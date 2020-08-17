4. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri 1 Ve 2 konu anlatımı
Noktalama işaretleri cümlelerde, rakamlarda ve sözlerde kullanılır. Nokta, iki nokta ve virgül gibi işaretlerin birden fazla görevi vardır. Noktalama işaretlerini yanlış kullanmak, cümlelerin anlamını bozabilir. 4. sınıflar için noktalama işaretleri 1 ve 2 konularını örnek cümlelerle anlattık.
Her cümlede yer alması zorunlu olan tek noktalama işareti, noktadır. Nokta, cümlenin bittiğini belirtir. Diğer noktalama işaretleri ise cümlenin türüne ve ögelerin dizilişine göre kullanılır.
Noktalama İşaretleri 1 ve 2
1- Nokta (.)
Her cümlenin sonuna nokta konur.
- Koray, bugün yola çıktı.
- Annemi çok özledim.
Tarih bildiren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır.
- 12.04.2012
Saat bildiren rakamlarda kullanılır.
-14.00
Sayıların sonuna konduğunda sıra bildirir.
- Yarışmada 1. (birinci) oldum.
2- Virgül (,)
Cümlenin içerisinde yer alan sıfat ve zarfları ayırmak için kullanılır.
- Kahvaltıda peynir, zeytin, domates ve yumurta yedim.
- Ben çalışkan, alçak gönüllü ve dürüst insanları severim.
Virgülün görevlerinden biri, sıralı cümleleri birbirinden ayırmaktır.
-Yazın bol bol yüzdüm, kitap okudum ve dinlendim.
-Sakla samanı, gelir zamanı.
Hitap cümlelerinde ünlem yerine virgül kullanılabilir.
-Arkadaşlar, bir saniye bakar mısınız?
-Saygıdeğer konuklar, hepiniz hoş geldiniz.
Aktarılan cümleler tırnak içine alınmak yerine virgülle ayrılabilir.
- Bu kadar da olmaz, dedi.
- Ona yarın görüşeceğiz, dedim.
3- Noktalı virgül (;)
Sıralı cümlelerdeki eş sözcükleri birbirinden ayırmak için kullanılır.
- Annem sana etek ve çanta; bana gömlek ve gözlük almış.
''Ama'' ve ''Fakat'' gibi kelimelerin öncesinde kullanılabilir.
- Sana söyledim; fakat dinlemedin.
4- Soru İşareti: (?)
Soru bildiren cümlelerin sonuna konur.
- Necati Bey, hala gelmedi mi?
- Ödevlerini yaptın mı?
Net olmayan tarihlerin yanında parantez içine alınarak kullanılır.
- Doğum tarihi bazı kaynaklarda 1214 (?) olarak geçiyor.
5- Ünlem İşareti: (!)
Hayret, kızgınlık, şaşırma ve mutluluk gibi duyguları belirtmek ve vurgulamak için kullanılır.
- Bunu yaptığına inanamıyorum!
- Yine mi sen!
Duygu bildiren söz ve söz gruplarının yanına da ünlem işareti konur.
- Maalesef!
- Hay aksi!
- Ne yazık ki!
Cümle içerisinde hitap sözlerinden sonra kullanılır.
- Çocuklar! Biraz sessiz olur musunuz?
6- Üç nokta (...)
Tamamlanmamış (eksiltili) cümlelerin sonuna üç nokta konur.
- Onunla bir konuşabilsem...
- Nasıl istersen...
Yüklemi olmayan cümlelerde kullanılır.
- Orası artık neresiyse...
7- İki Nokta (:)
Alıntılanan sözden önce iki nokta konur.
Bize şöyle dedi: Çalışmaya devam edin.
Cümle içerisinde sıralanan örneklerden önce kullanılır.
- Almanız gerekenler: Defter, sulu boya ve resim çantası.
Öykü ve masallardaki diyaloglarda kullanılır.
Kurt: Ormanda ne yapıyorsun?
Kırmızı Başlıklı Kız: Anneanneme yemek götürüyorum.
İki nokta, matematikte bölme işareti olarak kullanılmaktadır.
- 34.2
8- Yay Ayraç ( )
Cümle içerisinde tarih belirtirken yay ayraç kullanılır.
- Türkiye, 2. Dünya Savaşına (1939 - 1945) katılmadı.
Bazı kelimelerin eş anlamlısını yazmak için yay ayraç kullanılır.
- Bence o munis (sevimli) biri.
9- Eğik Çizgi: (/)
Adres yazarken il ve ilçe isimlerinin arasına eğik çizgi konur.
- TEKİRDAĞ / Çorlu
Gün, ay ve yılları birbirinden ayırmak için kullanılır.
- 01 / 14 / 1988
10- Kesme İşareti (')
Özel isimlere getirilen bildirme ve durum ekleri kesme işaretiyle ayrılır.
- Mehmet'e verdiğim kitabı hala geri alamadım.
- Haftaya Bursa'ya gideceğiz.
11- Tırnak İşareti ('')
Alıntı yapılan cümleler tırnak işaretiyle aktarılır.
- Babam ''al bu parayı, yanında bulunsun'' dedi.
Cümlelerde vurgulanmak istenen kelime tırnak işaretiyle gösterilir.
- Bu işte yetenek değil ''disiplin'' önemli.
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