4. Sınıf Türkçe Pekiştirmeli Sözcüklerin Yazımı konu anlatımı

Türkçemizde birçok farklı pekiştirme sözcüğü bulunmaktadır. Pekiştirme sözcükleri sayesinde anlam çok daha güçlü ve etkin hale gelir. Belli başlı bazı harfler kullanılır ve bu harfler sayesinde kelimeler pekiştirme sözcükleri haline gelir. Bakalım bu kelimeleri hangisiymiş beraber öğrenelim.

Pekiştirmeli Sözcüklerin Yazımı

Sözcüklerin anlamlarını daha çok arttırmak ve daha etkili hale getirebilmek için pekiştirme kullanılır. Bu sözcükler cümle içerisinde farklı anlamlara ve görevlere sahip olabilir. Ancak önemli olan kelimenin daha vurgulu hale gelmesini sağlamaktır. Bunu gerçekleştirmek için ise kelimenin ilk hecesinde, ‘ m, p, r, s’ harfleri getirilir. Bu harfler ile beraber sözcükler pekiştirme haline gelir ve daha etkili bir cümle kurulabilir. Tabii pekiştirme farklı şekillerde ele alınarak yapılabilmektedir.

Kelimenin ilk hecesine, ‘m, p, r, s’ getirilerek yapılan pekiştirme: Burada kelimenin ilk hecesine getirilen bu harfler ile beraber pekiştirme gerçekleştirilir.

Yeşil = Yemyeşil

Sarı = Sapsarı

Koyu = Kopkoyu

Mavi = Masmavi

Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde daha birçok farklı kelimeyi daha anlamlı ve etkili hale getirebiliriz. Peki yukarıda ne yaptık? Renklerin çok daha yoğun bir renge sahip olduğunu anlatmak için pekiştirme gerçekleştirdik.

Sözcüklerin ilk hecesine ‘m, p, r, s’ ile ‘a, e’ getirilerek yapılan pekiştirme: Bu defa kelimelere bu harfleri getirerek etkili bir pekiştirme gerçekleştirelim.

Çevre = Çepeçevre

Gündüz = Güpegündüz

Düz = Düpedüz

Sağlam = Sapasağlam

Sözcüğün ilk hecesine değişik ekler getirilerek yapılan pekiştirme: Bu defa sözcüğün ilk hecesine farklı ekler getirmek suretiyle yapılmış olan pekiştirmeleri inceleyelim. Bu konuda kullanılan kelimelere bakalım.

- Darmadağın

- Paramparça

- Sırılsıklam

- Çırılçıplak

- Karmakarışık

Bu şekilde de pekiştirme yapabilir ve kelimelerin daha vurgulu hale gelmesine imkan verebiliriz.

İkilemelerle yapılan pekiştirme: Aynı şekilde Türkçede bulunan bazı ikilemeler kullanmak suretiyle sözcükler daha burgulu hale getirilebilir. Yani böylece pekiştirme yapılabilir.

- Mavi Mavi

- İnce İnce

- Başka başka

- Yeşil yeşil

- Ayrı ayrı

- Güzel mi güzel

- Hiç mi hiç

- Sıcak mı sıcak

- Beyaz mı beyaz

- Ilık mı ılık

Farklı kelimeleri bir araya getirerek yapılan pekiştirme: Bazı farklı kelimeler bir araya getirmek suretiyle aynı zamanda pekiştirme yapılabilmektedir. Şimdi bu kelimelerin neler olduğuna bir bakalım.

- Anlı şanlı

- Kırık dökük

- İri yarı

- Süklüm püklüm

- Abuk sabuk

- Yarım yamalak

Bu şekilde birçok farklı kelimeyi kullanabilir ve pekiştirme gerçekleştirebilirsiniz. Bu kelimeleri değişik yerlerde tek başına değerlendirebilir ya da cümle içerisinde de kullanabilirsiniz. Şimdi bunlara cümle içerisinde bazı örnekler verelim de nasıl kullanıldığını öğrenelim.

‘’Her şeyin apaçık ortada olduğu belli.’’

‘’Onun yüzü mosmor olmuş.’’

‘’Dün eve gelirken yağmurda sırılsıklam olduk.’’

‘’Bizim evin yolları dümdüz.’’

‘’Kardeşimin kapkara saçları var.’’

‘’Elbisem simsiyah olmuş.’’

‘’Kalemimi kalem tıraşla açınca ucuz sipsivri oldu.’’

‘’Bugün tertemiz olmuş çamaşırlarımı giydim.’’

Gördüğümüz gibi pekiştirme sözcükleri cümle içerisinde bu şekilde kullanılabilir. Herhangi bir anlamı daha güçlü hale getirmek ve etkisini artırabilmek için pekiştirme sözcükleri kullanırız. Gündelik hayatımızda çok sık kullandığımız bu kelimeler ‘pekiştirme’ olarak bilinmektedir. Siz de etrafınızda gördüğünüz bazı eşyalar üzerinden pekiştirme yapabilir ve cümleler kurabilirsiniz. Bu konuyu tekrar ederek daha iyi anlayabilir ve örnek sorular çözebilirsiniz