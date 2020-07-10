4. Sınıf Türkçe Gerçek Mecaz Ve Terim Anlam konu anlatımı

Cümlelerin birkaç tane anlamı olabilir. Bu anlamlara gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlamları örnek olarak verebiliriz. Türkçeyi en etkili şekilde kullanabilmek adına tüm bu anlamlar üzerinde yetkin şekilde bilgi sahibi olmamız gerekmektedir.

Gerçek Anlam ve Kullanım Şekli

Gerçek anlam, bir kelimenin akla gelen ilk ve asıl anlamıdır. Sözlük içerisinde bir kelimenin anlamını araştırırken gerçek anlamın ilk sırada bulunduğunu görürüz. Gördüğümüz ilk anlamın, o kelimenin gerçek anlamı olduğunu anlarız. Bir kelimenin gerçek anlamı genellikle en yoğun şekilde kullanılan anlamıdır.

"Tüm camlar kırıldı" cümlesi gerçek anlama örnek olarak gösterilebilir. Buradaki 'kırıldı' kelimesi parçalanmak ve bölünmek anlamında kullanılmıştır. Yani akla gelen ilk anlamında kullanılmıştır. "Daha iyi bir manzaraya ulaşmak adına yükseklere tırmandık" cümlesindeki 'tırmanmak' kelimesi yukarı çıkmak anlamında kullanılmıştır. Yani akla gelen ilk ve nasıl anlamında, gerçek anlamında kullanılmıştır. Gerçek anlamdaki kelimeler kullanmaya en alışık olduğumuz kelimelerdir. Bundan dolayı tuzağı düşmemek adına dikkatli olarak incelenmesi gereken kelimeler arasında yer almaktadırlar.

Mecaz Anlam ve Kullanım Şekli

Mecaz anlam, bir kelimenin akla gelen en uzak anlamıdır. Gerçek anlamından çok daha farklı bir şekilde kullanılmaktadır. İfadeyi ciddi anlamda zenginleştirme potansiyellerine sahiptirler. Bundan dolayı dilimizdeki yerleri çok önemlidir. Mecaz anlamlar üzerine daha fazla çalışarak kendi anlatma yeteneklerimizi ciddi anlamda geliştirebilmemiz mümkün hale gelmektedir. Bundan dolayı mecaz anlamlı kelimeler kendi hayatımız için de büyük önem ifade etmektedir.

Mecaz anlama örnek verecek olursak "keskin bir koku" ifadesini kullanabiliriz. Buradaki 'keskin' kelimesi gerçek bir keskinliğini göstermemektedir. Temsili bir ifade olarak yani mecaz olarak kullanılmaktadır. Mecaz anlamlara "ondan soğudum" ifadesiyle bir örnek daha verebiliriz. Burada gerçek bir soğuma yani üşüme durumu mevcut değildir. Bundan dolayı 'soğumak' kelimesi mecaz anlamıyla kullanılmıştır.

Terim Anlam ve Kullanım Şekli

Bilimsel anlamda kullanılan kelimeler terim anlamıyla kullanılmıştır. Terim anlam bize bazı teknik kelimeleri ifade etmektedirler. Dolayısıyla kullanıldıkları alanda ciddi kolaylıklar sağlamaktadırlar. Terim anlamlı kelimeler üzerinde çalışarak bir alan üzerinde etkili konuşmak adına kendinizi ciddi anlamda geliştirebilirsiniz. Terim anlamlı kelimeleri bilmek ve kullanmak için belli bir konuda uzmanlığa sahip olmamız gerekmemektedir. Bundan dolayı günlük hayatımızda terim anlamlı kelimelerin kullanımını rahatlıkla gerçekleştirebilmemiz mümkündür.

"Hasta narkoz ile uyutuldu" cümlesinde 'narkoz' kelimesi terim anlam olarak kullanılmıştır. Narkoz kelimesi, tıp alanında kullanılan bir teknik kelimedir. Bundan dolayı terim anlam olarak geçmektedir. "Oyuncular gösteri için sahneye çıktı" cümlesinde ise 'sahne' kelimesi terim anlamı olarak kullanılmıştır. Sahne, tiyatro alanında kullanılan teknik bir kelimedir. Bundan dolayı bu cümle içerisindeki kullanımı terim anlamı olarak gerçekleştirilmiştir.

Aynı kelimelerin çok farklı anlamlara çıkması anlatımımızı ciddi anlamda zenginleştirebilmektedir. Bu sayede toplum önünde kendimizi çok daha iyi şekilde ifade edebilme fırsatı buluruz. Bu fırsattan en iyi şekilde faydalanabilmek adına kelimelerin çeşitli anlamları üzerinde çalışmamız gerekmektedir.

Kelimelerin farklı anlamları üzerinde çalışarak hem ifademizi güçlendirebilir hem de okuldaki notlarımızı yükselterek ciddi bir başarı ortaya koyabiliriz. Bu sayede çok daha başarılı bir birey olarak hayattan çok daha fazla keyif alabiliriz. Tüm bu avantajlardan dolayı kelimelerin farklı anlamları üzerinde bilgi sahibi olmak bizler için büyük anlam ifade eder.