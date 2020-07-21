Her eğitim döneminin başında öğretmenler ve sınıf temsilcileri bir araya gelerek okulun ihtiyaç duyduğu sosyal kulüplere karar verir. Daha sonra öğrencilerin istekleri ve yetenekleri göz önünde bulundurularak kulüpler oluşturulur.

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Sosyal Kulüpler Konu Anlatımı

1- Kültür ve Edebiyat Kulübü:

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için kurulan bir sanat kulübüdür. Sınıflara kitaplık yaptırmak ve okul kütüphanesine yeni kitaplar katmak bu kulübün görev ve sorumlulukları arasındadır. Kulüpteki öğrenciler ayın kitabını seçerek okurlar ve kitap hakkındaki görüşlerini birbirleriyle paylaşırlar. Diğer görevleri arasında öğrencilerin belirlenen konu hakkında çizdiği resimleri ve yazdığı yazıları sınıf panosuna asmak yer alır. Eğer imkanları varsa aylık kültür - sanat dergisi çıkarabilir. Görevlerinden bir diğeri okulun internet sitesine edebiyat temalı yazılar eklemektir.

2- Tiyatro Kulübü:

Tiyatro kulübü belirli günler ve milli bayramlar için tiyatro oyunu hazırlar. Tiyatro metni yazma, yönetmenlik, dekor ve sahne tasarımı gibi konularda iş bölümü yaparlar. İş bölümü yaptıkları diğer konular arasında oyunculuk ve kostüm hazırlama yer alır. Ara dönem ve yılsonu tatilinden önce hazırladıkları piyesi okulun tiyatro bölümünde sahnelerler. Öğrencilerin sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmalarını ve birlikte etkinlik hazırlamalarını sağlayan bir sanat kulübüdür.

3- Folklor Kulübü:

Yeteneğe dayalı bir sanat kulübüdür. Kulüpteki öğrenciler halk oyunlarını yıl boyu çalışarak dönem sonunda sergiler. Oynanacak halk oyununa uygun kostümlerin hazırlanması ve haftada bir prova yapılması folklor kulüplerinin görevleri arasındadır. Sahnelenen bazı halk oyunları: Karşılama, Zeybek Kaşık ve Hora'dır.

4- Müzik Kulübü:

Müzik kulübünün en önemli görevlerinden biri milli bayramlar için koro oluşturmaktır. Koro, dönem boyunca müzik öğretmenin belirlediği türkü ve marşları bir arada söyler. Koronun uyumlu olması için belirlenen saatlerde prova yapılır. Enstrüman çalan öğrenciler belli başlı etkinliklerde bağlama, gitar, piyano gibi müzik aletleri çalar. Kültürel etkinlikler hazırlamak da müzik kulübünün görevleri arasındadır.

5- Gezi, Tanıtım ve Turizm Kulübü:

Gezi, Tanıtım ve Turizm Kulübü, ara tatil döneminde ve yıl sonunda sınıfça yapılacak gezilerin planını oluşturur. Geziye katılacak olan öğrencilerin listesi hazırlanıp sınıf öğretmenine verilir. Kulüptekiler piknik ve benzeri etkinlikleri organize eder. Türkiye'nin doğal güzelliklerini ve tarihi yapılarını anlatan slayt gösterileri hazırlamak, bu kulübün görevleri arasındadır.

6- Çevre Koruma Kulübü:

Çevre koruma kulübü yıl boyunca çevreyi temiz tutmanın önemine dair yazılar yazıp sınıf panosuna asar. Çevre kirliliği hakkında edindikleri bilgileri sınıf arkadaşlarıyla paylaşırlar. Sınıfın ve okulun temiz tutulması için çalışmalar gerçekleştirirler. Okulun çevresine fide ekilmesi ve orman gezileri düzenlemek de görev ve sorumlulukları içerisinde yer alır. Genellikle Yeşili Koruma Kulübü ile birlikte çalışırlar.

7- Spor Kulübü:

Spor kulübündeki öğrenciler, sağlıklı beslenme ve spor yapmanın faydaları hakkında yazılar kaleme alıp bu yazıları okulun sitesinde yayınlar. Okulun katılacağı turnuvalara katılmak ve bu turnuvalara hazırlanmak da en önemli görevleri arasındadır. Spor odasındaki malzemeleri korurlar. Zarar görmüş malzemeleri beden eğitimi öğretmenlerine bildirirler. Futbol, basketbol ve voleybol takımları oluştururlar. Bu takımların forma ve top gibi ihtiyaçlarını karşılamak da sorumlulukları arasında yer alır.

Sağlık, Temizlenme, Beslenme ve Kızılay Kulübü, Trafik Güvenliği ve İlk Yardım Kulübü ve Sivil Savunma kulübü, okullarda görev alan diğer kulüplerdir.