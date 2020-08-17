4. Sınıf Sosyal Bilgiler Bilinçli Tüketici konu anlatımı

Her insanın önce kendisine sonra içinde yaşadığı dünyaya karşı belli başlı sorumlulukları vardır. Hayatımızda önemli bir yeri olan beslenmeye özen göstermek bu sorumlulukları yerine getirmemizde bize yardımcı olur. Aynı zamanda bilinçli tüketiciler hem fiziksel hem de psikolojik açıdan çok daha sağlıklı olur.

Bilinçli Tüketici

1- Aşırı yağlı ve kalorili yemekleri çok sık tüketmemeliyiz:

Günümüzün en büyük sağlık sorunlarından biri obezitedir. Sadece yetişkinlerde değil çocuklarda da görülen bu rahatsızlığın en büyük nedenlerinden biri yanlış beslenme alışkanlıklarıdır. Protein ve lif ağırlıklı değil karbonhidrat ve şeker ağırlıklı beslenen kişilerde farklı birçok sağlık sorunu ortaya çıkabilir. Aynı şekilde obezite de farklı rahatsızlıkların ana kaynağı olabilir. Özellikle fast-food tarzı yiyeceklerin sık aralıklarla tüketmesi vücudun yağlanma oranını arttırır. Aşırı kilo ve yağ birikimi ise kalp ve mide başta olmak üzere tüm iç organlara zarar verir.

Obezite ayn zamanda psikolojik ve sosyal sorunlara yol açar. Kişi kilo aldıkça kendisini beğenmemeye ve suçlamaya başlar. Giderek asosyal hale gelir ve evden çok daha az çıkmaya başlar. Bu nedenle bilinçli tüketiciler olabilmek için öncelikle sağlığımızı düşünmeli ve zararlı yiyeceklerden uzak durmalıyız.

2- Ürünleri satın almadan önce kontrol etmeliyiz:

Market ve mağaza alışverişlerinde satın alacağımız ürünleri kontrol etmeliyiz. Bilinçli tüketiciler öncelikli olarak yiyeceği ürünün neler içerdiğini öğrenmek ister. Bu nedenle içindekiler kısmını okuyarak gıdalar hakkında detaylı bilgiler alır. Eğer ürün yapay tatlandırıcı ve boya içeriyorsa satın alınmamalıdır. Aynı şekilde çok fazla oranda glikoz ve yağ içeren gıdalar da insan sağlığını olumsuz etkiler.

Ürünlerin son tüketim tarihleri de mutlaka kontrol edilmeli. Eğer bir ürünün son tüketim tarihi geçmişse market ve mağaza çalışanları uyarılmalı. Tarihi geçmiş ürünleri reyona geri koymak başka insanların o ürünü satın almalarına neden olabilir.Bu noktada da çok dikkatli olunmalı ve bilinçli davranmalıyız.

3- Öğün aralarında beslenmemize dikkat etmeliyiz:

Gün içerisindeki ara öğünlerde çikolata, kek ve benzeri abur cuburlar tüketmek yerine daha sağlıklı beslenmeye özen göstermeliyiz. Örneğin canımız tatlı istediğinde şerbetli değil sütlü tatlı yiyerek vücudumuza aldığımız kaloriyi dengede tutabiliriz. Aynı şekilde şeker oranı çok yüksek çikolata yerine bitter türü çikolata yiyebiliriz. Bu sayede hem tatlı ihtiyacımızı karşılar hem de ideal kilomuzu koruruz. Öğün aralarında ek olarak bol bol yoğurt ve meyve tüketmeliyiz. Vücudumun ihtiyaç duyduğu kalsiyum ve vitaminleri çok daha sağlıklı bir şekilde almış oluruz.

4- Fiyat araştırması yapmalıyız:

Bilinçli tüketiciler satın aldıkları ürünlerin sadece içeriğini değil fiyatlarını da araştırırlar. Aile ekonomisine zarar vermemek için aynı ürünün çok daha kalitelisini ve ucuzunu bulmak için uğraşırlar. Bu sayede pahalı ve lüks harcamalardan kaçınmak mümkün olur. Bunun dışında her çeşit üründe marka değil kalite önceliğimiz olmalı. Bir ürünü sırf markalı diye yüksek fiyatlarla satın almak doğru olmaz.

5-Tüketici haklarımızı bilmeliyiz:

Tüketici haklarımızı bilmeli ve ona göre davranmalıyız. Örneğin satın alınan herhangi bir üründen cayma hakkı müşterilere verilmiştir. Bu hakkın süresi ürün alındıktan sonra 14 gündür. Alıcılar mağazaya herhangi bir gerekçe göstermeksizin ürünü iade edebilir. Eğer söz konusu mağaza bu konuda sorun çıkarırsa tüketici hakem heyetine başvurabilir. Değişim ve iade her tüketicinin kanuni hakkıdır. Bu haktan faydalanmak için ürünün fişini ya da faturası yeterlidir.