Çevre uzunluklarını öğrenmek oldukça kolaydır. Özellikle kare ve dikdörtgen gibi geometrik şekillerin uzunluklarını ölçerek, konuyu çok daha iyi şekilde anlayabiliriz. Daha sonra siz de başka cisimlerin ve nesnelerin uzunluklarını ölçerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Çevre uzunluğu nasıl hesaplanır bunu öğrenerek konuyu örneklerle idrak etmiş olacağız.

4. Sınıf Matematik Çevre Uzunlukları Konu Anlatımı

Herhangi bir şeyin ucundan öbür ucuna kadar devam eden uzaklığa uzunluk denmektedir. Bu bir geometrik şekilde olabilir ya da ince uzun bir cisim de olabilir. Örneğin cetveli ele alırsak farklı uzunluklarda cetveller bulunmaktadır. 10 cm, 20 cm ya da 30 cm gibi daha birçok uzunluğa sahip cetvel yer alır. Daha doğrusu İki nokta arasındaki aralığı ölçtüğümüz zaman uzunluğu bulmuş oluruz. Gelin şimdi bazı örnekler ile matematik çevre uzunluklarını daha iyi kavrayalım.

Örnek: Bir karenin kenar uzunluğu 5 birimdir. O halde bu karenin çevre uzunluğu nedir?

Cevap: İki farklı yol kullanarak karenin çevresini hesaplayabiliriz.

Yol: 5 + 5 + 5 + 5 = 20 birim. Yol: 5 x 4 = 20 birim.

Gördüğümüz gibi birinci yolda karenin 4 kenarının uzunluğunu toplayarak çevre uzunluğunu bulduk. İkinci yolda ise karenin dört tane kenarı olduğu için ve her bir kenarının uzunluğu 5 birim olduğundan, çarparak rahatça ve kolayca uzunluğunu bulduk.

Örnek: Dikdörtgen geometrik bir şeklin uzun kenarı 10 birimdir. Kısa kenarının uzunluğu ise 7 birimdir. Peki, bu dikdörtgen şeklin çevre uzunluğu nedir?

Cevap: Aynı şekilde yine burada iki farklı yol değerlendirebilir ve dikdörtgen şeklinin çevre uzunluğunu hesaplayabiliriz.

yol:

Uzun kenar: 7 birim

Kısa kenar: 10 birim

Çevre = 10 + 10 + 7 + 7 = 34 birim.

yol:

2 x (kısa kenar + uzun kenar)

Çevre = 2 (7 + 10)

Çevre = 2 x 17 = 34 birim.

Gördüğümüz gibi kolayca dikdörtgen geometrik şeklin çevre uzunluğunu bulduk. Bu şekilde hem birinci yolu kullanabilir hem de ikinci yolu değerlendirebilirsiniz.

Düzlemsel şekillerin uzunluğunu bulabilmek için ise tüm kenar uzunluklarını toplamamız gerekmektedir. Eğer özellikleri noktalar arası kenarlar belirtilmiş ise o zaman bu noktalar arasındaki uzunlukları toplayarak kolayca hesaplama yapabiliriz. Şimdi farklı problemler ile beraber çevre uzunluğu konusuna devam edelim.

Örnek: Kare şeklinde olan bir yürüyüş parkının uzunluğu 200 metredir. Peki bu yürüyüş parkın bir kenarının uzunluğu kaç metredir?

Cevap: Bildiğimiz gibi kare geometrik şeklin bütün kenarlarının uzunluğu birbirine eşittir. O zaman elimizde bulunan 200 metre sayısını 4'e bölersek bu yürüyüş parkının bir kenarının uzunluğunu bulabiliriz.

200/4 = 50 metredir.

Örnek: Dikdörtgen bir bahçenin çevresine 2 metre aralık bırakarak fidanlar dikilecektir. Bu bahçenin uzun kenarı 100 metre kısa kenarı ise 50 metre kadar uzunluğa sahiptir. Peki bunun için bize kaç tane fidan gerekir?

Cevap: Burada öncelikle bahçenin çevresinin uzunluğunu bulmamız gerekiyor. Bunu yapmak için ise 4 tane kenarının uzunluğunu toplamamız gerekmektedir.

100 + 100 + 50 + 50 = 300 metredir.

Şimdi bu bahçeye 2 metre aralık ile fidanlar dikilecek ise;

300/2 = 150 tane fidana ihtiyacımız bulunur.

Örneklere de baktığımız zaman bazı geometrik şekillerin ya da farklı cisimlerin çevre uzunluğunu bulmak oldukça kolaydır. Siz de farklı örnekler üzerinden bu konuyu ele alabilir ve daha kolay şekilde anlama şansını elde edebilirsiniz.