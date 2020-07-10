3. Sınıf Türkçe Varlıkları Niteleyen Sözcükler Sıfatlar konu anlatımı
3. Sınıf ilkokul grubunda en yoğun konuların ve derslerin olduğu sınıflardan biridir. Özellikle Türkçe dersi ilkokul ve ortaokul grubunda sarmal eğitim sistemine göre işlenen derslerden biridir. Bu sebeple birçok konunun başlangıcı 2. Sınıf olarak başlayarak 8. Sınıf kadar devam etmektedir. 3. Sınıfta verilen sıfatlar konusu da oldukça önemli konulardan bir tanesidir. Çünkü bu sınıf düzeyinde öğrenciler konuları daha yeni yeni kavramaya öğrenmeye başlar bu sebeple 3. Sınıfta bu konular oldukça önemlidir. 3. Sınıf sıfatlar konusu ile ilgili detaylara yer verdik.
Sıfatlar ismi niteleyen sözcüklerdir. Bu sebeple öğrenciler 3. Sınıfta sıfatlar konusunu iyi öğrenerek varlıkların nitelenme durumunu kavrayabilir. İsmi niteleyen sözcükler olan sıfatlar ismin önüne gelmektedir. Böylece ismi; renk, biçim, durum, sayı, sıra olarak nitelemektedir. Yani ismin özelliğini bildirmektedir. Böylece her isim daha anlamlı ve belirgin hale gelmektedir.
Ön Ad Sıfat Nedir?
Sıfat cümlede isimlerden önce gelir. İsimleri renk, biçim, durum, sayı, sıra olarak belirten sözcüklerdir. Böylece ismi niteliğini ortaya çıkaran sıfatlar anlamın gelişmesini sağlar. Sıfatlar ismi niteleyen sözcüklerdir. İsmin önüne gelerek farklı anlamlara gelmesini sağlar. İsmin niteleme ve belirtme görevlerinde kullanılmasını sağlar.
Sıfatlar ismi daha anlamlı hale getirerek ismin farklı yönlerden belirtilmesini ve nitelenmesini sağlar. Böylece isimler daha anlamlı hale gelir. 3. Sınıf konularından olan sıfatlar diğer adıyla ön adlar konusu öğrencilerin kelimeleri daha iyi anlamasını sağlama konusunda oldukça etkilidir. Böylece diğer konuları öğrenmek için önadları öğrenmek oldukça önemlidir. Bu sayede diğer konuların öğrenilmesi kolaylaşacaktır.
Sıfatların Özellikleri
- Sıfatlar ismi niteleyen sözcüklerdir. İsmi farklı şekillerde niteler ya da belirtir.
- Sıfatlar sözcük ya da ismin önüne gelir ve ismi belirtirse sıfat özelliği alır.
- Sıfatlar çekim eki almaz.
- Bir ismi birden fazla sıfat belirtebilir ya da niteleyebilir sıfatların çeşitleri vardır.
Sıfatlar 2'ye ayrılır:
Sıfatlar ismin önüne gelerek isme özellik katar sıfatlar daha kolay incelenebilmesi için 2’ye ayrılır. Bunlar: Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatlarıdır.
Niteleme Sıfatları:
İsmin önüne gelerek; varlıkların renklerini, biçimlerini, durumlarını bildiren sıfatlardır. Varlığa nasıl sorusu sorulduğunda niteleme sıfatlarının cevabı bulunur. Böylece birçok isim daha da anlamlı hale gelmektedir. Niteleme sıfatlarında renk, biçim, durum ile ilgili bilgiler verilmektedir.
Örnek:
Sarı kalem
yuvarlak masa
altın bilezik
Karanlık oda
Mavi gökyüzü
Geniş salon
uzun elbise
büyük bina
gibi birçok şekilde varlıkların nitelenmesini sağlayarak isimleri daha anlamlı hale getirir.
Belirtme Sıfatları
Belirtme sıfatları; varlıkları işaret, sayı, belirsizlik, soru özellikleri ile belirten sıfatlardır. Belirtme sıfatları dörde ayrılır. Böylece sıfatların incelenmesi daha kolaydır.
İşaret sıfatları: varlıkları işaret yoluyla belirten sıfatlardır. Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, öteki, beriki.
Örnek:
Şu çocuk
bu defter
o kalem
Öteki ev
Beriki kadın
2- sayı sıfatları
Varlıkları sayı yönüyle belirten sıfatlardır. Farklı sayılar ismin önüne gelebilir. İsimlere sıra, sayı, üleştirme anlamı katar.
Örnek:
5 defter
3 elma
100 yıl
Üçer kilo erik
Beşer kişi
Sekizer daire
Çeyrek ekmek
Yarım elma
Tam porsiyon
Üçüncü ev
Beşinci kadın
Birinci sporcu
Belgesiz sıfat
Varlıkları belirsizlik yönüyle belirten sıfatlardır. Her, bazı, kimi, hiç gibi kelimelerle isimleri belirsizlik yolu ile belirten sözcüklerdir.
Örnek
Bazı günler
Kimi insanlar
Her gün
3-5 çocuk
Hiç kimse
hiç bir hafta
Her bir ev
4- soru sıfatları:
Varlıkları soru yönüyle belirten sıfatlardır. İsimlere getirilen sorularla isimlerin soru yönünde belirtilmesini sağlar.
Örnek:
Kaç kişi
kaçıncı gün
hangi ev
nasıl tişört
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