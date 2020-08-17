4. Sınıf Sosyal Bilgiler Teknolojik Ürünlerin Mucitleri konu anlatımı

Çok eski zamanlardan günümüze kadar farklı tarihlerde ünlü mucitler çok önemli teknolojileri tasarladı. Bu teknolojiler daha sonra gelişim gösterdi ve günümüzde çok daha özelliklere sahip hale geldi. Ancak kullandığımız teknolojileri ilk bulan mucitler tarihe ismini yazdırdı. Bu yüzden onların ismini bilmek ve unutmamak çok önemlidir.

Teknolojik Ürünlerin Mucitleri

Hem gündelik hayat içerisinde hem de pek çok farklı iş konusunda teknolojik ürünler kullanılır. İletişim araçlarından ulaşım araçlarına kadar kullanılan birçok farklı teknolojik ürünler, ilk tasarlandığında çok basit bir görünüme sahipti. Şimdi tek tek dünyadaki en önemli teknolojik buluşlara bakalım ve bunları kimin tasarladıklarını öğrenelim.

Televizyon: Televizyon dünya tarihinin en önemli teknolojik buluşlarından biridir. Dünyanın her yerinden farklı görüntüleri bize yansıtan televizyon 1925 yılında icat edildi. O zamanlar çok daha basit bir görünüme sahip olan televizyonu, İskoçyalı bilim insanı John Logie Baird buldu. O günden bu yana gelişen teknoloji ile beraber artık LCD ve dev ekran televizyonlar evlerimize geldi.

Radyo: Televizyon henüz keşfedilmeden önce bile radyo vardı. O zamanlar haberler, maçlar ve müzikler radyodan dinlenirdi. Radyo İtalyan bilim insanı Guglielmo Marconi tarafından 1898 yılında icat edildi. O günden bu yana radyo çok daha gelişti ve artık evimizde ya da arabamızda ve dışarıda rahatlıkla müzik dinleyebiliyoruz.

Telefon: En önemli iletişim aracı olan telefon 1876 tarihinde İskoçyalı bilim insanı Alexander Graham Bell tarafından icat edildi. O dönemden günümüze kadar değişik şekillere giren telefon, günümüzde artık daha çok cep telefonu olarak kullanılıyor.

Ampul: Geceleri ışık yakarak rahatça çalışmamızı sağlayan ampul 1879 yılında icat edildi. Dünyanın en önemli buluşlarından biridir. Amerikalı bilim insanı Thomas Alva Edison tarafından bulundu.

Pil: Pek çok teknolojiye enerji sağlayan ve her yerde kullanılmasına imkan veren pil, İtalyan bilim insanı Alessandro Volta tarafından 1801 yılında icat edildi. O günden bu yana değişim gösteren pil, günümüzde değişik çeşitler üzerinde farklı teknolojik ürünler de kullanılmaktadır.

Motorlu uçak: İnsanoğlunun göklere çıkmasına ve uçaklarla uzun süre uçmasına fırsat veren motorlu uçaklar, 1903 yılında icat edildi. Motorlu uçakları icat eden kişiler ise Amerikalı bilim insanları Wright kardeşlerdir. Zaman içerisinde daha da gelişen uçaklar günümüzde artık dünyanın her yerine hızlı şekilde ulaşmamıza imkan veriyor.

Motorlu araba: En önemli ulaşım araçları olarak motorlu arabalar, karayolları vasıtasıyla her yere gitmemize imkan vermektedir. Motorlu arabalar ise 1885 yılında icat edildi. Motorda arabaları icat eden kişi ise Alman mühendis insanı Karl Benz’dir. Daha sonra çok daha gelişen arabalar hem gündelik yaşamınızda kullanılmakta hem de yarışlar için değerlendirilmektedir.

Tarihte yer alan bu önemli insanlar günümüzde büyük kolaylıklar elde edeceğimiz çok önemli teknolojileri icat ettiler. O dönemler yukarıda verdiğimiz bu teknolojiler çok daha basitti. Ancak şimdi daha gelişmiş şekilde üretilmekte ve kullanılmaktadır. Bu önemli teknolojilerin ne zaman icat edildiğini unutmamalı ve aklımızda tutmalıyız. Siz de bunlar gibi daha birçok değişik teknolojileri kimlerin icat ettiğini bulabilir ve defterinize yazabilirsiniz. Bu konuda eski zamanlarda icat edilmiş daha birçok değişik teknolojik ürün bulunmaktadır. Fakat hayatımızı değiştiren en önemli teknolojik icatlar yukarıda saymış olduklarımızdır.