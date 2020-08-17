4. Sınıf Fen Bilimleri Aydınlatma Teknolojileri konu anlatımı

Eski zamanlarda Güneş ve Ay'ın ışıkları sayesinde gece ve gündüz insanlar aydınlanıyordu. Ancak Ay ışığı geceleri yetmiyordu. Bu yüzden ilk olarak ateşi bulan insanoğlu bu şekilde aydınlanmaya başladı. Ancak ateşi taşıyamadığı için, daha sonra hayvan yağlarını kullanarak meşaleyi keşfettiler. Zaman geçtikçe daha etkili aydınlatma yöntemleri bulundu. Kandil, yağ lambası ve gaz lambası onlar içerisindedir. Elektriğin icadı ile beraber en son floresan ve ampul gibi teknolojik aydınlanma sistemleri hayatımıza girdi.

Aydınlatma Teknolojileri

Birçok farklı aydınlatma çeşitlerine insanoğlu çok eski zamanlardan bu yana kullandı. Ancak elektriğin icadından sonra 1879 yılında Amerikan bilim insanı Thomas Alva Edison ampulü icat etti. Böylece zamanla daha da ileri teknolojiye sahip olan aydınlatma sistemleri, floresan ile beraber geceleri hayatımızı çok daha kolaylaştırdı.

Göz Sağlığımız ve Doğru Aydınlatma

Özellikle geceleri görebilmemiz için Işık kullanırız. Ancak fazla ışık gözlerimize zarar verebilir. Bu yüzden ışığın geldiği yönü ile beraber miktarını uygun şekilde ayarlamalıyız. Özellikle yazı yazarken kolumuzun ters yönünde üst taraftan ışık gelmesi doğrudur.

Ayrıca güneşe doğrudan bakmamalıyız. Bunun için mutlaka özel üretilmiş güneş gözlükleri kullanmalıyız. Eğer göz sağlığımız ile ilgili bir problem yaşarsak mutlaka doktora gitmeli ve tedavi olmalıyız. Aynı zamanda kullandığımız elektriği israf etmeden gerekli zamanlarda değerlendirmeliyiz. Böylece hem ailemizin bütçesini hem de doğayı korumuş oluruz.

Işık Kirliliği Nedir?

Hayatımızı kolaylaştıran Işık sayesinde artık sadece gündüzleri değil, geceleri çalışma şansı da elde etmekteyiz. Ayrıca estetik açıdan binaların daha güzel görünmesi için yine farklı renklerde Işıklar kullanılır. Hastaneler, madenciler, kameramanlar, fotoğrafçılar ve pilotlar ile Kaptanlar gibi pek çok kişi için mesleki açıdan Işık artık çok önemlidir. Ancak doğru şekilde kullanılmadığı zaman ışık kirliliğine sebep olabilmektedir.

Işık kirliliği: Yanlış zamanda, yanlış yönde ve yanlış miktarda kullanılan aydınlatma ışık kirliliği olarak bilinir. Bu durum hem doğal yaşamı hem de insan hayatını olumsuz yönde etkilemektedir.

Işık kirliliği nedeniyle gökyüzündeki yıldızları görmekte zorluk çekeriz. Ayrıca fazla ışık kuşların yönlerini bulmasında zorluk çekmesine sebep olmaktadır. Yani hem havada hem karada ve hem de denizdeki canlılar için fazla ışık tehlikeli sonuçlar yaratabilir.

Işık Kirliliğini Nasıl Azaltabiliriz?

Işık kirliliğini önleyebilmek için hepimize bazı görevler düşmektedir. Özellikle çok fazla ışığın gökyüzüne yönelmesini engellemek için, kullandığımız Işık miktarını azaltmamız önemlidir. Ayrıca gereksiz yere kullanılan pano ve tabela ışıkları yine ciddi oranda ışık kirliliği yaratmaktadır. Mutlaka bunların azaltılması gerekir. Sokak lambaları uygun miktarda kullanılmalı ve arabaların uzun farları gerekmedikçe kullanılmamalıdır.

Işık Kirliliğinin Olumsuz Etkileri Nelerdir?

Fazla ışık kullanıldığı zaman ortaya çıkan ışık kirliliği ciddi bazı olumsuz etkiler yaratabilmektedir.

- Göz sağlığımızı ciddi oranda bozar.

- Küresel ısınmaya neden olur.

- Göçmen kuşların yollarını kaybetmesine neden olur.

- Gökyüzünü inceleme imkanını zora sokar.

- Hem aile bütçesine hem de ülkemize ekonomisini olumsuz etkiler.

- Deniz canlılarına zarar verir.

Gereksiz yere aydınlatma kullanmadan ve tasarruflu lambalar ile beraber, yeteri miktarda Işık hayatımızı ve doğamızı korumamıza imkan verir. Bunları çok dikkat etmeli ve dikkat etmeyenleri de kibar bir şekilde uyarmalıyız.