4. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri 1 Ve 2 konu anlatımı

Her cümlede yer alması zorunlu olan tek noktalama işareti, noktadır. Nokta, cümlenin bittiğini belirtir. Diğer noktalama işaretleri ise cümlenin türüne ve ögelerin dizilişine göre kullanılır.

Noktalama İşaretleri 1 ve 2

1- Nokta (.)

Her cümlenin sonuna nokta konur.

- Koray, bugün yola çıktı.

- Annemi çok özledim.

Tarih bildiren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır.

- 12.04.2012

Saat bildiren rakamlarda kullanılır.

-14.00

Sayıların sonuna konduğunda sıra bildirir.

- Yarışmada 1. (birinci) oldum.

2- Virgül (,)

Cümlenin içerisinde yer alan sıfat ve zarfları ayırmak için kullanılır.

- Kahvaltıda peynir, zeytin, domates ve yumurta yedim.

- Ben çalışkan, alçak gönüllü ve dürüst insanları severim.

Virgülün görevlerinden biri, sıralı cümleleri birbirinden ayırmaktır.

-Yazın bol bol yüzdüm, kitap okudum ve dinlendim.

-Sakla samanı, gelir zamanı.

Hitap cümlelerinde ünlem yerine virgül kullanılabilir.

-Arkadaşlar, bir saniye bakar mısınız?

-Saygıdeğer konuklar, hepiniz hoş geldiniz.

Aktarılan cümleler tırnak içine alınmak yerine virgülle ayrılabilir.

- Bu kadar da olmaz, dedi.

- Ona yarın görüşeceğiz, dedim.

3- Noktalı virgül (;)

Sıralı cümlelerdeki eş sözcükleri birbirinden ayırmak için kullanılır.

- Annem sana etek ve çanta; bana gömlek ve gözlük almış.

''Ama'' ve ''Fakat'' gibi kelimelerin öncesinde kullanılabilir.

- Sana söyledim; fakat dinlemedin.

4- Soru İşareti: (?)

Soru bildiren cümlelerin sonuna konur.

- Necati Bey, hala gelmedi mi?

- Ödevlerini yaptın mı?

Net olmayan tarihlerin yanında parantez içine alınarak kullanılır.

- Doğum tarihi bazı kaynaklarda 1214 (?) olarak geçiyor.

5- Ünlem İşareti: (!)

Hayret, kızgınlık, şaşırma ve mutluluk gibi duyguları belirtmek ve vurgulamak için kullanılır.

- Bunu yaptığına inanamıyorum!

- Yine mi sen!

Duygu bildiren söz ve söz gruplarının yanına da ünlem işareti konur.

- Maalesef!

- Hay aksi!

- Ne yazık ki!

Cümle içerisinde hitap sözlerinden sonra kullanılır.

- Çocuklar! Biraz sessiz olur musunuz?

6- Üç nokta (...)

Tamamlanmamış (eksiltili) cümlelerin sonuna üç nokta konur.

- Onunla bir konuşabilsem...

- Nasıl istersen...

Yüklemi olmayan cümlelerde kullanılır.

- Orası artık neresiyse...

7- İki Nokta (:)

Alıntılanan sözden önce iki nokta konur.

Bize şöyle dedi: Çalışmaya devam edin.

Cümle içerisinde sıralanan örneklerden önce kullanılır.

- Almanız gerekenler: Defter, sulu boya ve resim çantası.

Öykü ve masallardaki diyaloglarda kullanılır.

Kurt: Ormanda ne yapıyorsun?

Kırmızı Başlıklı Kız: Anneanneme yemek götürüyorum.

İki nokta, matematikte bölme işareti olarak kullanılmaktadır.

- 34.2

8- Yay Ayraç ( )

Cümle içerisinde tarih belirtirken yay ayraç kullanılır.

- Türkiye, 2. Dünya Savaşına (1939 - 1945) katılmadı.

Bazı kelimelerin eş anlamlısını yazmak için yay ayraç kullanılır.

- Bence o munis (sevimli) biri.

9- Eğik Çizgi: (/)

Adres yazarken il ve ilçe isimlerinin arasına eğik çizgi konur.

- TEKİRDAĞ / Çorlu

Gün, ay ve yılları birbirinden ayırmak için kullanılır.

- 01 / 14 / 1988

10- Kesme İşareti (')

Özel isimlere getirilen bildirme ve durum ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

- Mehmet'e verdiğim kitabı hala geri alamadım.

- Haftaya Bursa'ya gideceğiz.

11- Tırnak İşareti ('')

Alıntı yapılan cümleler tırnak işaretiyle aktarılır.

- Babam ''al bu parayı, yanında bulunsun'' dedi.

Cümlelerde vurgulanmak istenen kelime tırnak işaretiyle gösterilir.

- Bu işte yetenek değil ''disiplin'' önemli.