4. Sınıf Sosyal Bilgiler Kaynakları Bilinçli Kullanalım konu anlatımı

Sadece evlerde değil okullarda da kaynakları kullanırken dikkatli olmalıyız. Dünyadaki kaynaklar sadece bizim için değil tüm insanlar içindir. Bu konuda bencilce davranmak yerine sorumluluk almalıyız. Sadece kendimizi değil dünyadaki diğer insanları ve geleceği de düşünmeliyiz.

Kaynakları Bilinçli Kullanalım

Evlerimizin mutfaklarında bulaşık makinesi, fritöz, su ısıtıcısı, çay-kahve makinesi gibi birçok cihaz yer alır. Bulaşık makinesi hariç biri elektrik ile çalışır. Bulaşık makinesinin çalışabilmesi içinse hem su hem elektrik kaynakları kullanılır. Çamaşır makinesi de aynı şekilde iki farklı kaynakla çalışan bir diğer beyaz eşya türüdür. Bu eşyaların en önemli özelliği otomatik olmaları ve su tasarrufu yapıyor olmaları. Ancak biz yine de içleri tam dolmadan makineleri çalıştırmamaya dikkat etmeliyiz. Bu sayede hem elektrik hem de sudan

Bazen bardak ve kaşıkları lavaboda yıkarız. Bulaşıkları yıkarken suyu sonuna kadar açmamalıyız. Eğer yıkamamız gereken çok bulaşık varsa, suyu bir kabın içi koyulabilir. Daha sonra kabın içindeki su ile bulaşıkları yıkanabilir. Bu tür detaylara dikkat ettiğimiz takdirde dünyanın sınırlı sayıdaki kaynaklarını çok daha verimli kullanmış oluruz.

Dünyanın birçok yeri kuraklık tehlikesi altındadır. Dünyadaki ormanların sayısı azalmakta, çölleşme ise aynı hızla artmaktadır. Suyun az olduğu yerlerde tarımsal üretim durma noktasına gelir. Doğal yaşam kaybolur ve canlılık azalır. Yağmur sularını depolamak için barajlar inşa ederiz. O barajlardaki sular da bitme noktasına gelirse kuraklık riski ile karşı karşıya kalırız.

Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli ve su israfından kaçınmalıdır. Örneğin dişlerimizi fırçalarken musluğu açık bırakmak litrelerce suyun boşa gitmesine neden olur. Her evde bunun yapıldığını düşünürsek günde trilyonlarca litre su sadece dişlerimizi fırçalarken ziyan olmaktadır. Musluğu açık bırakmak yerine küçük bir bardağa su doldurup dişlerimizi o bardaktaki suyla çalkalayabiliriz. Bazı kişiler duşa girdiğinde yarım saatten fazla suyun altında kalır. Bu da suyun bilinçsizce tüketilmesine bir örnek olarak gösterilebilir.

Su kadar elektriğin bilinçli kullanımı da çok önemlidir. Hem evde hem de okulda gerek duyulmadığı zamanlarda ışıkları açmamalıyız. Kullandığımız ampullerin led ışıklı ve tasarruflu olmasına özen göstermeliyiz. İzlemediğimiz ve kullanmadığımız zamanlarda bilgisayar ve bilgisayar gibi cihazları kapatmalıyız. Okulda su ve elektrik kaynaklarını dikkatli kullanmayan arkadaşlarımızı uyarmalıyız.

Doğal gaz da evlerde, okullarda ve iş yerlerinde en çok kullanılan kaynaklardan bir diğeridir. Havanın soğuk olmadığı zamanlarda doğal gazı tamamen kapatarak tasarruf yapabiliriz. Piller de günlük hayatta çok sık kullandığımız kaynaklardan biridir. Piller bittiğinde geri dönüşüm kutusuna atılmalı. Yere ve normal bir çöp kutusuna atılan piller çevreyi kirletir. Bitkilerin hastalanmasına ve bazı bitki türlerinin yok olmasına neden olabilir. Piller geri dönüşüm kutusuna atıldığında yeniden kullanılabilir hale gelir.

Yiyecekler en temel kaynaklarımızdan biridir. Bazıları doğal bazıları yapay bir şekilde üretilir. Beslenme konusunda da bilinçli tüketiciler olmaya çalışmalıyız. Yemekleri saklarken özenli davranmalı ve bozulmalarına engel olmalıyız. Yemeklerini saklarken dikkat etmeyen insanlar bu yiyeceklerin bozulmalarına sebep olur. Ölçüyü kaçırmak ve yemekleri aşırı tüketmek de kaynakların bilinçsiz tüketilmesi demektir. Kişi tok olmasına rağmen yiyorsa öncelikli olarak kendi sağlığına zarar verir Dünyadaki yetersiz beslenen kişiler düşünülmeli ve yeme içme alışkanlıkları buna göre düzenlenmelidir.

Kaynaklarımızı doğru ve bilinçli bir şekilde kullanırsak içinde yaşadığımız dünya çok daha yaşanılabilir olur.