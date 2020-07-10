4. Sınıf Matematik Litre Ve Mililitre (Litre Ve Mililitre Problemleri) konu anlatımı

Sıvı ölçüsü birimi litredir. Litreyle ölçülemeyecek kadar çok küçük, örneğin ilaç şurupları, esanslar, parfümler ve bitkilerin öz yağları miligramla ölçülüyor.

Litre ve Mililitre Problemleri Konu Anlatımı

Günlük hayatta sürekli karşımıza çıkan sıvı ürünler, matematikte soru ve problem olarak karşımıza çıkıyor. Bu problemleri çözmek için de toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini kullanıyoruz.

Problemleri çözerken dikkat etmeniz gereken en önemli husus, hangi birim soruluyorsa, sonucu o birime çevirmeyi unutmayın. Örneğin, problemde birimler litre olarak verilmiş ama mililitre olarak sonuç isteniyor. Bu durumda bulduğunuz sonucu mililitreye çevirmeniz gerekiyor.

Örnek Problemler

1) Haftada 2 kez banyo yapan Hande, her banyo yaptığında 60 litre su kullanıyor. Buna göre Hande, 4 haftada kaç litre su harcar?

Hande her banyo yaptığında 60 litre su harcıyor ve bir haftada iki defa banyo yapıyor. O zaman önce bir haftada kaç litre su tükettiğini buluyoruz.

60x2= 120 litre bir haftada tükettiği sudur. Sizden 4 haftada ne kadar su tükettiği soruluyor.

120x4= 480 litre dört haftada tüketilen suyu buluyoruz.

2) Bir bidondaki 5 litre kolonya 250 mililitrelik şişelere doldurulacaktır. Bunun için kaç şişe gerekiyor?

Soruda bir bütünü eşit olarak paylaştırma sorulduğu için bu bölme işlemini kullanıyoruz. Öncelikle bölme işlemini kolay yapabilmemiz için litreyi mililitreye çeviriyoruz.

Bir litre 1000 mililitre olduğu için 5 litrede 5x1000= 5000 litredir. Unutmayın! Litreyi mililitreye çevirirken üç sıfır ekliyoruz. Mililitreyi de litreye çevirirken üç sıfır atıyoruz.

5000:250= 20 şişe gerekiyor.

3) Bozulan bir musluk dakikada 30 mililitre su damlatıyor. Bu musluk 1 saatte kaç litre su damlatır?

Musluğun bir dakikada kaç mililitre su damlattığı veriliyor ama soruda bir saat soruluyor. O zaman bir saati öncelikle dakikaya çevireceğiz. Bir saatin 60 dakika olduğunu hatırlıyoruz.

Bir dakikada 30 ml damlatırsa 60 dakikada kaç ml damlatır. Bulmak için çarpma işlemini kullanıyoruz.

60x30: 1800 ml su damlatır. Sizden sonucu litre olarak istediği için bulduğunuzu litreye çevireceksiniz.

1800:1000= 1,8 litre buluyoruz.

4) Hasta olan Murat, 150 mililitre olan öksürük şurubundan, 5 mililitrelik bir ölçekle günde 3 defa içmesi gerekiyor. Buna göre Murat şurubu kaç günde bitirir?

Öncelikli olarak Murat, günde üç defa şurup içtiği için, bir günde kaç ml şurup içtiğini buluyoruz.

5x3=15 ml bir günde içilen şurup miktarı

150:15= 10 günde bu şurup bitiyor.

5) Bir bakkal litresi 50 kuruştan altığı sütü litresi 75 kuruştan satmış ve 60 TL kar etmiştir. Bakkal kaç litre süt satmıştır.

Öncelikli olarak bakkalın bir litre sütten ne kadar kar ettiğini buluyoruz.

75-50= 25 kuruş bir litre sütte ettiği kar. Fakat toplam karı lira olduğundan işlemi yapabilmemiz için lirayı kuruşa çeviriyoruz. Bir lira 100 kuruş olduğu için 60 lira da 600 kuruştur.

600:25= 24 litre süt satmıştır.

6) Her akşam 200’er ml’lik bardaklardan birer bardak süt içen ikiz kardeşler 1 haftada kaç litre süt içmiş olurlar?

Her kardeş de akşamları birer bardak süt içtikleri için öncelikle bir akşamda kaç ml süt içtiklerini buluyoruz.

200x2=400 ml bir akşamda içtikleri süt miktarı

Bir hafta 7 gün olduğu için de 7 günde ne kadar süt içtiklerini buluyoruz.

7x400=2800 ml süt içiyorlar. Fakat sizden sonucu litre olarak istediği için bulduğunuzu litreye çeviriyorsunuz.

2800:1000= 2,8 litre buluyoruz.