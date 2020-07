Çevremizde bir süre arkadaşımız var. Aynı zamanda kardeşlerimiz ya da abi ve ablalarımız var. Onların fiziksel bazı özellikleri bulunur ve ayrıca kendine özgü karakterler vardır. Bu karakterlerini ele alalım ve onları İngilizce kelimeler ve cümleler ile inceleyelim.

4. Sınıf İngilizce 9. Ünite My Friends - Arkadaşlarım Konu Anlatımı

Öncelikle bu konu içerisinde ele alacağımız bazı İngilizce kelimeleri bakalım.

Tall: Uzun (boylu)

short: Kısa (boylu)

Fat: Şişman

Thin: Zayıf

Beatiful: Güzel

Ugly: Çirkin

Green eye: Yeşil göz

Black eye: Siyah göz

Blue eye: Mavi göz

Brown eye: Kahvrengi göz

Lazy: Tembel

Hardworking: Çalışkan

Plite: Kibar

Rude: Kaba

Friendly: Sıcakkanlı

Helpful: Yardım sever

Moustache: Bıyık

Freckle: Çil

Gördüğümüz gibi bu şekilde kelimeleri kullanarak farklı cümleler kuracağız ve çevremizdeki insanların özelliklerini inceleyeceğiz. Şimdi bu konuda bazı örnek cümleler ele alalım ve yazalım.

Örnek Cümleler:

I am tall. (Ben uzun boyluyum.)

My sister is short. (Kız kardeşim kısa boyludur.)

Ayşe is fat and tall. (Ayşe şişman ve uzun boyludur.)

Osman is thin and tall. (Osman zayıf ve uzun boyludur.)

Gördüğünüz gibi siz de bu şekilde farklı cümleler ele alabilir ve etrafınızdaki insanların özelliklerini yazabilirsiniz. Sadece çevredeki insanlar değil ayrıca kendi fiziksel özelliklerinizi ve karakteristik özelliklerini İngilizce olarak defterinize yazmanız mümkün.

Diğer yandan insanların fiziksel özelliklerini ve dış görünüşlerini ele alırken, ‘have got/has got’ yapısından faydalanırız. Şimdi bu yapıyı ele alalım ve inceleyelim.

I have got brown hair. (Benim kahverengi saçların var.)

You have got black eyes. (Senin siyah gözlerin var.)

He has got moustache. (Onun bıyığı var.)

She has got freckles on the cheeks. (Onun yanaklarında çilleri var.)

Bu şekilde başka kelimeler de alarak örnek cümleler kurabilir ve insanların fiziksel özellikleri ve dış görünüşlerine inceleyebilirsiniz. Şimdi de bu konuda bazı soru örneklerini ele alalım ve, ‘what do/does … look like’ kalıbını kullanalım.

What does Selin look like? (Selin'in dış görünüşü nasıldır?)

She is tall. (O uzun boyludur.)

What do you look like? (Senin dış görünüşü nasıldır?)

I am short and thin. (Ben kısa boylu ve zayıfım.)