4. Sınıf Fen Bilimleri Uygun Aydınlatma konu anlatımı

Evimizde ya da okulda ve birçok farklı yerde aydınlatma kullanırken uygun miktarı ve yönünü belirlemek çok önemlidir. Bu hem göz sağlığımız için hem de ailemizin bütçesini korumak amaçlı ele almamız gereken bir durumdur. Özellikle masada çalışırken aydınlatma mutlaka yazı yazdığımız kolumuzun üstünden ve ters tarafından gelmesi çok önemlidir.

Uygun Aydınlatma

Işığı kullandığımız her yerde uygun aydınlatma bizim için en önemli husus olmalıdır. Şimdi gelin uygun aydınlatma nedir önce bunu tanımını yapalım.

Uygun aydınlatma: Ortama yeteri kadar ışık verecek olan aydınlatmaya uygun aydınlatma denmektedir. Bu konuda ele almamız gereken bazı hususlar mevcuttur.

Uygun Aydınlatma Nasıl Olmalıdır?

Gerektiği kadar ve doğru miktarda aydınlatma için birtakım unsurları ön plana çıkartarak sağlıklı bir çalışma alanı yaratabiliriz.

- Aşırı aydınlatma ya da yetersiz aydınlatma yeterli şekilde görmemize engel olur.

- Uygun aydınlatma adına doğru ampulü kullanmalıyız. Kamaşma yaratmayan ve gözü yormayan ampuller kullanmalıyız.

- Aydınlatma her daim yukarıdan aşağı doğru yapılmalıdır. Aşağıdan yukarıya ya da kenarlardan yapılacak aydınlatma hem gözümüze zarar verir hem de gereksiz yere enerji harcatır.

- Odanın yapısına göre farklı miktarlarda ışık yayan ampuller kullanılmalıdır.

- Ayrıca ortam içerisindeki Işık kesinlikle doğrudan gözümüze gelmemelidir.

Göz Sağlığımız İçin Uygun Aydınlatma Nasıl Olmalıdır?

Gözlerimizi ışıktan korumak ve sağlıklı şekilde çalışma ya da dinlenme ortama yaratabilmek için bazı durumlara dikkat etmemiz gerekir.

- Yetersiz aydınlatılmış ortam gözümüzü yorar ve görmemize engel olur.

- Aşırı aydınlatılmış ortam gözümüzü kamaştırır ve sağlık açısından gözümüze zarar verir.

- Aşırı derecede televizyon, bilgisayar ya da cep telefonu ile tablet güçlü ışık kaynaklarına uzun süre bakmamalıyız.

- Çok yakından televizyon seyretmek gözlerimizi bozabilir. O yüzden 3 veya 5 metre arasında bir mesafe bırakmalıyız. Aynı zamanda 20 dakikada bir 20 saniye boyunca gözlerimizi dinlendirmeliyiz.

- Kitap okurken mutlaka Işık yukarıdan gelmelidir.

- Floresan ışıkları beyaz olduğu için gözlerimizi yormaz. O yüzden sarı ışık yerine beyaz ışık kullanmayı tercih etmeliyiz.

- Güneş ışınlarının yoğun olduğu zamanlarda mutlaka güneş gözlüğü kullanmalıyız. Fakat güneş gözlüğü kullansak bile mutlaka doğrudan güneşe bakmamalıyız. Çünkü gözümüze doğrudan gelen güneş ışınları göz sağlığımızı bozabilir.

Şimdi bu konuda bazı örnekler yapalım ve konuyu pekiştirmeye çalışalım.

Örnek: Aşağıdaki cümlelerin hangileri aydınlatma konusunda doğrudur?

A) Uygun aydınlatma sayesinde Işık kaynağı yalnızca gerekli yeri aydınlatır. B) Çalışma alanımız ne az ne de çok aydınlatılmamalıdır. C) Televizyona çok yakından bakmak göz sağlığımızı bozmaz. D) Beyaz renkli ampuller sarı renkli ampullere göre daha iyidir.

Cevap: Burada şıklara baktığımız zaman C şıkkının yanlış olduğunu görüyoruz. Çünkü yukarıda da anlattığımız gibi televizyona çok yakından bakmak göz sağlığımızı bozar. O yüzden mutlaka televizyon ile aramıza 3 veya 5 metre gibi bir mesafe bırakmalıyız. Aynı zamanda uzun süre televizyona bakmamalıyız.

En başta göz sağlığımız ile beraber aynı zamanda tasarruf edebilmek için mutlaka uygun aydınlatma kullanmalıyız. Doğru ampul değerlendirmeli ve gerek olmadığı zamanlarda ışığı kapatmalıyız. Böylece ailemizin bütçesini ve ülkemizin kaynaklarını korumuş oluruz. Aynı zamanda doğayı koruyarak tüm canlıları koruma altına almış oluruz.