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Geri3. SINIF 3. Sınıf Türkçe Yabancı Sözcüklerin Yerine Türkçelerini Kullanma konu anlatımı
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3. SINIF
Haber Giriş: 10.07.2020 - 01:52,Son Güncelleme:

3. Sınıf Türkçe Yabancı Sözcüklerin Yerine Türkçelerini Kullanma konu anlatımı

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3. Sınıf Türkçe Yabancı Sözcüklerin Yerine Türkçelerini Kullanma konu anlatımı
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Türkçede yabancı dillerden girmiş birçok kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin bazıları gündelik yaşamda kullanılır bazıları ise Türkçe karşılığı ile değerlendirilmektedir. Bu dersimizde yabancı sözcüklerin yerine kullanılacak olan Türkçe sözcükleri öğreneceğiz. İşte 3. sınıf Türkçe yabancı sözcüklerin yerine Türkçelerini kullanma konu anlatımı.

Bazen yabancı kelimeler o kadar çok kullanılır ki Türkçe içerisinde artık normal hale gelir. Ancak Türkçeye yerleşmiş olan yabancı kelimelerin yerine Türkçe kelimeler bulunur. Doğru olan bu kelimeleri kullanmaktır. Böylece Türkçemizi daha güzel kullanabiliriz ve daha temiz tutabiliriz. Yani yabancı kelimelerle kirlenmeden düzgün şekilde Türkçemizi konuşabiliriz. Gelin şimdi Türkçeye yerleşmiş bazı yabancı kelimeleri öğrenelim ve onların Türkçe karşılığı ne olduğunu bulalım.

3. Sınıf Türkçe Yabancı Sözcüklerin Yerine Türkçelerini Kullanma Konu Anlatımı

 Türkçede kulağımıza artık yabancı gelmeyen ve bize normal gelen yabancı kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimelerin yerine kullanılacak bazı Türkçe karşılıkları yer almaktadır. Şimdi bu kelimelerin bazılarını sayalım ve bunların Türkçe karşılığı kelimeler ile örnek cümleler kuralım.

 Mouse = Fare

 Computer = Bilgisayar

 Modem = Çevirge

 Joy - stick = Kumanda kolu

 Printer = Yazıcı

 Scanner = Tarayıcı

 Navigasyon = Yolbul

 Adaptör = Uyarlayıcı

 Animasyon = Canlandırıcı

 E-mail = Elektronik posta

 Online = Çevrimiçi

 Laptop = Çevrimiçi

 Disk = Misket

 Dublaj = Seslendirme

 Bariyer = Engel

 Reyting = İzlenme

 Diskalifiye = Yarış dışı bırakılmak

 Antrenör = Çalıştırıcı

 Ofis = İşyeri

 Görmüş olduğumuz gibi Türkçede yer alan bazı yabancı kelimeler bunlardır. Karşılarındaki kelimelere baktığımız zaman Türkçedeki gerçek anlamlarını görebiliriz.

 ‘’Bilgisayarın faresi (mouse) bozuldu.’’

 ‘’Çevirgede(modem) sorun var İnternet çekmiyor.’’

 ‘’Kumanda kolu (joy-stick) bozuldu oyun oynayamıyorum.’’

 ‘’Yazıcı(ptinter) çalışmıyor fotokopi çekemedim.’’

 Bu şekilde siz de kelimeler ile beraber cümleler kurabilir ve böylece konuyu daha iyi idrak edebilirsiniz. Daha Türkçede bu şekilde oldukça fazla sayıda yabancı kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler genelde İngilizce üzerinden Türkçeye geçmiş olan sözcüklerdir. Ancak aynı zamanda başka dillerden de Türkçeye geçmiş ve yabancı olduğunu anlamadığımız kelimeler bulunmaktadır. Özellikle Fransızca, Arapça, İtalyanca, Farsça, Çince ve Rumca gibi dillerden kelimeler öne çıkıyor. Şimdi bunların bazılarını gelin beraber bakalım.

 İstasyon ( Fransızca)

 Mantı (Çince)

 Duvar (Farsça)

 Hayat (Arapça)

 Temel (Rumca)

 İskele (İtalyanca)

 Şapka (Rusça)

 Bu kelimelerin aslında Türkçe olduğunu zannederiz ancak öyle değildir. Aslında bunlar eski zamanlarda Türkçeye yerleşmiş olan yabancı kelimelerdir. Bu kelimelerin Türkçe karşılığı söylenmediği için Türkçede olduğu gibi kullanılmaktadırlar. Ancak çoğu yabancı kelimelerin Türkçe karşılığı olduğundan dolayı, bu kelimelerin Türkçe anlamlarını bularak kullanmamız daha doğru Türkçe konuşmamıza olanak verir.

 Şimdi Türkçeye girmiş yabancı kelimelere devam edelim ve bunların Türkçe karşılıklarını bir bakalım.

 Faks = Belgegeçer

 Fastfood = Hazır yemek

 Full time = Tam gün

 Kocabay = Küresel

 Ice Tea = Soğuk çay

 Asistan = Yardımcı

 Demo = Tanıtım

 Skor = Sonuç

 Orijinal = Özgün

 Alternatif = Seçenek

 Jüri = Seçici Kurul

 Oryantasyon = Yönlendirme

 Lansman = Tanıtım

 Final = Son

 Spiker = Konuşmacı

 Aktif = Etkin

 Genel olarak yukarıda saydığımız bu yabancı kelimeler farklı dillerden Türkçeye yerleşerek zaman içerisinde alışkanlık haline geliyor. Ancak bunun yerine Türkçelerini kullanarak cümle oluşturmamız daha doğrudur. Böylece Türkçemize doğru şekilde kullanabiliriz. Şimdi bunlarla ilgili gelin birkaç örnek cümle yapalım.

 ‘’Firmaya belgegeçer (faks) gönderdim.’’

 ‘’Çok fazla hazır yemek (fast food) yemek sağlığa zararlıdır.’’

 ‘’Artık işimde tam gün (full time) çalışıyorum.’’

 Bu şekilde siz de farklı örnek cümleler kurabilir ve bu cümleler içerisinde Türkçeye yerleşmiş yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanabilirsiniz. Böylece alışabilir ve daha doğru şekilde Türkçemiz ile cümle kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Türkçemizi her zaman doğru kullanmaya dikkat etmeliyiz.

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