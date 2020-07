4. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dinim Temiz Olmamı İstiyor konu anlatımı

Bakara Suresinin 222. ayeti ''Allah sık sık tövbe edenleri ve temiz olan kullarını sever'' ifadesi yer alır. Temizlik aynı zamanda diğer ibadetlerin bir şartı olduğu için İslam dininde son derece önemlidir.

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dinim Temiz Olmamı İstiyor - Konu Anlatım

1) Maddi Temizlik:

Başta beden ve kıyafet temizliği olmak üzere hem ibadete hazırlanırken hem de günlük yaşamda uyulması gereken temizlik kurallardır. Çevre temizliği de buna örnek olarak gösterilebilir.

1- Abdest Almak:

Her namazdan önce abdest almak zorunludur. Namaz, ancak temizlendikten ve niyetlendikten sonra kılınabilir. Aynı zamanda namaz sadece temiz yerlerde kılınabilir. Abdest esnasında eller, kollar, ayaklar, yüz, boyun ve ense temizlenerek ibadete hazır hale gelinir. Namaz abdesti dışında gusül abdesti almak da her Müslüman için farz sayılır. Gusül abdestinde bedenin her noktasına su değmelidir.

2- Beden Temizliğine Dikkat Etmek:

Tepeden tırnağa beden temizliğine dikkat etmek, her Müslüman için farzdır. Beden temizliğine dikkat eden kişiler günlük olarak duş almaya özen gösterir. Dişlerin günde en az iki kez fırçalanması ve tırnakların düzenli aralıklarla temizlenmesi gerekir. Müslümanların hem misk hem de amber kokusu sürünmeleri sünnettir.

3- Kıyafet Temizliğine Özen Göstermek:

Özellikle sıcak yaz günlerinde günlük olarak kıyafetler değiştirilmeli. Çorap ve çamaşır temizliğine özen gösterilmeli.

4- Çevre Temizliği:

Çevre temizliği evde başlar. Sofranın kaldırılması, yatakların toplanması, yerlerin süpürülmesi ve odaların havalandırılması ev temizliğine örnek olarak gösterilebilir. Öğrenciler okul ve sınıflarını da temiz tutmaya özen göstermelidir. Yere çöp atılmamalı, atan kişiler yumuşak bir dille uyarılmalıdır. Hava ve ses kirliliği de çevre kirliliğinin çeşitleridir. Bu nedenle yüksek sesle konuşmaktan ve müzik dinlemekten uzak durulmalıdır.

2) Manevi Temizlik

İnsanın küçük büyük tüm günahlardan sakınması, takva sahibi olması, haramdan sakınıp helale yönelmesidir. Maddi temizlik beden ve çevre için ne kadar önemliyse, manevi temizlik de kişinin ibadetleri ve amelleri için o kadar önemlidir.

1- Dedikodu yapmamak:

Dedikodu yapmak, birini arkasından çekiştirmek, hakkında kötü sözler söylemektir. Manevi temizliğe önem veren Müslümanlar, dedikodudan uzak durur. Biri hakkında söylediği sözler şer değil hayırlı olur.

2- Kimseye yalan söylememek:

Yalan söylemek, en büyük günahlardan biridir. İnsanlar, sonuçları ne olursa olsun her zaman dürüst olmalı ve doğruyu söylemelidir.

3- İbadet etmek:

Namaz kılmak ve oruç tutmak insanları günahtan korur. Bu nedenle buluğ çağına ermiş her kız ve erkek çocuğu ibadetlerini aksatmadan yapmaya gayret etmelidir. Aynı zamanda imkanı olan herkes malının zekatını vermelidir. Manevi temizlik için yardımlaşmak ve dayanışmak gerekir. Sadece ibadet ederken değil günlük hayatın her anında bol bol dua edilmeli.

4- Güzel düşünmek:

İnsanlar hakkında güzel düşünüp güzel dileklerde bulunmak dinin gerekliliklerinden biridir.

5- Güzel söz söylemek:

İnsanlara lakap takmak, onlara argo ve küfürlü sözlerle seslenmek İslam dininde kesinlikle yasaklanmıştır. Bedduadan kaçınılmalı, ancak hayır için dua edilmelidir. Allah'ın isimlerini sık sık anmak da manevi temizliğin şartlarından biridir.

6- Hoşgörülü olmak:

Büyüklere saygılı küçüklere nazik olunmalı. Kavga etmekten ve laf dalaşından sakınılmalıdır.

İslam'da maddi ve manevi temizlik bir bütündür. Müslüman olan herkes maddi - manevi temizliğine dikkat etmelidir.