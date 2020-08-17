4. Sınıf Türkçe Olayların Oluş Sırası konu anlatımı

Türkçede bazı ifadeler bulunmaktadır. Bu ifadeler cümleler bize karışık şekilde verildiği zaman oluş sırasına göre düzgün biçimde bir araya getirmemize imkan vermektedir. Şimdi bu kelimeleri ele alalım ve cümle kurulumu gerçekleştirelim. Oluş sırasına göre etkinlikler yaparak bazı örneklerle soru çözümlerini ele alalım.

Olayların Oluş Sırası

Anlatılanların daha iyi anlaşılabilmesi adına olaylar oluş sırasına göre ele alınır. Bunu gerçekleştirirken bazı ifadeler kullanırız. Böylece hangi cümlenin daha önce gerçekleştiğini ve hangi cümlenin sonra da yaşandığını kolay şekilde idrak edebiliriz. Bu kelimeler arasında, ‘’ilk önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda’’ gibi ifadeler yer almaktadır. Yukarıda da söylediğimiz gibi bu ifadeleri hem cümlenin başında hem de ortalarında kullanabiliriz. Şimdi bu konu hakkında bir örnek verelim ve nasıl kullanıldığına bakalım.

Örnek: Köpeğim Karabaş önce yanıma geldi ve beraber oynadık. Sonra babamın yanına gitti ve onunla oynadı. Daha sonra kendi yuvasına gitti. En sonunda da güzelce uyudu.

Yukarıdaki örnekte gördüğünüz gibi kullanmamız gereken ifadelerden bazılarını cümlenin başında kullandık bazılarını ise ortasında kullandık. Böylece hangi olayın daha önce ve hangi olayın daha sonra yaşandığını daha iyi anlamış olduk.

Örnek: Aşağıdaki olayları oluş sırasına göre numaralandıralım.

1) Daha sonra ağaçtan yavaşça indi ve topladığı meyveleri ailesine götürdü.

2) Ali bahçede bulunan erik ağacının yanına gitti ve tırmandı.

3) Sonra ağaçtaki en güzel erikleri teker teker topladı.

4) Ailesiyle beraber erikleri yediler.

Cevap: Görmüş olduğunuz gibi cümleler karışık şekilde verilmiş. Şimdi bu cümleleri başındaki numaralar ile doğru şekilde söyleyelim.

‘’2 - 3 - 1 - 4’’

Bu şekildeki numara sırasına göre cümleleri bir araya getirdiğimiz zaman hikayeyi daha iyi şekilde anlayabiliriz.

Örnek: Aşağıdaki olayları oluş sırasına göre numaralandıralım.

1) Muayene sonunda doktoruna gözlük verdi.

2) Doktor daha sonra gözlerini muayene etti.

3) Filiz önce ailesi ile beraber göz doktoruna gitti.

4) En sonunda Filiz'i gözlük ile gören arkadaşları çok beğendi.

Cevap: Yukarıdaki cümlelere baktığımız zaman yine karışık şekilde verilmiş olduğunu görüyoruz. Şimdi bu cümleleri numaralı şekilde oluş sırasına göre bir araya getirelim.

‘’3 - 2 - 1 - 4’’

Bu şekilde sıra numarası ile okuduğumuz zaman cümlelerin daha anlamlı olduğunu görüyoruz. Siz de evinizde böyle örnekler yazabilir ve daha sonra oluş sırasına göre doğru şekilde numaralandırmaya çalışabilirsiniz. Şimdi farklı örnekler üzerinden konuyu anlamaya çalışalım.

Örnek: Aşağıdaki cümlelerde, ‘ilk önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda ve en sonunda’’ ifadelerinden bazılarını kullanarak oluş sırasına göre yan yana getirin.

- Ali yüzme kursuna gitti.

- Denizde bile yüzebildi.

- Havuzda saatlerce yüzdü.

- Yüzmeyi öğrendi.

Cevap: Şimdi yukarıdaki cümleleri ele alalım ve oluş sırasına göre doğru şekilde yan yana yazalım. Ancak bunu yaparken ifadeleri kullanalım.

Ali önce yüzme kursuna gitti. Sonra yüzmeyi öğrendi. Daha sonra havuza saatlerce yüzlü. En sonunda denizde bile yüzebildi.

Gerekli ifadeleri kullandığımız zaman görmüş olduğunuz gibi cümle oluş sırasına göre bir araya gelebilmektedir. Böylece cümle daha iyi anlaşılabilir ve hikayeyi düzgün biçimde okuyabiliriz. O yüzden Türkçede oluş sırasına göre bu ifadelerin kullanımı büyük bir öneme sahiptir. Gerekli yerlerde bu ifadeleri kullanmalı ve asla unutmamalıyız.