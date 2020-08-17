4. Sınıf Türkçe Kısaltmaların Yazımı konu anlatımı

Gün içerisinde pek çok farklı yerde kısaltmalara şahit oluruz. Hem kitaplarımızda hem de dışarıda gezerken bazı yerlerde harflerin yan yana yazıldığını görürüz. İşte bunlar bazı kelimelerin kısaltılmış halidir. Şimdi bunların neler olduğunu ve hangi kelimelerin kısaltılması gerektiğini öğreneceğiz.

Kısaltmaların Yazımı

Kısaltmalar hayatımızın çok önemli parçalarından biridir. Etrafımızda görürüz ve kitaplarımızda görürken aynı zamanda defterlerimize yazarız. Şimdi öncelikle kısaltma nedir bunu öğrenelim.

Kısaltma: Terim ya da özel ad ve herhangi bir sözcüğün içermiş olduğu harf ya da harfleri kullanarak yapılan ifadeler kısaltma olarak bilinmektedir.

Örnekler: Şimdi bu kısaltmalara bazı örnekler vererek konuyu daha iyi anlamaya çalışalım.

TC = Türkiye Cumhuriyeti

THY = Türk Hava Yolları

MEB = Milli Eğitim Bakanlığı

TDK = Türk Dil Kurumu

Yukarıda görmüş olduğunuz kurumlar ve bu kurumların kısaltılmış hali en çok bilinen kısaltmalardır. Böyle daha birçok farklı unvan ya da bazı kelimeler ile beraber birtakım kurumların kısaltmaları yapılır.

Ölçülerin kısaltılmış hali: Ölçülerde aynı şekilde içinde bulundurduğu harfler kullanılarak kısaltılır. Şimdi bu kısaltılmış olan bazı ölçüleri örnek verelim.

M = Metre

Cm = Santimetre

Kg = Kilogram

Mm = Milimetre

Gr = Gram

Bu şekilde daha birçok farklı ölçüleri ele alabilir ve kısaltılmış hali ile değişik yerlerde kullanabiliriz.

Mahalle ve sokak ile unvan kısaltılmış hali: Mahalle ya da sokak ve meslek unvanları kısa atılırken İlk harfi büyük yazılır. Ancak daha sonraki harfler küçük harfle yazılır. Şimdi bu konuda bazı örnekler verelim.

Cad. = Cadde

Sok. = Sokak

Dr. = Doktor

Prof. = Profesör

Not: Kısaltılmış olarak yazılan kelimeler için unutmamamız gereken bazı hususlar mevcuttur. Bu hususlar arasında en önemlisi kısaltmaların sonuna ek getirildiği zaman kısaltmanın son harfini okunuşuna göre ekler yazılır.

- Kg’dan

- Cm’yi

- TBMM’de

Bu şekilde daha birçok farklı özel ad ya da terim ve kelime kısaltılır. Böylece kapılara asılabilir ya da herhangi bir yere eklenebilir. Şimdi bu konuda belli başlı bazı örnekler vererek daha çok kısaltma öğrenmeye çalışalım.

SA = Saat

Km. = Kilometre

Apt. = Apartman

Ecz. = Eczane

Hst. = Hastane

Mad. = Madde

TRT = Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

Yukarıda verdiğimiz bu kelimelerin kısaltılmış hali gündelik yaşamda çok kullandığımız örnekler arasında yer almaktadır. Adres yazarken ya da televizyon seyrederken de dışarı çıktığımız zaman çok fazla değerlendiririz. Gerekli gördüğümüz yerlerde bu şekilde kelimeleri kısaltabilir ve sonuna nokta koyarak tamamlayabiliriz. Tabii bu konuda daha birçok değişik kısaltma kullanmaktadır.

Doç. = Doçent

Dk. = Dakika

As. = Asistan

İst. = İstanbul

ODTÜ = Orta Doğu Teknik Üniversitesi

İTÜ = İstanbul Teknik Üniversitesi

DEÜ = Dokuz Eylül Üniversitesi

İSÜ = İstanbul Üniversitesi

Bu şekilde birçok farklı üniversiteyi kısaltılmış hali yazabilir ya da diğer kelimelerin kısa halini değişik yerlerde kullanabiliriz. Yapılan kısaltmalar bizim hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Böylece kelime uzunluğundan kurtularak kısa şekilde Bazı yerlerde kullanabiliriz. Özellikle arka arkaya cümleler yazarken ya da bazı unvanları dile getirirken, kısaltılmış kelimeler bize daha büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Siz de çevrenizde duyduğunuz kısaltmaları defterinize yazabilir ve konuyu daha iyi şekilde tanımaya çalışabilirsiniz. Türkçemize daha birçok değişik özel ad ya da terim ve sözcüklerin kısaltılmış hali bulunmaktadır. Bu kısaltılmış sözcüklerin bazılarında mutlaka ezberlememiz ve unutmamamız gerekmektedir.