4. Sınıf Fen Bilimleri Aydınlatma Araçlarını Tasarruflu Kullanalım konu anlatımı

Hayatımızdaki pek çok tasarrufta olduğu gibi aynı şekilde aydınlatma konusunda da tasarruf çok önemlidir. Hem bütçemizi hem de sağlığımızı korumak amaçlı mutlaka gerekli yerde ve yeterli miktarda uygun aydınlatma ele almalıyız. Tabii sadece kendi sağlığımız ve bütçemiz değil, ayrıca doğayı korumak için de aydınlatma açısından tasarruf her zaman önemlidir.

Aydınlatma Araçlarını Tasarruflu Kullanalım

Aydınlatma araçlarını her zaman tasarruflu kullanmamız gerekmektedir. Nerede ve ne zaman olursa olsun göz sağlığınızı koruyacak ve gereksiz yere enerji harcanmayacak uygun aydınlatma ile almalıyız. Peki Tasarruf nedir?

Tasarruf: Canlı hayatının devam edebilmesi için gerekli olan unsurların, yeterli olduğu kadar kullanımı ve dikkatli davranma etkisi ile beraber idareli tüketim tasarruf olarak bilinir.

Bu tüketim aynı zamanda aydınlatma konusunda da çok önemlidir. Farklı sebepleri ve nedenleri bulunur. Şimdi bu konuda neden aydınlatma açısından tasarruf yapmamız gerektiğini inceleyelim.

Aydınlatma Konusunda Neden Tasarruf Yapmalıyız?

Evimizin ya da okulumuzda ve bulunduğumuz her yerde yeterli miktarda aydınlatma yapmalı ve tasarrufu her zaman ön plana almalıyız. Bunun belli başlı bazı sebepleri vardır.

- Göz sağlığımızı korumak.

- Fazla enerji harcanmasına engel olmak.

- Kendi sağlığımız ve doğadaki diğer canlıların sağlığını korumak.

- Ailemizin bütçesini korumak ve ülke kaynaklarını doğru şekilde kullanmak.

- Fazla aydınlatma ile ışık kirliliği yaratmamak.

Bu gibi sebeplerden dolayı her zaman nerede aydınlatma kullanıyorsak mutlaka doğru şekilde tasarrufu ele almalıyız.

Aydınlatma Tasarrufunu Nasıl Yaparız?

Bu konuda ele alacağımız belli başlı bazı unsurlar sayesinde, aydınlatma tasarrufunu gerçekleştirebiliriz.

- Mutlaka tasarruflu ampul çeşitlerini kullanmalıyız.

- Sarı ampul yerine beyaz ampul kullanmamız gerekir. Böylece hem enerji tasarrufu yapabilir hem de göz sağlığımızı koruyabiliriz.

- Gereksiz yere yanan ampulleri her zaman söndürmeliyiz.

- Ortama uygun aydınlatma sistemleri kullanmalıyız.

Not: Evimizde ya da okulumuz ile beraber pek çok farklı yerde LED aydınlatma ürünlerini kullandığımız zaman, diğer ampul çeşitlerine göre %60-70 oranında önemli derecede tasarruf gerçekleştirebiliriz.

Aydınlatma Tasarrufunun Aile ve Ülkeye Katkısı Nedir?

Aydınlatma açısından tasarrufun özellikle aile ve ülkeye sağladığı katkı çok önemlidir. Özellikle tasarruflu ampuller sayesinde enerji kaynaklarımızı daha uzun ve uygun fiyatlı kullanabiliriz. Böylece ailemize daha ucuz elektrik faturaları gelir. Bu da doğal olarak ülkemizin kaynaklarını korur ve doğal çevremiz ile korumuş oluruz. Üstelik bunu her zaman yaptığımızda her ay gelecek olan faturalar düşer ve göz sağlığımız da korunmuş olur.

Işık Kirliliğinden Kurtulmak İçin Aydınlatma Tasarrufu

Özellikle doğamızı korumak için Işık kirliliği yapmamamız gerekir. O yüzden mutlaka tasarruflu aydınlatma araçlarını kullanmamız çok önemlidir. Özellikle kuşlar aşırı aydınlatma sebebiyle yönlerini çoğu zaman bulmakta zorluk çekmektedir. Aynı durum deniz canlıları için de geçerlidir. Üstelik iklim değişikliği konusunda da önemli zararları bulunduğunu söylemek gerek. Zira doğal kaynaklar çok fazla aydınlatma sebebiyle aşırı derecede kullanılmaktadır.

Bunun önüne geçmek için aydınlatma konusunda enerji tasarrufu her zaman önemlidir. Böylece Işık kirliliğini önleyebilir ve üstelik geceleri gökyüzünü çok daha parlak ve net şekilde görebiliriz. O yüzden her zaman aydınlatma tasarrufu yapmalı ve yapmayanları da kibar biçimde uyarmalıyız.