3. Sınıf Türkçe Olayların Oluş Sırası konu anlatımı

Olayları ve durumları ele aldığımız zaman konunun daha iyi anlaşılabilmesi için doğru şekilde sıralarız. Olay nasıl başlamış ve nasıl devam etmiş ise buna göre sırasına uygun şekilde cümleleri arka arkaya yerleştiririz. Bunu gerçekleştirirken ise bazı kelimeleri ön plana alırız

Olayların Oluş Sırası

Olayların gerçekleşme sırasına göre cümleler bir araya getirilir ve hikaye daha doğru şekilde karşı tarafa aktarılır. Tabii bu cümlelerin ve hikayenin daha iyi anlaşılabilmesi için birtakım kelimeler değerlendirilir.

- İlk önce

- Önce

- Sonra

- Daha sonra

- En sonunda

Bu şekilde oluş sırası bildiren ifadeler ele alınır ve genelde cümlenin başında kullanılır. Böylece hikayenin içerisinde bulunan cümleleri doğru sıralamaya göre yerleştirebiliriz. Şimdi bu kelimeler üzerinden bir örnek yapalım ve konuyu daha iyi idrak etmeye çalışalım.

Örnek: Aşağıdaki cümleleri sıralı şekilde yerleştirin.

- Daha sonra okula gittim.

- Önce yataktan kalktım.

- En sonunda sınıfıma girdim.

- Sonra yüzümü yıkadım ve kahvaltımı yaptım.

Cevap: Cümlelerin başında verilmiş olan ifadeleri baktığımız zaman kolayca sıralamayı yapabiliriz.

Önce yataktan kalktım. Sonra yüzümü yıkadım ve kahvaltımı yaptım. Daha sonra okula gittim. En sonunda sınıfıma girdim.

Gördüğümüz gibi cümlelerin başındaki ifadelere baktığımız zaman olayları oluş sırasına göre rahatlıkla sıralayabiliriz. Bu şekilde siz de farklı örnekler ele alabilir ve değişik konular üzerinden hikayelerin oluş sırasını belirleyebilirsiniz.

Oluş sırasına göre aynı zamanda bazı değişik kelimeler de yine kullanılmaktadır. Bu ifadeler bize cümlelerin oluş sırasını anlatmakta ve hikayeyi doğru şekilde yazmamıza imkan vermektedir. Peki bu ifadeler nelerdir?

- Neyse ki

- Sonra

- Akşam

- Bu yüzden

- Sabah,

- Öğleden sonra

Şimdi yukarıdaki ifadelerin bazılarını ele alalım ve bir örnek yapalım.

Örnek: Aşağıdaki cümleleri oluş sırasına göre yan yana yerleştirin

- Bu yüzden erken kalkamadım.

- Sonra okula geç gittim.

- Neyse ki öğretmenim bir şey demedi.

- Akşam çok geç yattım.

Cevap: Yine başındaki ifadeler ile beraber cümleleri okuduğumuz zaman sırasını kolaylıkla anlayabiliriz. Gelin şimdi yukarıdaki cümleleri yan yana getirerek hikaye oluşturalım.

Akşam çok geç yattım. Bu yüzden erken kalkamadım. Sonra okula geç gittim. Neyse ki Öğretmenim bir şey demedi.

Gördüğünüz gibi bu cümlelerde de baştaki ifadelere baktığımız zaman konunun nasıl ve ne şekilde olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. Doğru şekilde oluş sırasına göre cümleleri sıralayabilir ve hikaye düzgün şekilde bir araya getirebiliriz.

Yukarıda verdiğimiz ifadeler olmadan da bazı karışık cümleleri oluş sırasına göre sıralayabiliriz. Şimdi bu konuda başka bir örnek yapalım ve hikayeyi oluşturalım.

Örnek: Aşağıdaki cümleleri oluş sırasına göre bir araya getirin.

- Onu bisiklete oturttum ve arkasından tuttum.

- Dün kardeşime bisiklet sürmeyi öğrettim.

- O bisikleti sürerken ben arkasından tutmayı bıraktım.

- Bir süre arkasından tuttum ve bisikletle ilerlemesini sağladım.

Cevap: Burada cümlelere baktığımız ve okuduğumuz zaman sırasını kolayca anlayabiliriz. Mutlaka tek tek cümleleri okuyup hikayeyi doğru şekilde anlamamız önemlidir. Şimdi cümleleri oluş sırasına göre bir araya getirelim ve hikayeyi daha düzgün hale ulaştıralım.

Dün kardeşime bisiklet sürmeyi öğrettim. Onu bisiklete oturttum ve arkasından tuttum. Bir süre arkasından tuttum ve bisikletle ilerlemesini sağladım. O bisikleti sürerken ben arkasından tutmayı bıraktım.

Gördüğümüz gibi bu şekilde sıralama ile beraber hikayenin oluş sırasını rahatlıkla düzenleyebiliriz.