sadece haftalar kaldı. 8 Eylül itibarıyla Türkiye genelindeki 1 milyon 200 bin öğretmen ve 20 milyona yakın öğrenci yeniden ders başı yapacak. 2025-2026 eğitim öğretim dönemi öncesinde birçok öğrenci ve veli heyecan içindeyken, bu yıl eğitim yaşantısına ilk adımlarını atacak olanları da kayıt telaşı sardı. Ancak süreç adrese dayalı kayıt sistemine göre ilerliyor. Bu kapsamda 1’inci sınıfa kaydı yapılacak öğrencilerin, hangi okula kaydının düştüğü bilgisi temmuz ayı itibarıyla e-Devlet Kapısı ‘İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)’ hizmeti üzerinden ilan edildi ve okullar da bu doğrultuda kayıtları almaya başladı.

Gözden KaçmasınÜniversite tercihinde yarın son günÜniversite tercihinde yarın son günHaberi görüntüle

ŞUBE VE ÖĞRETMENLER OTOMATİK BELİRLENİYOR
Türkiye’de bulunan 22 bin 462 ilkokula bu yıl yaklaşık 1 milyon 340 bin 1’inci sınıf öğrencisinin kaydını yaptırması bekleniyor. Kayıtlar adrese dayalı olarak otomatik yapılsa da okul müdürlükleri, gerçek dışı adres beyanlarına yönelik kontrolün sağlanabilmesi adına ihtiyaç duyulması halinde velilerden su, elektrik veya doğalgaz kullanımına ait fatura isteyebiliyor. Öğrencilerin şube ve öğretmenleri de yine e-Okul üzerinden otomatik olarak belirleniyor.

 

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınÖzel yetenek sınavlarına ipuçlarıÖzel yetenek sınavlarına ipuçlarıHaberi görüntüle

OKUL KIYAFETİ UYGULAMASI BAŞLIYOR
Resmi Gazete’de 6 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan karara göre, okullarda serbest kıyafet uygulaması sona erdi. Yapılan düzenlemeye göre bu yıl, İlkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti; her okul için okul-aile birliği yönetim kurulunun ve öğretmenlerin görüşü alınarak belirlenecek. Kıyafetlerde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyecek. Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak. 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek olan formaların ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olması gerekiyor. Öte yandan kararda, özel sağlık durumu bulunan öğrencilerin uygun kıyafet giymesine izin verileceği belirtildi.

Gözden KaçmasınHukuk fakültelerine baraj sürprizi... Danıştay 100 binden 125 bine çıkardıHukuk fakültelerine baraj sürprizi... Danıştay 100 binden 125 bine çıkardıHaberi görüntüle

EKSTRA MADDİ KÜLFET OLSUN İSTEMİYORUZ
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde katıldığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sınıf Öğretmenliği Eğitici Eğitimi’nde serbest kıyafet uygulamasının kaldırıldığına dikkat çekerek, “Velilerimizin üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesinden rahatsızız. Bunun olmasını istemiyoruz. Eğitim öğretim süreçleriyle ilgili aldığımız kararları tanımlayan genelgeleri hazırlamaya başlamıştık. Bununla ilgili genelgemizde, ilgili yönetmelik hükümlerini hatırlatan ve uygulamayla ilgili nasıl davranılması gerektiğini belirten ifadeler olacak. Bu yılki genelgemizi de yakın zamanda yayınlamış olacağız” demişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İlkokul#Kıyafet#Öğrenci

BAKMADAN GEÇME!