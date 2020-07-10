4. Sınıf Türkçe Zıt Anlamlı Kelimeler konu anlatımı

Zıt anlamdaki kelimeler, birbirinin karşıt durumunu ifade eden kelimelerdir. Bu sayede birbirinden çok farklı durumların insanlar arasında ifade edilmesi mümkün olmaktadır. Böylelikle zıt anlamda bulunan kelimeler dilimiz içerisinde büyük önem taşır.

Zıt Anlamlı Kelime Nedir?

Zıt anlamlı kelimeler, çelişen anlamlarda olan ve karşıt kavramları ifade eden kelimelerdir. Dilimiz içerisinde çok sayıda zıt anlamlı kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler günlük hayatımız içerisinde sürekli olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sonuna olumsuzluk eki getirilen kelimeler zıt anlamlı kelime olarak kabul edilmemektedir. Yani, 'gel' kelimesinin zıt anlamlısı 'gelme' değildir. 'Gel' kelimesinin zıt anlamlısı 'git' kelimesidir. Yani bir kelimenin zıt anlamlısına ulaşmak için ekleri kullanmak yerine farklı bir kelime aramalıyız.

Her kelimenin zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Örnek verecek olursak tahta, kitap, bardak ve mavi kelimeleri gibi kelimelerin zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Yani, zıt anlamlı kelimeler üzerinde çalışırken öncelikle bir kelimenin zıt anlamlısının olup olmadığını düşünmemiz gerekmektedir.

Bir kelimenin zıt anlamlısının hangi kelime olacağı cümleden cümleye değişiklik gösterebilmektedir. Bundan dolayı cümle içerisindeki bir kelimenin zıt anlamlısı sorulduğu zaman cümleyi güzelce anlamalı ve buna göre bir cevap vermeliyiz.

Zıt Anlamlı Kelimelere Örnekler

Türkçede çok sayıda zıt anlamlı kelime bulunmaktadır. Örnek verecek olursak 'aşağı' kelimesinin zıt anlamı 'yukarı' kelimesidir. 'Açık' kelimesinin zıttı 'kapalı', 'aktif' kelimesinin zıttı ise 'pasif' kelimesidir. 'Artı'nın zıttı olarak 'eksi', 'azami' kelimesini zıttı olarak 'asgari' kelimesini kullanabiliriz. 'Ak' kelimesinin zıttını 'kara', 'aç' kelimesinin zıttını ise 'tok' kelimesi oluşturmaktadır. 'Alçak', 'yüksek' ve 'alt', 'üst' kelimeleri de birbirine zıt olan kelimelerdir. 'Aynı' kelimesinin zıt anlamlısı 'farklı', 'aydınlık' kelimesinin zıt anlamlısı 'karanlık'tır.

'Batı'nın zıttı 'doğu', 'bulanık'ın zıttı 'berrak', 'büyük'ün zıttı 'küçük', 'bekar' zıttı 'evli', 'barış'ın zıttı 'savaş', 'birinci'nin zıttı 'sonuncu', 'bolluk'un zıttı 'kıtlık', 'borç'un zıttı 'alacak', 'enlem'in zıttı 'boylam'dır. 'Cılız'ın zıttı 'gürbüz', 'cevap'ın zıttı 'soru', 'cesaret'in zıttı 'korkak', 'çalışkan'ıın zıttı 'tembel', 'çarpma'nın zıttı 'bölme', 'çabuk'un zıttı 'yavaş', 'dönmek'in zıttı 'gitmek', 'çukur'un zıttı ve 'tümsek' ve 'doğal'ın zıttı 'yapay'dır.

Zıt Anlamlı Kelimeler Nerelerde Kullanılırlar?

Zıt anlamlı kelimelerin kullanabileceği pek çok farklı alan bulunmaktadır. Bu alanların başında günlük konuşmalarımız gelmektedir. Günlük konuşmalarımız içinde zıt anlamlı kelimeleri kullanarak kendinizi çok daha iyi şekilde ifade edebilmemiz mümkündür.

Zıt anlamlı kelimeleri kullanabileceğimiz bir diğer alan ise tartışma alanlarıdır. Birisiyle tartışma içerisine girmişken karşıt görüşü ifade edebilmek amacıyla zıt kelimelere başvurabiliriz. Zıt kelime bilgimizin geniş olması, bizim tartışma alanlarında kendimizi çok daha başarılı şekilde savunabilmemizi sağlamaktadır. Böylece savunma sanatını çok daha doğru şekilde gerçekleştirebiliriz.

Zıt kelimeleri kullanmak, bizi olumsuz ekli kelimelerden uzaklaştırmaktadır. Bu sayede cümlelerimiz çok daha olumlu fiillerle birlikte kurulabilmektedir. Bu durum kendimizi çok daha etkili şekilde ifade edebilmemizi sağlamaktadır. Böylelikle, ortaya koyduğumuz görüşlerde karşımızdaki insanları etkileyebildiğimiz çok daha kolay şekilde gerçekleşebilmektedir.

Zıt anlamlı kelimelere yönelik geniş bir dağarcığa sahip olmak ve bu konuya hakim olmak derslerimizde başarılı olmamızı sağlamaktadır. Zıt anlamlı kelimeler konusu, Türkçe dersi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Zıt anlamlı kelimeleri doğru şekilde anlamak bu konudan gelecek sorulara doğru cevaplar verebilmemizi sağlamaktadır. Böylelikle çok daha başarılı notlar alarak okul içerisinde çok daha başarılı bir konuma yükselmemiz mümkün olabilmektedir.