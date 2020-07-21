4. Sınıf Fen Bilimleri Basit Elektrik Devreleri konu anlatımı

Bir ampul, elektrik devreleri aracılığıyla ışık vermektedir. Ampulden ışık alabilmek adına sadece yeterli elemanların kullanıldığı elektrik devrelerine, basit elektrik devreleri adı verilmektedir. Basit elektrik devreleri, çeşitli elemanların birleşiminden oluşmaktadır. Bu elemanları bir araya getirerek bizler de kolaylıkla basit elektrik devresi üretebiliriz. Bu sayede kendi ışığımızı oluşturmamız mümkün olur.

Basit Elektrik Devresi Elemanları

Basit elektrik devrelerinin dört adet elemanı bulunmaktadır. Bu elemanlar şunlardan oluşmaktadır:

Ampul

Basit elektrik devresi elemanlarının başında ampul gelmektedir. Ampul, ışığı aldığımız elemandır. Ampule yeterli enerji verdiğimiz zaman ışığına ulaşabilmemiz mümkün hale gelmektedir. Diğer elektrik devresi elemanları, ampule enerjiyi ulaştırabilmek adına hizmet etmektedir. Ampul, elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirmektedir. Bu sayede ortam aydınlanır ve önümüzü görebilmemiz mümkün hale gelir.

Pil

Piller, basit elektrik devrelerinin enerjisini oluştururlar. Ampule gidecek enerji pilden çıkmaktadır. Pilleri enerji depoları olarak düşünebiliriz. Bu depolar zaman içerisinde tükenebilmektedir. Bundan dolayı uzun kullanılmış bir pilden daha düşük enerji alınır. Pilin bitmesi durumunda pilimizi yeniden doldurmalı veya yeni bir pile değiştirmeliyiz. Pilleri çöplere değil geri dönüşüm kutularına atmaya özen göstermeliyiz.

Elektrik Kablosu

Elektrik kablosu, elektrik enerjisini ileten elemandır. Pilden çıkan enerji elektrik kablosunun içerisinden geçerek ampule gitmektedir. Elektrik kablosunun dışı yalıtım maddesi ile kaplanmıştır. Bundan dolayı içerisinden akım geçiyorken elektrik kablosuna dokunduğumuzda, içeride akmakta olan enerjiden etkilenmeyiz. Elektrik kablolarının bu yalıtımı, elektrik enerjisinin kablo içerisinde daha başarılı şekilde iletilmesini sağlamaktadır. Kayıp olmadan gerçekleştirilen elektrik iletimi, ampulü daha parlak şekilde yakmaktadır.

Anahtar

Anahtar, elektrik akımını kontrol etmemizi sağlamaktadır. Kablonun içerisindeki elektrik akımı anahtarın üzerinden geçmektedir. Anahtarın kapalı olduğu durumda sistem tamamlanır ve ampule giden elektrik akımının yolu açılmış olur. Anahtar açık olduğunda ise yol kesilir ve elektrik akımının ampule gitmesi önlenmiş olur. Bu durumda ampul yanmamaktadır. Anahtar sayesinde ampulü dilediğimiz zaman açıp kapatabilmemiz mümkün hale gelmektedir.

Basit Elektrik Devresi Nasıl Kurulur?

Basit elektrik devresi üzerinden başarıyla ışık alabilmemiz için basit elektrik devresi elemanlarını doğru şekilde yerleştirmemiz gerekmektedir. Basit elektrik devresi elemanlarının tamamını elde ettikten sonra parçaları bir araya getirmemiz gerekmektedir. Öncelikle, tüm elemanları masanın üzerine koymalıyız. Elektrik kablolarımızdan birini pilin bir ucuna takmalıyız.

Bu kablonun diğer ucu anahtara takılmalıdır. Elektrik kablolarının bir diğeri anahtarın diğer ucuna takılmalıdır. Buradan çıkacak kablo ampule gitmelidir. Ampulden çıkacak kablo ise pile giderek döngüyü tamamlamaktadır. Bu durumda, eğer pilimiz de doluysa anahtarı kapattığımız zaman yani elektrik akımını tamamladığımız zaman ampul yanacaktır. Devreyi tamamladıktan sonra anahtar yoluyla ampulün yanıp yanmamasını kolaylıkla kontrol edebilmemiz mümkün hale gelmektedir.

Bu Sistem İlk Olarak Kimin Tarafından Kurulmuştur?

Tüm buluşlarda olduğu gibi, elektrik devresinin de bir mucidi bulunmaktadır. Bir elektrik devresi oluşturmanın en zor adımı ampulü bulmaktır. Ampulün bulunmasının ardından elektrik devresi kolaylıkla tamamlanabilir hale gelmiştir. Ampul, Thomas Edison tarafından bulunmuştur.

Thomas Edison, vermiş olduğu röportajlarda ampulü bulmak adına binlerce deneme gerçekleştirdiğini söylemiştir. Ampul üretmek oldukça zorlu bir süreçtir. Cam kalınlığının ve içerisinde bulunan gazlarının doğru şekilde ayarlanabilmesi bilim alanında başarılı olmayı gerektirmektedir.

Uygun oranları bulabilmek adına binlerce deneme gerçekleştirilmiş ve sonunda başarılı olunmuştur. Bu hikaye bizlere hedeflerimize ulaşabilmek adına sıkı çalışmamız gerektiğini göstermektedir. Sıkı çalışarak biz de kendimize koyduğumuz yüksek hedeflere ulaşabiliriz.