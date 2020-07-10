4. Sınıf Türkçe Sözcüklerin Ve Sözcük Gruplarının Anlamı konu anlatımı
Cümle kurarken yabancı sözcükler yerine Türkçe kelimeler kullanılmalıdır. Fransızca ve İngilizceden dilimize geçmiş birçok kelime bulunuyor. Farsça ve Arapça kökenli kelimelerin yerine de Türkçe kelimeler tercih edilmelidir. 4. sınıflar için yabancı sözcüklerine Türkçelerini kullanma konusunu örnekleriyle anlattık.
Dilimize yerleşmiş yabancı sözcüklerin Türkçede en az bir karşılığı bulunur. Dili sadeleştirmek ve yabancı kelimelerden arındırmak için cümle içerisinde Türkçe kelimeler kullanılmalıdır.
4. Sınıf Yabancı Sözcüklerin Yerine Türkçelerini Kullanma - Konu Anlatımı
1- Abes- Absürt / Saçma - Manasız
Örnek 1 - Abes bir biçimde konuştu. / Abes: Yabancı
Örnek 2- Saçma bir biçimde konuştu. / Saçma: Türkçe
Örnek 3- Romandaki karakter oldukça absürt davranıyor.
Örnek 4- Romandaki karakter oldukça manasız davranıyor.
Bu cümlede de absürt kelimesi yerine Türkçe olan manasız - anlamsız kelimeleri kullanılabilir.
2- E- Mail / E- Posta
Örnek 1- E-maillerini kontrol etmeyi unutma. / E-mail. İngilizce kelime.
Örnek 2- E-postalarını kontrol etmeyi unutma. / E-mail kelimesinin Türkçeleştirilmiş hali.
3- Agresif / Sinirli - Asabi
Örnek 1- Agresif biri olduğu için herkes ondan çekiniyor.
Örnek 2- Sinirli - Asabi biri olduğu için herkes ondan çekiniyor.
4- Laptop - Dizüstü Bilgisayar
Özellikle elektronik ürünlerin ve aygıtların isimlerinin birçoğu İngilizcedir. İngilizce kelimelerin yerine Türkçelerini kullanmaya özen gösterilmelidir.
Örnek 1- Aldığım laptop iki günde bozuldu. / İngilizce kelime kullanımı
Örnek 2- Aldığım dizüstü bilgisayar iki günde bozuldu. / Türkçe kelime kullanımı
5- Bilboard - Duyuru Tahtası
Örnek 1- Bilboarddaki çantaların fiyatları çok yüksek. / Yanlış kelime kullanımı.
Örnek 2- Duyuru tahtasındaki çantaların fiyatları çok yüksek. / Doğru kelime kullanımı
6- Bariz - Açık
Örnek 1- Yaptığı hatalar bariz bir şekilde ortada. / Bariz: Yabancı.
Örnek 2- Yaptığı hatalar açık bir şekilde / açıkça ortada. / Açık - Açıkça: Türkçe
Bazı cümlelerde bariz kelimesinin yerine açık sözcüğü ikileme olarak da kullanılabilir.
Örnek: Ali'nin yaptığı hataları açık açık gösterdi.
7- Cihaz - Aygıt
Örnek: Elektronik Cihaz yerine Elektronik Aygıt
8- Ekstra - Fazla / Daha Fazla
Örnek 1- Sınavı kazanmak için ekstra çalışmam gerek. / Yanlış kullanım.
Örnek 2- Sınavı kazanmak için daha fazla çalışmam gerek. / Doğru kullanım.
Not: Bazı cümlelerde Ekstra kelimesi 'x' ile yazılmaktadır. Türkçede 'x' harfi olmadığı için kelimenin bu şekilde kullanılması da yanlıştır.
9- Final - Son
Örnek -1- Ayşe final sınavlarına hazırlanıyor.
Örnek 2- Ayşe son sınavlarına hazırlanıyor.
10- Gala - Ön Gösterim
Örnek 1- Filmin galasına yüzden fazla insan geldi.
Örnek 2- Filmin ön gösterimine yüzden fazla insan geldi.
11- Hard Disc - Ana Bellek
Örnek 1- Bilgisayarın hard disci bozuldu. / Hem 'hard' hem de 'disc' sözcükleri yabancıdır. İkisi bir arada ve tek tek kullanılmamalıdır.
Örnek 2- Bilgisayarın ana belleği bozuldu. / Hard Disc kelimesinin Türkçe karşılığı ana bellektir. Bu şekilde kullanılmalıdır.
12- Jenerasyon - Kuşak / Nesil
Kuşak ve nesil kelimeleri eş anlamlı olduğu için jenerasyon kelimesinin yerine kullanılabilir.
Örnek 1- Bizim jenerasyon bilgisayar oyunlarına meraklı.
Örnek 2- Bizim kuşak / nesil bilgisayar oyunlarına meraklı.
13- Şov - Gösteri
Örnek 1- Davete şov dünyasından önemli isimler katıldı.
Örnek 2- Davete gösteri dünyasından önemli isimler katıldı.
Not: Şov kelimesi bazı cümleler ''Show'' biçiminde yazılmaktadır. Türkçede ''w'' kelimesi yoktur. Kelimeyi bu şekilde kullanmak da yanlıştır.
Yabancı kelimelerin yerine kullanılabilecek Türkçe sözcükler:
Computer / Bilgisayar
Kartvizit / Tanıtma - Bilgilendirme Kartı
Modern / Yenilikçi
Menü / Yemek Listesi
Deforme olmuş / Biçimi bozulmuş
Nickname / Takma İsim
Subjektif / Öznel
Objektif / Nesnel
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