İlkokulda verilecek gelişim raporları neden önemli?

Haberin Devamı

Onlardan biri de ilkokul öğrencilerine bu yıl verilecek olan ‘Gelişim Raporu’ oldu. Bu uygulama ile öğrencilerin akademik, sosyal duyuşsal becerileri, kişisel ve duygusal gelişimlerinin sistematik bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanıyor. Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veli Toptaş, ‘Gelişim Raporu’ sayesinde öğrencilerin yalnızca akademik başarısının değil aynı zamanda bireysel yeteneklerinin ve sosyal becerilerinin de öne çıkacağını dile getiriyor. Prof. Dr. Toptaş, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında ‘Gelişim Raporu’nun önemini anlatıyor.

Prof. Dr. Veli Toptaş’ın yazısını okumak için tıklayın.