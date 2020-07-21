Devre elemanlarına geçmeden önce elektriğin ne olduğunu öğrenelim. Elektrik bir enerji türü olarak bilinir. Bu konuda birçok farklı kaynak bulunmaktadır ve her kaynak farklı yerlerde üretilir. Kömür, petrol, nükleer ve akarsular farklı yöntemler kullanılarak elektrik enerjisi için kullanılmaktadırlar.

4. Sınıf Fen Bilimleri Devre Elemanları Konu Anlatımı

Bir üretecin iki ucunu iletken bir tel vasıtasıyla birleştirdiğimiz zaman, buna lamba yerleştirdiğimizde elektrik devresi oluşturmuş oluruz. Elektrik yükleri bu konuda üretecin bir ucundan çıkarak diğer ucuna doğru gider. Böylece elektrik akımı oluşur ve lamba yanar. Evimizde elektrik ile bu şekilde birçok farklı eşyamız çalışmaktadır. Televizyon, buzdolabı, çamaşır, makinesi bulaşık makinesi, dolap ve bilgisayar gibi birçok eşyayı söyleyebiliriz.

Bir Elektrik Devresi Oluşturmak İçin İhtiyaç Duyulan Parçalar

Bir elektrik devresi oluşturabilmek için ihtiyacımız olan belli başlı bazı parçalar bulunmaktadır. Bu parçaları elde ederek bir araya getirmek suretiyle Elektrik üretebiliriz.

- Pil

- Anahtar

- Duy

- Bağlantı kablosu

- Ampul

Bu parçalar bir araya getirilmek suretiyle, yani birbirlerine bağlandıkları zaman kolayca elektrik üretebilir ve ampulün yanmasına imkan tanıyabiliriz. Peki, elektrik devresi içerisinde Bu parçaların görevleri nelerdir? Gelin şimdi bunları bir bakalım.

Pil: Devre için elektrik enerjisini sağlar.

Anahtar: Devredeki elektriğin kontrol etmemizi sağlar.

Duy: Ampulün takılarak devre ile arasındaki bağlantının oluşmasına imkan tanır.

Ampul: Devrede bulunan elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür.

Bağlantı kablosu: Elektriğin doğru şekilde iletilmesi için elemanların birbirine bağlanmasına yardımcı olur.

Pil yatağı: Pilin konulduğu yerdir.

Bu şekilde kendi görevleri ile beraber parçalar bir araya getirildiği zaman elektrik enerjisi üzerinden lamba yanar. Yani ışık enerjisi oluşturulur ve karanlık ker yer aydınlanır.

Evdeki Elektrikli Ev Aletleri Nasıl Kullanılır?

Aynı şekilde yukarıda öğrenmiş oldunuz basit devrenin biraz daha gelişmiş hali ile elektrik üretimi sağlanarak ev aletlerini kullanırız. Öncelikle elektrikli aletleri prize takarız. Bu aletlerin bulunduğu açma kapama düğmelerini kullanmak suretiyle çalışmasını sağlarız. Aletlerdeki bu açma kapama düğmeleri elektrik devrelerindeki anahtar ile aynı göreve sahiptir. Düğmeye bastığımız andan itibaren elektrik devresindeki anahtarı kapatırız. Böylece elektrik devresi aktif hale gelir ve elektrik üretimi ile beraber ev aletlerimiz çalışır.

Elektrik ile İlgili Bildiğimiz Gereken Bazı Hususlar

Elektrik hakkında devreler üzerinden bilmemiz gereken bazı bilgiler bulunmaktadır.

- Elektrik birçok farklı yerde üretilir. Barajlarda, termik santrallerde, nükleer santrallerde, kömür, petrol ya da birçok değişik şekilde üretilir.

- Pili icat eden kişinin ismi Alessandro Volta’dır.

- Araçlarda elektrik akımını sağlamak için aküler kullanılır.

- Jeneratörler üzerinden elektrik üretilebilir.

Yukarıdaki tüm maddeler tıpkı öğrendiğimiz elektrik devreleri gibi çalışır. Ancak bu devreler biraz daha karmaşıktır. Yine de temel olarak elektriğin bazı parçalar ile iletilmesi üzerinden üretilmesi ile ortaya çıkan enerjidir. Siz de evinizde elektrik devresi oluşturabilmek için yukarıdaki parçaları bir araya getirebilir ve deneyler yapabilirsiniz. Böylece konuyu daha iyi anlayabilir ve uygulamalı olarak lambanın yanmasına birebir şahitlik edebilirsiniz.

Ancak bunu bir büyüğünüz ile beraber yapmanız gerekiyor. Anne ya da babanız ile yaparsanız daha sağlıklı ve güvenli şekilde konuyu öğrenebilirsiniz. Ayrıca elektrik devresi oluşturabilmek için birçok farklı lamba türü ya da diğer değişik parça türleri de bulunmaktadır.