Bazen yabancı kelimeler o kadar çok kullanılır ki Türkçe içerisinde artık normal hale gelir. Ancak Türkçeye yerleşmiş olan yabancı kelimelerin yerine Türkçe kelimeler bulunur. Doğru olan bu kelimeleri kullanmaktır. Böylece Türkçemizi daha güzel kullanabiliriz ve daha temiz tutabiliriz. Yani yabancı kelimelerle kirlenmeden düzgün şekilde Türkçemizi konuşabiliriz. Gelin şimdi Türkçeye yerleşmiş bazı yabancı kelimeleri öğrenelim ve onların Türkçe karşılığı ne olduğunu bulalım.

3. Sınıf Türkçe Yabancı Sözcüklerin Yerine Türkçelerini Kullanma Konu Anlatımı

Türkçede kulağımıza artık yabancı gelmeyen ve bize normal gelen yabancı kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimelerin yerine kullanılacak bazı Türkçe karşılıkları yer almaktadır. Şimdi bu kelimelerin bazılarını sayalım ve bunların Türkçe karşılığı kelimeler ile örnek cümleler kuralım.

Mouse = Fare

Computer = Bilgisayar

Modem = Çevirge

Joy - stick = Kumanda kolu

Printer = Yazıcı

Scanner = Tarayıcı

Navigasyon = Yolbul

Adaptör = Uyarlayıcı

Animasyon = Canlandırıcı

E-mail = Elektronik posta

Online = Çevrimiçi

Laptop = Çevrimiçi

Disk = Misket

Dublaj = Seslendirme

Bariyer = Engel

Reyting = İzlenme

Diskalifiye = Yarış dışı bırakılmak

Antrenör = Çalıştırıcı

Ofis = İşyeri

Görmüş olduğumuz gibi Türkçede yer alan bazı yabancı kelimeler bunlardır. Karşılarındaki kelimelere baktığımız zaman Türkçedeki gerçek anlamlarını görebiliriz.

‘’Bilgisayarın faresi (mouse) bozuldu.’’

‘’Çevirgede(modem) sorun var İnternet çekmiyor.’’

‘’Kumanda kolu (joy-stick) bozuldu oyun oynayamıyorum.’’

‘’Yazıcı(ptinter) çalışmıyor fotokopi çekemedim.’’

Bu şekilde siz de kelimeler ile beraber cümleler kurabilir ve böylece konuyu daha iyi idrak edebilirsiniz. Daha Türkçede bu şekilde oldukça fazla sayıda yabancı kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler genelde İngilizce üzerinden Türkçeye geçmiş olan sözcüklerdir. Ancak aynı zamanda başka dillerden de Türkçeye geçmiş ve yabancı olduğunu anlamadığımız kelimeler bulunmaktadır. Özellikle Fransızca, Arapça, İtalyanca, Farsça, Çince ve Rumca gibi dillerden kelimeler öne çıkıyor. Şimdi bunların bazılarını gelin beraber bakalım.

İstasyon ( Fransızca)

Mantı (Çince)

Duvar (Farsça)

Hayat (Arapça)

Temel (Rumca)

İskele (İtalyanca)

Şapka (Rusça)

Bu kelimelerin aslında Türkçe olduğunu zannederiz ancak öyle değildir. Aslında bunlar eski zamanlarda Türkçeye yerleşmiş olan yabancı kelimelerdir. Bu kelimelerin Türkçe karşılığı söylenmediği için Türkçede olduğu gibi kullanılmaktadırlar. Ancak çoğu yabancı kelimelerin Türkçe karşılığı olduğundan dolayı, bu kelimelerin Türkçe anlamlarını bularak kullanmamız daha doğru Türkçe konuşmamıza olanak verir.

Şimdi Türkçeye girmiş yabancı kelimelere devam edelim ve bunların Türkçe karşılıklarını bir bakalım.

Faks = Belgegeçer

Fastfood = Hazır yemek

Full time = Tam gün

Kocabay = Küresel

Ice Tea = Soğuk çay

Asistan = Yardımcı

Demo = Tanıtım

Skor = Sonuç

Orijinal = Özgün

Alternatif = Seçenek

Jüri = Seçici Kurul

Oryantasyon = Yönlendirme

Lansman = Tanıtım

Final = Son

Spiker = Konuşmacı

Aktif = Etkin

Genel olarak yukarıda saydığımız bu yabancı kelimeler farklı dillerden Türkçeye yerleşerek zaman içerisinde alışkanlık haline geliyor. Ancak bunun yerine Türkçelerini kullanarak cümle oluşturmamız daha doğrudur. Böylece Türkçemize doğru şekilde kullanabiliriz. Şimdi bunlarla ilgili gelin birkaç örnek cümle yapalım.

‘’Firmaya belgegeçer (faks) gönderdim.’’

‘’Çok fazla hazır yemek (fast food) yemek sağlığa zararlıdır.’’

‘’Artık işimde tam gün (full time) çalışıyorum.’’

Bu şekilde siz de farklı örnek cümleler kurabilir ve bu cümleler içerisinde Türkçeye yerleşmiş yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanabilirsiniz. Böylece alışabilir ve daha doğru şekilde Türkçemiz ile cümle kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Türkçemizi her zaman doğru kullanmaya dikkat etmeliyiz.