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İlkokulda verilecek gelişim raporları neden önemli?

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#Konuk Yazar#Veli Toptaş#Karne
İlkokulda verilecek gelişim raporları neden önemli
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 14:56

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl uygulanmaya başlanan ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’, okulöncesinden lise kademesine kadar birçok eğitim seviyesinde yenilikleri de beraberinde getirdi.

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Onlardan biri de ilkokul öğrencilerine bu yıl verilecek olan ‘Gelişim Raporu’ oldu. Bu uygulama ile öğrencilerin akademik, sosyal duyuşsal becerileri, kişisel ve duygusal gelişimlerinin sistematik bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanıyor. Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veli Toptaş, ‘Gelişim Raporu’ sayesinde öğrencilerin yalnızca akademik başarısının değil aynı zamanda bireysel yeteneklerinin ve sosyal becerilerinin de öne çıkacağını dile getiriyor. Prof. Dr. Toptaş, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında ‘Gelişim Raporu’nun önemini anlatıyor.

Prof. Dr. Veli Toptaş’ın yazısını okumak için tıklayın.

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#Konuk Yazar#Veli Toptaş#Karne

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