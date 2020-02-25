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Eğitim
İHA
Haber Giriş: 25.02.2020 - 09:39,Son Güncelleme:/

İlkokullara beden eğitimi dersi geliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İlkokullarda beden eğitimi olacak. Cumhurbaşkanımız bu konudaki talimatı Milli Eğitim Bakanımıza verdi" dedi.

İlkokullara beden eğitimi dersi geliyor
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İlkokullara beden eğitimi dersi geliyor
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amasya Üniversitesi öğrenci topluluklarıyla rektörlük konferans salonunda söyleşide bir araya geldi. Söyleşide online olarak mini bir bilgi yarışması da yapıldı. Bir öğrencinin ilkokullarda beden eğitimi dersinin geri gelip gelmeyeceği ya da bu konuda bakanlığın bir çalışması olup olmadığını sorması üzerine Bakan Kasapoğlu, “İlk kabine toplantısında gündeme getirdiğim bir konuydu. Cumhurbaşkanımız da bu konuda ki talimatı Milli Eğitim Bakanımıza o günkü toplantıda bildirdi. O süreç işliyor. İlkokullarda beden eğitimi olacak ve bunun yanında da tabi sporu sevdirmeyi, spora erişmeye yönelik ekstra projelerimiz var. Biz sadece ilkokulda değil ana sınıflarına kadar bu işi yaymayı planlıyoruz. O yüzden yüzme projemiz yine bu bağlamda değişik federasyonlarla yaptığımız ana sınıflarına kadar indirilmiş projeler var. İnşallah her birini gerçekleştireceğiz” dedi.

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