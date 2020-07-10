4. Sınıf Matematik Miligram, Gram, Kilogram Ve Ton konu anlatımı

Farklı ağırlık ölçüleri bulunmaktadır. Bunların hepsi farklı aletler aracılığı ile ölçülmektedir. Pazarlarda gerçekleştirilen satışlardan uzay bilimi için üretilen teknolojik aletlere kadar her alanda ağırlık ölçüleri kullanılmaktadır. Bundan dolayı nitelikli bir insan olabilmemiz adına kütle ölçülerine iyi derecede hakim olmamız gerekmektedir.

Ağırlık Ölçüleri Nedir?

Ağırlık ölçüleri bir cismin kütlesini temsil eden rakamlardır. Kütle ölçüsünün temel birimi olarak gram kabul edilmiştir. Tüm kütle ölçümleri gram temelinde gerçekleştirilmektedir. Gram kelimesine getirilen farklı eklerle birlikte farklı ağırlık ölçüleri oluşturulmuştur. Dolayısıyla, bir ağırlık ölçümü gerçekleştirdiğimizde aslında o kütlenin kaç grama eşit olduğunu buluyoruz.

Ağırlık ölçüleri, yer çekimi sayesinde meydana gelmektedir. Yer çekiminin olmadığı ortamlarda ağırlık da mümkün olmaz. Yer çekiminin daha düşük olduğu gezegenlerde aynı kütle daha hafif gelecektir. Bundan dolayı ağırlık ölçümü yapılırken yer çekiminin varlığı da unutulmamalıdır.

Hangi Ağırlık Ölçüleri Bulunmaktadır?

Günlük hayatta kullandığımız en düşük ağırlık ölçüsü miligramdır. Miligram, hassas teraziler yardımı ile ölçülmektedir. Küçük ve gerçekten hafif olan nesnelerin ölçümünde kullanılırlar. Bu ölçüm hassas şekilde gerçekleştirildiği için ölçüm sırasında dikkatli şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1000 miligram, 1 grama eşittir. Gramın da hafif bir ağırlık birimi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak miligrama kıyasla çok daha ağırdır. Ağırlık birimlerinin temelinin gram olduğunu söylemek mümkündür. Gram, pazarlarda ve bakkallarda bulunan teraziler aracılığıyla ölçülebilir. Günümüzün en çok kullanılan ağırlık birimlerinin başında gelmektedir.

1000 gram, 1 kilograma eşittir. Kilo kelimesi 1000 demektir. Yani aslında 1 kilogram dediğimiz zaman 1000 gram ifadesini kullanmış oluruz. Kilogram birimi oldukça geniş bir yelpaze de kullanılmaktadır. Birkaç kilogramı elimizle rahatlıkla kaldırabilirken 900 kg gibi kilogramın son değerlerini arabaların ağırlıklarını ifade etmek için kullanmaktayız. Bu geniş yayılım kilogramı günlük hayatımızda yoğun şekilde kullanmamıza sebebiyet vermektedir.

1000 kilogram, bir tona eşittir. Ton, gerçekten ağır olan kütlelerinin ağırlıklarını ifade ederken kullanılmaktadır. Kamyonla taşınan cisimler tonlarla ifade edilen ağırlıklara sahiptir. Bundan dolayı tonlarca ağırlıktaki nesneleri ancak çeşitli makinaların ve aletlerin yardımıyla hareket ettirebilmekteyiz. Bundan dolayı bu cisimlerin ağırlık ölçümü de bunun için özel olarak geliştirilmiş cihazlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ağırlığı Nasıl Ölçebiliriz?

Ağırlığı ölçebilmek adına çeşitli cihazlar geliştirilmiştir. Tüm bu cihazlar ölçmek istediği ağırlığa sahip cisimlere özel olarak geliştirilmiştir. Bir ağırlığı ölçmenin birden fazla yolu bulunmaktadır. Bu yollardan en uygun olanını seçmeli ve ağırlık ölçme işlememizi gerçekleştirmeliyiz.

Ağırlık ölçümünde teraziler en sık kullanılan cihazlardır. Hassas terazi sayesinde miligram ölçümleri gerçekleştirilebilir. Miligram ölçümleri gerçekten çok küçük olan cisimler veya altın, gümüş gibi çok değerli madenlerin ölçümünde kullanılan cihazlardır. Hassas olmaları çok net sonuç vermelerine sebebiyet vermektedir. Ancak ağır cisimler bu cihazlar aracılığıyla ölçülememektedir.

Günümüzde dışarıda rahatlıkla görebileceğimiz teraziler gram ölçümü yapmaktadır. Bunlarla birlikte birkaç kilograma kadar ölçümü de gerçekleştirebilirler. Genellikle marketlerde, pazarlarda veya bakkallarda görmeye alışık olduğumuz bu cihazların kullanımı oldukça kolaydır.

Basküller, kilogram ölçümü yapmak için kullanılan aletlerdir. Bu aletlerle kendi vücudumuzu tartmamız mümkündür. Kaldırmakta zorlanacağımız nesneler bu alet aracılığıyla rahatlıkla ölçülebilmektedir.

Ton ölçümünün yapıldığı cihazlara ise kantar adı verilmektedir. Kantarlar aracılığıyla kaldıramayacağımız ağırlıktaki nesnelerin ölçümü gerçekleştirebilmektedir. Kantarlar, kamyonları üstlerine alarak çok ağır nesneleri ölçebilme imkanına sahiptir.