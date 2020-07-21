Günlük konuşmaların içerisinde yer alan dini ifadeler belli başlı olaylara ve durumlara göre dile getirilir. Bu ifadeleri kullanmak kişilerin maneviyatını güçlendirir. Aynı zamanda sık sık Allah'ın hatırlanmasına vesile olur.

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Günlük Hayattaki Dini İfadeler konu anlatımı

1- Allah tamamına erdirsin: Sözlenen ya da nişanlanan çiftler için söylenen bir sözdür. En kısa zamanda evlenip yuva kurmaları için söylenir.

2- İnşallah: ''Allah isterse'' , ''Allah izin verirse'' manalarına gelen bir kelimedir. Olması istenen şeyin Allah'ın yardımıyla ve izniyle olması gerektiğini ifade eder.

Örnek: İnşallah sınavı geçip istediğim üniversiteye giderim.

3- Allah'tan umut kesilmez: İnsanların ne olursa olsun umutsuzluğa ve yılgınlığa düşmemesi gerektiğini vurgular. ''Allah var gam yok'' sözü de bu anlama gelir.

4- Maşallah: Günlük hayatta en çok kullanılan dini ifadelerden biridir. Beğenilen kişi ve olaylar için dile getirilir. Aynı zamanda nazar değmemesi için söylenir. 'Allah kem gözlerden korusun' manasına gelir.

Örnek: Bebeğiniz çok sağlıklı, maşallah.

5- Allah'a çok şükür: Çekilen sıkıntılardan, kazanılan başarılardan ve çok istenen bir şeyin gerçekleşmesinden sonra söylenir. ''Allah'a Hamd olsun'' şeklinde de dile getirilir.

Örnek: Allah'a çok şükür, tamamen iyileştim.

6- Helal - Haram:

Helal, dinin yapılmasına izin verdiği, temiz ve hayırlı olan nimetler için kullanılan bir terimdir. Haram ise onun tam tersi olup dinin yasakladığı tüm nimetler ve olgular için ifade edilir. Kişiler hayatında haramdan kaçınmalı ve helal olan şeylere yönelmelidir.

Örnek: Alın teriyle para kazanmak (Helal)

Örnek 2- Hırsızlık yapmak (Haram)

7- Elhamdülillah:

Günlük hayatta Allah'a teşekkür etmek için sıklıkla dile getirilir. Genellikle yemeklerden ve hapşırdıktan sonra söylenir.

8- Sevap:

Allah'ın ahiret gününde ödüllendireceği her tür davranışa sevap denir.

Örnek: Namaz kılmak, oruç tutmak, yaşlı kimselere yardım etmek sevaptır.

9- Günah:

Sevabın zıttı olan her eylem ve düşünceye günah denir.

10- Tövbe:

Kişilerin işledikleri günahlardan sonra tövbe etmesi gerekir. Tövbe, işlenen günahın tekrarlanmayacağına dair kendine ve Allah'a söz vermektir.

11- Mekruh:

Kelime anlamı küçük günahlardır.

Örnek: Yüksek sesle konuşmak ve boş yere yemin etmek mekruhtur.

12- Mendup:

Yapılırsa sevap olan fakat yapılmaz günah olmayan şeylere verilen genel isimdir.

Örnek: Ramazan ayı dışında oruç tutmak.

13: Allah'a Emanet Ol:

Kişilerin yüz yüze ya da telefonda konuşurken söyledikleri bir veda sözüdür. Arapça olarak 'Fi Emanillah'' şeklinde söylenir.

14- Allah Gecinden Versin:

Ölüm ve hastalık gibi istenmeyen olaylar için sarf edilen bir dua sözüdür. Aynı zamanda birini teselli etmek amacıyla da söylenir.

15- Allah Razı Olsun:

Yapılan iyiliklerin sonunda karşı tarafa söylenen bir teşekkür sözüdür. Hem maddi hem de manevi yardımların karşılığında söylenebilir.

Örnek: En zor günümde yanımda olduğun için Allah senden razı olsun.

16- Allah'u Alem:

Sadece sözlü iletişimlerde değil yazılı eserlerin sonunda da kullanılır. 'En doğrusunu Allah bilir'' demektir.

17- Allah Rahmet Eylesin:

Vefat etmiş bir kişinin ardından söylenen dua cümlesidir.

18- Allah Zihin Açıklığı Versin:

Genellikle annelerin okula giden ya da sınava girecek olan çocukları için ettiği bir duadır.